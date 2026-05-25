FIA deelt zeldzame straf uit aan Hülkenberg

De stewards hadden het druk na afloop van de Grand Prix van Canada. Ze onderzochten meerdere incidenten, en door de chaotische start van de wedstrijd was het niet duidelijk wat de coureurs te wachten stond. Audi-coureur Nico Hülkenberg kreeg een opvallende straf van de stewards.

De start van de Grand Prix van Canada verliep niet volgens het boekje. Op het moment dat de coureurs zich op de grid verzamelden voor de start, besloot de wedstrijdleiding in te grijpen. De Racing Bull van Arvid Lindblad had de geest gegeven, en de overige coureurs reden een extra opwarmronde. De marshalls kregen de auto van Lindblad niet op tijd van de baan, en dat betekende dat er een derde opwarmronde werd gereden.

Wat was er aan de hand?

Bij die derde opwarmronde maakten Liam Lawson en Nico Hülkenberg een paar foutjes. Lawson kwam voor Hülkenberg terecht, terwijl de Duitser toch voor hem moest starten. Bij het passeren van de eerste Safety Car-lijn reed Hülkenberg nog steeds niet op de juiste positie, en dat betekende dat hij eigenlijk vanuit de pits had moeten starten. Dat gebeurde echter niet, en dus moesten de stewards het regelboek openslaan.

Welke straf heeft Hülkenberg gekregen?

Ze kwamen tot het opmerkelijke besluit om Hülkenberg een voorwaardelijke stop-and-go penalty te geven. Dat betekent dat als Hülkenberg voor de laatste race van het seizoen een soortgelijke overtreding maakt, hij die penalty moet inlossen. Voorwaardelijke straffen komen wel vaker voor in de Formule 1, maar dan gaat het vooral om boetes. Het feit dat er een voorwaardelijke penalty is uitgedeeld, komt zelden voor.

Waarom namen ze dit besluit?

De stewards stellen dat het een ongebruikelijke overtreding was, maar dat er geen onveilige situatie ontstond en dat er geen vertraging bij de start was. Daarnaast had Hülkenberg aangegeven dat hij geen veilige manier zag om Lawson eerder in te halen. Daarnaast startten de coureurs de race vanaf de juiste positie. De stewards hebben zowel Hülkenberg als Lawson ook een reprimande gegeven.

F1 Nieuws Nico Hülkenberg Audi GP Canada 2026

Reacties (3)

  • De Vogel is Geland

    Posts: 888

    Ze zijn in de war. Die voorwaardelijke stop-and-go penalty zit alleen in de toolkit voor Lewis.

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 17:31
  • zoefroef

    Posts: 1.718

    Ik.herinner me een wagen die wegreed v an de grid terwijl de start was afgebroken, die heeft er nooit een straf voor gekregen, er waren toen maar een paar die het goed deden, oa verstappen.

    • + 3
    • 25 mei 2026 - 18:19
    • nr 76

      Posts: 7.445

      Brazilie 2024

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 19:27

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

