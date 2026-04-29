Bizar: Silverstone wil twee keer in één seizoen op F1-kalender

Silverstone heeft zich opgeworpen als mogelijke redder van de Formule 1-kalender. Door het wegvallen van meerdere races in het Midden-Oosten dreigt het seizoen van 2026 gaten te vertonen, en dus heeft de Britse omloop zich proactief gemeld bij de organisatie.

Na het schrappen van onder meer de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië staat de teller voorlopig op 22 races. Met nog onzekerheid rond latere evenementen in de regio, groeit de druk op de kalender.

Silverstone biedt zich aan als oplossing

Volgens CEO Stuart Pringle is het circuit klaar om opnieuw in te springen, net zoals tijdens de coronaperiode. De Brit benadrukt dat de deur nadrukkelijk openstaat richting de Formule 1. “We hebben aangegeven dat we beschikbaar zijn als dat nodig is. In het verleden hebben we al bewezen snel te kunnen schakelen en de sport te helpen wanneer dat gevraagd wordt”, klinkt het tegenover Sky News.

Daarbij erkent Pringle wel dat er nog heel wat praktische obstakels zijn. “Er komt veel kijken bij het organiseren van een extra race, maar het belangrijkste is dat ze weten dat ze op ons kunnen rekenen. Als het moet, staan wij klaar om bij te springen”, aldus de CEO van het iconische circuit.

F1 houdt kaarten voorlopig tegen de borst

Bij de Formule 1 zelf blijft het voorlopig afwachten. Liam Parker benadrukt dat de sport geen overhaaste beslissingen wil nemen, gezien de onvoorspelbare situatie in het Midden-Oosten.

“De omstandigheden veranderen voortdurend en niemand weet hoe de situatie er binnen enkele maanden uitziet. We hebben nog tijd voordat de races in die regio gepland staan, dus er is geen reden om nu al te forceren”, wordt zijn standpunt samengevat.

Daardoor blijft het voorlopig onzeker of Silverstone effectief een extra Grand Prix mag organiseren. Toch lijkt de bereidheid van het Britse circuit alvast een belangrijke troef, mocht de kalender later dit jaar opnieuw op de schop moeten.

Skoda F1

Posts: 729

Pringle's heeft wel met moeilijkere praktische obstakels te dealen gehad. Bijvoorbeeld moet chips nou in een bakje of in een zakje?

  • 2
  • 29 apr 2026 - 16:15
F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.749

    Het kan dan niet de Britse GP heten natuurlijk, dat mag maar 1 keer per jaar. De GP Bibi & Donny?

    • + 0
    • 29 apr 2026 - 16:12
  • Skoda F1

    Posts: 729

    Pringle's heeft wel met moeilijkere praktische obstakels te dealen gehad. Bijvoorbeeld moet chips nou in een bakje of in een zakje?

    • + 2
    • 29 apr 2026 - 16:15
    • The Wolf

      Posts: 698

      Kees Croky zegt in een zakje, zo vind ook Leo Lays... alleen die dwarse Stuart Pringle staat hele dagen die chipjes qua vorm in elkaar te leggen zodat ze in 'n bus passen, de sukkel

      • + 1
      • 29 apr 2026 - 16:47
    • The Wolf

      Posts: 698

      Nico Nibb-it doet ze ook in een zak

      • + 0
      • 29 apr 2026 - 16:48
  • StevenQ

    Posts: 10.435

    Net als in 2020 dus. zo bizar is het niet als het al eens gebeurd is

    • + 2
    • 29 apr 2026 - 16:31
  • snailer

    Posts: 32.574

    Off topic. Ik verwacht nog wel wat over Wolff.

    Maar hier is alles mee gezegd:

    I'm a bitch, I'm a lover
    I'm a child, I'm a mother
    I'm a sinner, I'm a saint
    I do not feel ashamed
    I'm your Hell, I'm your dream
    I'm nothing in between
    You know you wouldn't want it any other way

    [Verse 3]
    So take me as I am
    This may mean you'll have to be a stronger man
    Rest assured that when I start to make you nervous
    And I'm going to extremes
    Tomorrow I will change and today won't mean a thing


    Wolff is altijd een verrijking voor F1 geweest.

    • + 1
    • 29 apr 2026 - 16:45
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.127

    Laat maar komen hoor!
    Silverstone en Spa Francorchamps zijn de mooiste F1 circuit's.
    Komt gelijk het volgende .... Spa mag ook wel twee races organiseren dit seizoen.

    • + 0
    • 29 apr 2026 - 18:28

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

