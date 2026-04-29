'Lambiase wees overstap naar Ferrari af'

Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase stapt in 2028 over naar McLaren. Volgens de Italiaanse journalist Roberto Chinchero had Lambiase eerder al kunnen overstappen naar Ferrari. Dat ging echter niet door, ook vanwege de budgetcap.

Lambiase is één van de meest gerespecteerde engineers in de Formule 1-paddock. Hij werkt al sinds 2016 samen met Verstappen en samen wisten ze veel successen te bereiken. Zo veroverden ze vier wereldtitels en wisten ze meerdere records te breken.

Meer over Ferrari Comeback Turkije opent deur naar ultiem F1-record voor Verstappen

Comeback Turkije opent deur naar ultiem F1-record voor Verstappen

26 apr
 Verstappen heeft teams voor het uitkiezen: "Ferrari maakt een plekje vrij"

Verstappen heeft teams voor het uitkiezen: "Ferrari maakt een plekje vrij"

21 apr

Lambiase kon al naar Ferrari

In een video van Motorsport.com Italia vertelt Chinchero dat er twee redenen waren dat Lambiase niet naar Ferrari is gekomen. De eerste reden is zijn wens om niet naar Italië te hoeven verhuizen en de tweede reden is de budgetcap: "Ik weet dat hij twee jaar geleden ook contact had met Ferrari," zei Chinchero. "Ik denk dat het een voordeel is als je in de Engelse autosportvallei zit."

Ook Chinchero snapt dat Lambiase liever in Engeland blijft. Daarom heeft de engineer gekozen om race director te worden bij McLaren. "Als je een fantastische professionele kans krijgt, iets dat je leven verandert, hoef je niet met je gezin, je huis, je kinderen, dezelfde scholen, alles te verhuizen.

Ferrari is een ander verhaal

Ferrari is een van de weinige teams dat gestationeerd is in een ander land dan Engeland. Italië is een soort grens waar veel mensen overheen moeten stappen. "Naar Maranello komen is een heel ander verhaal. Je moet met je gezin verhuizen, je moet alles verhuizen, je moet een andere taal leren spreken."

Voorheen kreeg de Scuderia veel voor elkaar met hoge salarissen, maar door de budgetcap is dat niet meer mogelijk. "Ik bedoel, misschien kon Ferrari vroeger wel rekenen op salarissen, maar tegenwoordig is die bonus alleen weggelegd voor een handjevol mensen die buiten het budget vallen. De rest, die binnen het budget valt, kan het zich niet meer veroorloven om meer te betalen dan de concurrentie."

  • Patrace

    Posts: 6.673

    Dus Ferrari kan beter ook verhuizen naar Engeland als ze interessant willen blijven voor top engineers, etc.

    • 29 apr 2026 - 15:50
    • Need5Speed

      Posts: 3.749

      Het werkt ook andersom natuurlijk. Als Italiaans ingenieur stap je niet zo makkelijk van het continent af.

      • 29 apr 2026 - 16:16

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Gianpiero Lambiase
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 14 okt 1980 (45)
  • Geb. plaats , GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

