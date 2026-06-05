Audi lijkt vooralsnog niet mee te willen werken aan de wijzigingen van de motorregels voor 2027. De FIA wil vanaf volgend jaar teruggrijpen op een 60/40-verdeling, en dat is iets wat Max Verstappen ook graag ziet gebeuren. Audi-CEO Gernot Döllner lijkt zijn poot echter stijf te houden.

In de Formule 1 wordt er sinds dit jaar gewerkt met een eerlijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor. Al na een paar races bleek dat dit niet werkte, en de kritiek vanuit de fans en de coureurs was groot. Vooral Max Verstappen was kritisch, en hij dreigde zelfs te stoppen als er geen veranderingen worden doorgevoerd aan de motorregels. Bij de FIA willen ze voor volgend jaar een 60/40-verdeling doorvoeren, maar daarvoor hebben ze steun nodig van de motorfabrikanten.

Wat is de mening van Audi?

Het lijkt erop dat Mercedes, Red Bull en Honda voor zijn, terwijl Audi en Ferrari nog kritisch zijn. De CEO van het automerk Audi, Gernot Döllner, is aanwezig in Monaco, legde daar aan PlanetF1 hun standpunt uit: "We geven de voorkeur om vast te houden aan wat we nu hebben. We hebben daar twee redenen voor."

Döllner wijst naar het feit dat Audi een nieuwkomer is in de koningsklasse: "Ten eerste: we moeten nu werken aan het systeem dat nu in de auto zit, en we kunnen nog veel optimaliseren aan ons project. De voorgestelde wijziging zal ons niet helpen bij het optimaliseren van onze aandrijflijn."

De tweede reden

Ook geld speelt volgens de Audi-man een grote rol: "Het andere aspect is de budgetcap. Dit zou geld weghalen bij gebieden waar we het liever aan uitgeven. Dat is ons standpunt, maar de FIA heeft de leiding over dit proces. Wij maken onderdeel uit van het proces, en ik denk dat er in de komende dagen of weken een oplossing wordt gevonden voor 2027."

'Heeft niet onze voorkeur'

Waar Ferrari lijkt open te staan voor een compromis, houdt Döllner zijn poot stijf: "We hebben eerst een besluit over de regels nodig, en dan gaan we kijken wat dat betekent voor ons ontwikkelingsproces. Maar als er wel een verandering komt, dan moeten we ons aanpassen. Zo is het gewoon. Dat is niet onze voorkeur, dat is wel duidelijk."

Belangrijk voor Verstappen

Voor een verandering aan de motorregels is er een absolute meerderheid nodig. Dat betekent dat de ruime meerderheid van het Power Unit Advisory Committee moet voorstemmen. Ook voor de toekomst van Verstappen is dit dus belangrijk, want voor hem is de 60/40-verdeling doorslaggevend.