Silverstone heeft zich opgeworpen als mogelijke redder van de Formule 1-kalender. Door het wegvallen van meerdere races in het Midden-Oosten dreigt het seizoen van 2026 gaten te vertonen, en dus heeft de Britse omloop zich proactief gemeld bij de organisatie.

Na het schrappen van onder meer de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië staat de teller voorlopig op 22 races. Met nog onzekerheid rond latere evenementen in de regio, groeit de druk op de kalender.

Silverstone biedt zich aan als oplossing

Volgens CEO Stuart Pringle is het circuit klaar om opnieuw in te springen, net zoals tijdens de coronaperiode. De Brit benadrukt dat de deur nadrukkelijk openstaat richting de Formule 1. “We hebben aangegeven dat we beschikbaar zijn als dat nodig is. In het verleden hebben we al bewezen snel te kunnen schakelen en de sport te helpen wanneer dat gevraagd wordt”, klinkt het tegenover Sky News.

Daarbij erkent Pringle wel dat er nog heel wat praktische obstakels zijn. “Er komt veel kijken bij het organiseren van een extra race, maar het belangrijkste is dat ze weten dat ze op ons kunnen rekenen. Als het moet, staan wij klaar om bij te springen”, aldus de CEO van het iconische circuit.

F1 houdt kaarten voorlopig tegen de borst

Bij de Formule 1 zelf blijft het voorlopig afwachten. Liam Parker benadrukt dat de sport geen overhaaste beslissingen wil nemen, gezien de onvoorspelbare situatie in het Midden-Oosten.

“De omstandigheden veranderen voortdurend en niemand weet hoe de situatie er binnen enkele maanden uitziet. We hebben nog tijd voordat de races in die regio gepland staan, dus er is geen reden om nu al te forceren”, wordt zijn standpunt samengevat.

Daardoor blijft het voorlopig onzeker of Silverstone effectief een extra Grand Prix mag organiseren. Toch lijkt de bereidheid van het Britse circuit alvast een belangrijke troef, mocht de kalender later dit jaar opnieuw op de schop moeten.