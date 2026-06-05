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Audi legt bom onder nieuwe F1-regels en toekomst Verstappen

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Audi legt bom onder nieuwe F1-regels en toekomst Verstappen

Audi lijkt vooralsnog niet mee te willen werken aan de wijzigingen van de motorregels voor 2027. De FIA wil vanaf volgend jaar teruggrijpen op een 60/40-verdeling, en dat is iets wat Max Verstappen ook graag ziet gebeuren. Audi-CEO Gernot Döllner lijkt zijn poot echter stijf te houden.

In de Formule 1 wordt er sinds dit jaar gewerkt met een eerlijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor. Al na een paar races bleek dat dit niet werkte, en de kritiek vanuit de fans en de coureurs was groot. Vooral Max Verstappen was kritisch, en hij dreigde zelfs te stoppen als er geen veranderingen worden doorgevoerd aan de motorregels. Bij de FIA willen ze voor volgend jaar een 60/40-verdeling doorvoeren, maar daarvoor hebben ze steun nodig van de motorfabrikanten.

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Wat is de mening van Audi?

Het lijkt erop dat Mercedes, Red Bull en Honda voor zijn, terwijl Audi en Ferrari nog kritisch zijn. De CEO van het automerk Audi, Gernot Döllner, is aanwezig in Monaco, legde daar aan PlanetF1 hun standpunt uit: "We geven de voorkeur om vast te houden aan wat we nu hebben. We hebben daar twee redenen voor."

Döllner wijst naar het feit dat Audi een nieuwkomer is in de koningsklasse: "Ten eerste: we moeten nu werken aan het systeem dat nu in de auto zit, en we kunnen nog veel optimaliseren aan ons project. De voorgestelde wijziging zal ons niet helpen bij het optimaliseren van onze aandrijflijn."

De tweede reden

Ook geld speelt volgens de Audi-man een grote rol: "Het andere aspect is de budgetcap. Dit zou geld weghalen bij gebieden waar we het liever aan uitgeven. Dat is ons standpunt, maar de FIA heeft de leiding over dit proces. Wij maken onderdeel uit van het proces, en ik denk dat er in de komende dagen of weken een oplossing wordt gevonden voor 2027."

'Heeft niet onze voorkeur'

Waar Ferrari lijkt open te staan voor een compromis, houdt Döllner zijn poot stijf: "We hebben eerst een besluit over de regels nodig, en dan gaan we kijken wat dat betekent voor ons ontwikkelingsproces. Maar als er wel een verandering komt, dan moeten we ons aanpassen. Zo is het gewoon. Dat is niet onze voorkeur, dat is wel duidelijk."

Belangrijk voor Verstappen

Voor een verandering aan de motorregels is er een absolute meerderheid nodig. Dat betekent dat de ruime meerderheid van het Power Unit Advisory Committee moet voorstemmen. Ook voor de toekomst van Verstappen is dit dus belangrijk, want voor hem is de 60/40-verdeling doorslaggevend.

schwantz34

Posts: 42.097

Zonder Dölle, maar als er helemaal niks gaat veranderen aan die Mariokartrukbatterij 50/50 verhouding lopen er nog veel meer fans weg. En zal dat de toekomst van de F1 alleen nog maar meer schade toebrengen, om over de imago schade van Audi nog maar te zwijgen.

  • 9
  • 5 jun 2026 - 17:16
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Audi Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (15)

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  • Need5Speed

    Posts: 3.902

    Drogreden. Alsof een 60/40 verhouding in plaats van 50/50 ineens alles op de kop gooit. Natuurlijk verlegt het de belangen iets meer naar de verbrandingsmotor en iets minder naar de accu.

    "De voorgestelde wijziging zal ons niet helpen bij het optimaliseren van onze aandrijflijn."
    Dat is waar, maar het zal het ook niet in de weg staan. Het maakt gewoon weinig uit.

    • + 2
    • 5 jun 2026 - 17:04
    • vroegerwasallesbeter

      Posts: 15

      nee, geen drogreden, ze zijn onder deze regels ingestapt, enorm veel geld geinvesteerd en dan binnen een jaar alweer anders. en het gooit meer over de kop dan je denkt. bandstofcell moet weer anders dus andere onderdelen moeten ook weer anders. de formule1 heeft nergens naar geluisterd en deze BS zelf veroorzaakt. ik snap Audi dondersgoed en geeft ze groot gelijk.!

      • + 1
      • 5 jun 2026 - 17:28
    • Kennie

      Posts: 2.733

      Ik begrijp Audi's standpunt ook wel. Ze zijn nieuw in de F1, maar dat betekent niet dat ze noobs zijn in de autosport en de politiek die erbij komt kijken. Wanneer zij denken dat het hen niet vooruit helpt, of langzamer dan de rest stemmen ze gewoon niet mee. Wanneer Max dan de daad bij het woord voegt moet je natuurlijk niet Audi de schuld geven, maar óf Max, óf de FIA/FOM.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 18:12
    • da_bartman

      Posts: 6.635

      @VWAB, Zo gaat alles naar de kloten. Als je niet van fouten leert en koppig vasthoudt aan dat waarvan je ooit dacht dat een goede beslissing was. Iedereen , ook Audi, ziet dat dit niet gaat werken. Niet ingrijpen gaat ze meer kosten dan doorgaan met deze zooi.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 18:15
  • schwantz34

    Posts: 42.094

    Zonder Dölle, maar als er helemaal niks gaat veranderen aan die Mariokartrukbatterij 50/50 verhouding lopen er nog veel meer fans weg. En zal dat de toekomst van de F1 alleen nog maar meer schade toebrengen, om over de imago schade van Audi nog maar te zwijgen.

    • + 9
    • 5 jun 2026 - 17:16
  • HarryLam

    Posts: 5.498

    Nou lekker dan, nieuw in de F1 en gelijk de dictator uithangen, donder dan op, we kunnen jullie missen als kiespijn.

    • + 7
    • 5 jun 2026 - 17:17
    • schwantz34

      Posts: 42.094

      Au(w)di doet pijn!

      • + 5
      • 5 jun 2026 - 17:19
    • vroegerwasallesbeter

      Posts: 15

      Nee dus, audi is ingestap onder deze voorwaarden. F1 eigenschuld nu lekker op de blaren zitten..!

      • + 1
      • 5 jun 2026 - 17:30
    • NicoS

      Posts: 20.780

      Audi gaat er nog wel achter komen dat op Spa en Monza de F1 volledig op z’n plaat gaat.
      Coureurs die steen en been gaan klagen dat dit F1 onwaardig is, en de kritiek tot een hoogtepunt gaat komen.
      De FIA moet dit gewoon doordrukken, ze passen het wel aan.

      • + 8
      • 5 jun 2026 - 18:03
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.378

    "Vooral Max Verstappen was kritisch, en hij dreigde zelfs te stoppen als er geen veranderingen worden doorgevoerd aan de motorregels."

    Nou nog daad bij het woord houden en stoppen dan.
    En neem dan gelijk het grootste deel van de hordelingen mee.
    Als die dan terug gegaan zijn naar het voetbal....moet Max gewoon weer terugkomen want ik heb niets tegen Max....

    • + 2
    • 5 jun 2026 - 17:22
    • schwantz34

      Posts: 42.094

      Jaloers? Vriend matennaaier Sjors heeft echt 0,0 horderlingen. Nou ja ééntje dan, en dat is een Ouw-sjagerijn met een heel lelijk hoofd met vleespet topping!

      • + 8
      • 5 jun 2026 - 17:31
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.378

      Ik jaloers op iemand die in het middenveld rijdt?....nee joh!

      En bytheway....ik heb 'n toupetje op m'n kale plek....dus onzichtbaar.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 17:49
  • AUDI_F1

    Posts: 3.852

    Audi legt helemaal helemaal geen bom onder de toekomst van Verstappen, maar wel een bom onder de toekomst van de F1.
    Deze week merkt je het niet maar wacht maar tot we in Monza zijn.

    • + 3
    • 5 jun 2026 - 17:46
  • Regenrace

    Posts: 2.741

    Kortom storm in een glas water.
    Audi mag wat pruttelen en hopen op wat wisselgeld maar heeft geen veto en moet zich neerleggen bij de meerderheid.
    Voorts, Jezus wat een idiote kop weer.

    • + 1
    • 5 jun 2026 - 17:52
  • Towel986

    Posts: 561

    GP1, is that you?

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 18:15

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Team
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2
Ferrari
149
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Red Bull Racing
57
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Audi
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