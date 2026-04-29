FIA slaat alarm over macht fabrikanten: "We mogen ons niet laten gijzelen"

FIA slaat alarm over macht fabrikanten: "We mogen ons niet laten gijzelen"

Nikolas Tombazis ziet dat het politieke landschap in de Formule 1 is veranderd. Het FIA-kopstuk is van mening dat de motorfabrikanten te veel macht hebben. Zo zouden zij veel inspraak hebben gehad op de huidige reglementen. 

Veel F1-coureurs zijn niet tevreden met de reglementen. De huidige fabrikanten zijn Ferrari, Mercedes, Honda, Red Bull/Ford en Audi. Zij zouden dus teveel inspraak hebben, aldus Tombazis.

Fabrikanten hebben veel inspraak

Het politieke landschap verandert, maar de fabrikanten hebben het nog niet honderd procent voor het zeggen. Zo wilden zij volledig elektrische motoren. "Het klopt allereerst dat het politieke landschap is veranderd", begint Tombazis tegenover Motorsport Week. "En toen we de huidige regelgeving bespraken, lieten de fabrikanten die daar nauw bij betrokken waren weten de oude technologie geleidelijk aan af te gaan bouwen en op een gegeven moment volledig elektrisch te willen zijn. Dat is duidelijk niet gebeurd. Dat wil niet zeggen dat elektrificatie wereldwijd niet belangrijk is, maar het is niet in die mate doorgezet als destijds werd gezegd."

Tombazis is het hier niet mee eens en is van mening dat de fabrikanten niet teveel te zeggen mogen hebben. "Met het oog op de toekomst moeten we de sport beschermen tegen de macro-economische situatie in de wereld. Dat betekent dat we niet afhankelijk mogen zijn van en ons mogelijk laten gijzelen door fabrikanten, die wel of niet deel uit willen maken van onze sport."

De F1 mag ze niet kwijtraken

Dat de fabrikanten veel macht hebben, is niet gek, want zonder fabrikanten is er geen Formule 1. De sport is dus vrij afhankelijk van de motoren. "We willen absoluut dat ze deel uitmaken van onze sport. Daarom hebben we ook zo hard gewerkt om nieuwe fabrikanten richting de F1 te trekken. Maar we kunnen ook niet in een positie terechtkomen waarin we ineens kwetsbaar zijn als ze besluiten dat ze niet meer mee willen doen. We moeten er ook aan blijven werken om de kosten te besparen."

Niet iedereen is even blij met de nieuwe regels. Onder meer Max Verstappen, Carlos Sainz en Lando Norris zijn erg kritisch op de nieuwe reglementen. "Als we iets willen veranderen, moeten we daar al snel over beginnen te praten. Het ontwikkelen van een power unit duurt namelijk erg lang. Dat kan misschien raar klinken, maar dit hoort bij het proces."

d07

Posts: 2.592

En dat is toch meteen het hele punt. De fabrikanten wilden wel mee doen, maar wel onder de voorwaarde dat de motoren voor een groter deel elektrisch moesten worden. Anders gingen ze dreigen om de sport te verlaten of niet toe te treden. De FIA had niet de wens dat de motoren voortaan elektrisch m... [Lees verder]

  • 6
  • 29 apr 2026 - 15:00
  • El Maximo

    Posts: 307

    De nieuwe motorformule is er gekomen OMDAT er méér fabrikanten mee moesten gaan doen. Nu valt de gekozen formule tegen en dan gaat FIA de schuld een beetje neerleggen bij die (nieuwe) fabrikanten. Van je vrienden moet je het hebben zullen die denken.

    • + 2
    • 29 apr 2026 - 14:50
    • d07

      Posts: 2.592

      En dat is toch meteen het hele punt. De fabrikanten wilden wel mee doen, maar wel onder de voorwaarde dat de motoren voor een groter deel elektrisch moesten worden. Anders gingen ze dreigen om de sport te verlaten of niet toe te treden. De FIA had niet de wens dat de motoren voortaan elektrisch moeten worden, dat komt toch echt bij de fabrikanten vandaan.

      Je kan het dus ook omdraaien, de fabrikanten hebben hiervoor gekozen en nu valt de gekozen formule tegen en dan gaan ze de schuld een beetje bij de FIA neerleggen.

      • + 6
      • 29 apr 2026 - 15:00
  • NicoS

    Posts: 20.642

    Te laat…..

    • + 1
    • 29 apr 2026 - 15:02
  • Regenrace

    Posts: 2.600

    "FIA slaat alarm..."
    Ze werden op een ochtend wakker, keken om zich heen en schrokken zich een hoedje toen ze ontdekten dat zeker de helft der teams autofabrikant is. Nota bene dat na het vertrek van Renault.
    Waar komen die nou vandaan, vroeg men zich af...

    • + 0
    • 29 apr 2026 - 15:32
  • Distortion

    Posts: 1.550

    Nodig nodig.. Vroeger had je ook de Cossworth motor, de Hart motor en de Mecachrome motor. En ook in Indy rijden ze niet met elektromotoren. Ik denk dat het dus wel los zal lopen.

    Het lijkt me ook niet zo'n punt als we minder fabrieksteams hebben. Vroeger hadden we Jordan, Arrows, Tyrell, Stewart en tegenwoordig hebben we ook nog Red Bull, Williams en McLaren. Ik denk dat we prima zonder Audi, Mercedes, Honda en Aston Martin kunnen. Ferrari zit er al vanaf het begin bij dat zie ik ook niet zo snel veranderen.

    Beetje terug naar vroeger ook weer V10's terug. Ik zie geen probleem. Misschien kan de kalender dan ook weer terug naar normale proporties. Dan harken ze maar wat Miljarden minder binnen.

    • + 1
    • 29 apr 2026 - 16:13
  • snailer

    Posts: 32.572

    Met al die berichten in deze richting bedenk ik me dat het tijd wordt dat de fia onderkent dat Verstappen gewoon in 2023 al gelijk had.
    Nu moet men nog Liberty overtuigen.

    • + 0
    • 29 apr 2026 - 16:19

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender
show sidebar