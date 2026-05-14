Hülkenberg deelt felle sneer uit: "Ga dan geen Formule 1 kijken"

Hülkenberg deelt felle sneer uit: "Ga dan geen Formule 1 kijken"

De nieuwe motorregels in de Formule 1 blijven stevig onder vuur liggen, maar Nico Hülkenberg heeft weinig begrip voor de aanhoudende kritiek. De Duitser verdedigt de controversiële 2026-reglementen en stelt onomwonden dat fans die het niets vinden, simpelweg niet hoeven te kijken.

Sinds de invoering van de nieuwe motorformule is de kritiek niet van de lucht. De bijna gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en verbrandingsmotor zorgde ervoor dat coureurs anders moeten racen, met batterijmanagement en zogenoemde ‘superclipping’ als opvallende nieuwe elementen. Daardoor kunnen rijders niet langer een volledige kwalificatieronde voluit gaan, iets wat bij fans en coureurs op gemengde reacties botste.

Hülkenberg verdedigt nieuwe koers F1: ‘De sport moet mee evolueren’

Volgens Hülkenberg hoort verandering nu eenmaal bij de Formule 1. De Duitser benadrukt dat de sport altijd een technologisch uithangbord is geweest en dus verplicht is om mee te bewegen met ontwikkelingen in de autowereld. “De Formule 1 heeft altijd vooropgelopen op technologisch vlak. De auto-industrie verandert voortdurend en de sport moet daarin mee. Dat is eigenlijk nooit anders geweest”, vertelt hij aan The Drive.

Bovendien begrijpt Hülkenberg niet waarom de races zoveel kritiek krijgen, aangezien hij net meer spektakel ziet sinds de nieuwe regels van kracht zijn. “Als je kijkt naar de eerste races van dit seizoen, dan zat er best veel actie in. Veel gevechten op de baan, veel inhaalacties en spanning. En als je het niks vindt? Dan hoef je eerlijk gezegd ook niet te kijken”, klinkt het opvallend scherp.

‘Puristen missen V10’s, maar zo werkt de wereld niet’

Hülkenberg, die in 2010 debuteerde in de Formule 1 tijdens het tijdperk van de brullende V8-motoren, begrijpt wel waar de nostalgie vandaan komt. Zelf mist hij naar eigen zeggen ook de iconische motoren van vroeger, maar volgens hem is een terugkeer naar dat tijdperk niet realistisch.

“Tuurlijk zijn er liefhebbers van old school F1, met atmosferische V10- en V12-motoren. Ik hoor daar zelf ook bij”, zegt hij. “Maar de realiteit is anders. Duurzaamheid en technologische relevantie zijn belangrijk geworden. Als de Formule 1 relevant wil blijven als sport én businessmodel, dan moet ze die richting blijven volgen.” Toch gloort er hoop voor nostalgische fans, want vanaf 2030 of 2031 zouden V8-motoren opnieuw op tafel kunnen komen als onderdeel van een nieuw motorreglement.

  14 mei 2026 - 19:09
Reacties (10)

  • StevenQ

    Posts: 10.454

    Audi was 1 van de voorstanders van deze regels, daarom zijn ze terug, dat zal wel met deze "mening" van Nico te maken hebben

    • + 10
    • 14 mei 2026 - 18:56
    • Snorremans

      Posts: 257

      Terug? Dit is de eerste keer van Audi dat ze als consteucteur en PU producent mee doen.

      • + 4
      • 14 mei 2026 - 19:29
  • jd2000

    Posts: 7.720

    Voor de Heintje Davids van de F1 is het motto blij dat ik rij. Maakt hem geen reet uit waar hij in zit als hij maar deel uitmaakt van het F1 circus. Klaarblijkelijk denkt hij ook dat de kijkers niet in de gaten hebben dat het zogenaamde spektakel kunstmatig is.

    • + 9
    • 14 mei 2026 - 19:05
  • Need5Speed

    Posts: 3.799

    Ik kijk inderdaad niet meer. Na de race de samenvatting misschien, als ik me ertoe kan zetten.

    • + 14
    • 14 mei 2026 - 19:09
  • Paddy

    Posts: 98

    Was de laatste race niet om aan te gluren? ik heb me wel vermaakt hoor want er gebeurde genoeg op de baan of heb ik een andere race gezien?

    • + 0
    • 14 mei 2026 - 19:16
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.211

      Noem mij langzaam, of ouderwets, ik keek graag een race, die zich langzaam aan ontvouwt. Ik heb saaie races gezien, hallo Indianapolis 2005. Toch bleef ik geboeid kijken ook al wist ik 99 procent zeker dat Michael ging winnen. Neem Spa, Häkkinen, Zonta, Schumacher, ik kijk liever tig ronden (zonder) spanning, gebeurt er nu wel of niet wat, de opbouw er naar toe. En ineens is daar, die ene climax, dat hoogtepunt die wél kwam, dat rechtvaardigde die 'saaie ronden' ervoor. Er hoeft niet elk rondje, niet elke bocht vol zitten met show en spektakel. Zo werkt voetbal wat ik daarvoor volgde ook niet.

      • + 5
      • 14 mei 2026 - 20:15
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.211

    Ga ik ook zeker niet meer doen. F1 is niet dood imo maar de passie is weg momenteel. Komt hopelijk nog wel weer terug. En anders waardeer ik de tijd die ik er wel aan gespendeerd heeft.

    Aan al het goede komt een eind. Waarom zou de F1 daar een uitzondering op zijn?

    • + 7
    • 14 mei 2026 - 20:03
  • Erwinnaar

    Posts: 5.667

    Had ik niet verwacht van de Nico, beetje aan het deugen want te bang om zijn eigen nest te bevuilen.

    In dat geval nog meer credits voor Max die gewoon authentiek blijft en bam, zegt waar het op staat. Dat politieke gedraai en geneuzel van Nico valt me wel tegen.

    Zal het hem wel zeggen als ik hem eens tref in Emmerich am Rhein.

    • + 4
    • 14 mei 2026 - 21:00
  • Aajd Flupke

    Posts: 174

    Beste Nico, als jij nou nog eens 2 podiums haalt, waarvan één overwinning, dan ben ik misschien bereid te luisteren naar je. Tot die tijd: STFU

    • + 0
    • 14 mei 2026 - 21:35
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.211

      Niko verdient respect. Ook zonder deze ene politiek correcte opmerking waarvan ik betwijfel of hij dat echt gezegd heeft of dat een PR iemand dat er van gemaakt heeft. Dat ene podium, na al die jaren, dat was gewoon mooi om te zien en iedereen, ga ik vanuit, heeft hem dat van harte gegund. Daar verandert dit correcte gezwets nog niks aan. Nog niet.

      • + 1
      • 14 mei 2026 - 22:19

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Nico Hülkenberg 27
  • Team Audi
  • Punten 390
  • Podiums 1
  • Grand Prix 181
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 19 aug 1987 (38)
  • Geb. plaats Emmerich am Rhein, Duitsland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,84 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Audi
Bekijk volledig profiel
