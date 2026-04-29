Nikolas Tombazis ziet dat het politieke landschap in de Formule 1 is veranderd. Het FIA-kopstuk is van mening dat de motorfabrikanten te veel macht hebben. Zo zouden zij veel inspraak hebben gehad op de huidige reglementen.

Veel F1-coureurs zijn niet tevreden met de reglementen. De huidige fabrikanten zijn Ferrari, Mercedes, Honda, Red Bull/Ford en Audi. Zij zouden dus teveel inspraak hebben, aldus Tombazis.

Fabrikanten hebben veel inspraak

Het politieke landschap verandert, maar de fabrikanten hebben het nog niet honderd procent voor het zeggen. Zo wilden zij volledig elektrische motoren. "Het klopt allereerst dat het politieke landschap is veranderd", begint Tombazis tegenover Motorsport Week. "En toen we de huidige regelgeving bespraken, lieten de fabrikanten die daar nauw bij betrokken waren weten de oude technologie geleidelijk aan af te gaan bouwen en op een gegeven moment volledig elektrisch te willen zijn. Dat is duidelijk niet gebeurd. Dat wil niet zeggen dat elektrificatie wereldwijd niet belangrijk is, maar het is niet in die mate doorgezet als destijds werd gezegd."

Tombazis is het hier niet mee eens en is van mening dat de fabrikanten niet teveel te zeggen mogen hebben. "Met het oog op de toekomst moeten we de sport beschermen tegen de macro-economische situatie in de wereld. Dat betekent dat we niet afhankelijk mogen zijn van en ons mogelijk laten gijzelen door fabrikanten, die wel of niet deel uit willen maken van onze sport."

De F1 mag ze niet kwijtraken

Dat de fabrikanten veel macht hebben, is niet gek, want zonder fabrikanten is er geen Formule 1. De sport is dus vrij afhankelijk van de motoren. "We willen absoluut dat ze deel uitmaken van onze sport. Daarom hebben we ook zo hard gewerkt om nieuwe fabrikanten richting de F1 te trekken. Maar we kunnen ook niet in een positie terechtkomen waarin we ineens kwetsbaar zijn als ze besluiten dat ze niet meer mee willen doen. We moeten er ook aan blijven werken om de kosten te besparen."

Niet iedereen is even blij met de nieuwe regels. Onder meer Max Verstappen, Carlos Sainz en Lando Norris zijn erg kritisch op de nieuwe reglementen. "Als we iets willen veranderen, moeten we daar al snel over beginnen te praten. Het ontwikkelen van een power unit duurt namelijk erg lang. Dat kan misschien raar klinken, maar dit hoort bij het proces."