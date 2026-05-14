De nieuwe motorregels in de Formule 1 blijven stevig onder vuur liggen, maar Nico Hülkenberg heeft weinig begrip voor de aanhoudende kritiek. De Duitser verdedigt de controversiële 2026-reglementen en stelt onomwonden dat fans die het niets vinden, simpelweg niet hoeven te kijken.

Sinds de invoering van de nieuwe motorformule is de kritiek niet van de lucht. De bijna gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en verbrandingsmotor zorgde ervoor dat coureurs anders moeten racen, met batterijmanagement en zogenoemde ‘superclipping’ als opvallende nieuwe elementen. Daardoor kunnen rijders niet langer een volledige kwalificatieronde voluit gaan, iets wat bij fans en coureurs op gemengde reacties botste.

Hülkenberg verdedigt nieuwe koers F1: ‘De sport moet mee evolueren’

Volgens Hülkenberg hoort verandering nu eenmaal bij de Formule 1. De Duitser benadrukt dat de sport altijd een technologisch uithangbord is geweest en dus verplicht is om mee te bewegen met ontwikkelingen in de autowereld. “De Formule 1 heeft altijd vooropgelopen op technologisch vlak. De auto-industrie verandert voortdurend en de sport moet daarin mee. Dat is eigenlijk nooit anders geweest”, vertelt hij aan The Drive.

Bovendien begrijpt Hülkenberg niet waarom de races zoveel kritiek krijgen, aangezien hij net meer spektakel ziet sinds de nieuwe regels van kracht zijn. “Als je kijkt naar de eerste races van dit seizoen, dan zat er best veel actie in. Veel gevechten op de baan, veel inhaalacties en spanning. En als je het niks vindt? Dan hoef je eerlijk gezegd ook niet te kijken”, klinkt het opvallend scherp.

‘Puristen missen V10’s, maar zo werkt de wereld niet’

Hülkenberg, die in 2010 debuteerde in de Formule 1 tijdens het tijdperk van de brullende V8-motoren, begrijpt wel waar de nostalgie vandaan komt. Zelf mist hij naar eigen zeggen ook de iconische motoren van vroeger, maar volgens hem is een terugkeer naar dat tijdperk niet realistisch.

“Tuurlijk zijn er liefhebbers van old school F1, met atmosferische V10- en V12-motoren. Ik hoor daar zelf ook bij”, zegt hij. “Maar de realiteit is anders. Duurzaamheid en technologische relevantie zijn belangrijk geworden. Als de Formule 1 relevant wil blijven als sport én businessmodel, dan moet ze die richting blijven volgen.” Toch gloort er hoop voor nostalgische fans, want vanaf 2030 of 2031 zouden V8-motoren opnieuw op tafel kunnen komen als onderdeel van een nieuw motorreglement.