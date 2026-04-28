Mekies wuift zorgen over toekomst Verstappen weg

Bij het team van Red Bull Racing lijkt men zich geen zorgen te maken over de toekomst van Max Verstappen. Het aanstaande vertrek van Gianpiero Lambiase naar McLaren speelt volgens teambaas Laurent Mekies geen rol bij wat er wordt besloten over de toekomst van Verstappen. 

Verstappen heeft een teleurstellende start van het seizoen achter de rug. De Nederlander is zeker geen fan van de nieuwe F1-regels en het feit dat Red Bull geen winnende auto heeft gemaakt, helpt ook niet mee. De aankondiging van het aanstaande vertrek van Lambiase zorgde voor nog meer geruchten, en veel kenners en analisten brengen hem in verband met een vertrek.

Maakt Mekies zich zorgen?

Bij Red Bull maakt men zich helemaal geen zorgen. Teambaas Laurent Mekies stelt in gesprek met BBC Sport dat Lambiase's vertrek geen rol speelt bij Verstappens toekomst: "We praten natuurlijk elke dag met Max. En Max kent de autosport van binnen en buiten."

"Hij leeft en ademt dit team. Hij kent de meeste van de jongens die hier werken. Hij weet heel erg goed welke dynamiek er een rol kan spelen. Het team is heel erg succesvol geweest en je kan ook niet iedereen promotie geven. En sommige mensen nemen nou eenmaal bepaalde beslissingen."

De rol van de aangepaste regels

Verstappen twijfelde na afloop van de Japanse Grand Prix hardop aan zijn toekomst in de Formule 1. Zijn frustratie kwam voort uit de nieuwe motorregels, die in zijn ogen anti-racen zijn. Vorige week heeft de FIA echter kleine regelwijzigingen doorgevoerd, maar Mekies verwacht niet dat Red Bull hierdoor ineens om de zeges kan vechten.

De teambaas van Red Bull probeert ook dit realistisch te bekijken: "Het gaat de goede kant op. We denken niet dat dit echt de rangorde gaat veranderen. Niemand doet alsof dit alles zal oplossen, maar het is een stap in de goede richting. We zullen in de toekomst zeker meer stappen gaan zetten zodat de coureurs weer volgas kunnen gaan."

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

