'Lambiase wees overstap naar Ferrari af'

Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase stapt in 2028 over naar McLaren. Volgens de Italiaanse journalist Roberto Chinchero had Lambiase eerder al kunnen overstappen naar Ferrari. Dat ging echter niet door, ook vanwege de budgetcap.

Lambiase is één van de meest gerespecteerde engineers in de Formule 1-paddock. Hij werkt al sinds 2016 samen met Verstappen en samen wisten ze veel successen te bereiken. Zo veroverden ze vier wereldtitels en wisten ze meerdere records te breken.

Lambiase kon al naar Ferrari

In een video van Motorsport.com Italia vertelt Chinchero dat er twee redenen waren dat Lambiase niet naar Ferrari is gekomen. De eerste reden is zijn wens om niet naar Italië te hoeven verhuizen en de tweede reden is de budgetcap: "Ik weet dat hij twee jaar geleden ook contact had met Ferrari," zei Chinchero. "Ik denk dat het een voordeel is als je in de Engelse autosportvallei zit."

Ook Chinchero snapt dat Lambiase liever in Engeland blijft. Daarom heeft de engineer gekozen om race director te worden bij McLaren. "Als je een fantastische professionele kans krijgt, iets dat je leven verandert, hoef je niet met je gezin, je huis, je kinderen, dezelfde scholen, alles te verhuizen.

Ferrari is een ander verhaal

Ferrari is een van de weinige teams dat gestationeerd is in een ander land dan Engeland. Italië is een soort grens waar veel mensen overheen moeten stappen. "Naar Maranello komen is een heel ander verhaal. Je moet met je gezin verhuizen, je moet alles verhuizen, je moet een andere taal leren spreken."

Voorheen kreeg de Scuderia veel voor elkaar met hoge salarissen, maar door de budgetcap is dat niet meer mogelijk. "Ik bedoel, misschien kon Ferrari vroeger wel rekenen op salarissen, maar tegenwoordig is die bonus alleen weggelegd voor een handjevol mensen die buiten het budget vallen. De rest, die binnen het budget valt, kan het zich niet meer veroorloven om meer te betalen dan de concurrentie."