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Audi waarschuwt Verstappen: "Onze auto is beter dan die van Red Bull"

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Audi waarschuwt Verstappen: "Onze auto is beter dan die van Red Bull"

Audi maakt volgens teambaas Mattia Binotto sneller stappen dan velen hadden verwacht. De Italiaan is bijzonder tevreden over de ontwikkeling van het chassis van de R26 en stelt zelfs dat zijn team momenteel over het vierde sterkste chassis van de Formule 1 beschikt. Tegelijkertijd erkent hij dat Audi nog een flinke achterstand heeft op motorisch vlak.

Binotto blikte in de officiële Formule 1-podcast Beyond the Grid terug op de eerste maanden van Audi als fabrieksteam. Op basis van interne analyses, telemetriegegevens en feedback van de coureurs ziet hij duidelijke signalen dat het project in Hinwil de goede richting uitgaat.

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Audi trots op chassis: ‘We behoren mogelijk tot de top vier’

Volgens Binotto ligt de grootste vooruitgang momenteel bij het chassis. De Italiaan benadrukt dat de correlatie tussen simulator, windtunnel en prestaties op het circuit uitstekend verloopt, iets wat binnen het project als een belangrijke doelstelling werd beschouwd.

“Over het chassis ben ik bijzonder tevreden. Niet alleen de data wijzen daarop, ook de feedback van onze coureurs bevestigt dat beeld. Bovendien zien we dat onze simulaties en windtunnelresultaten goed overeenkomen met wat er op de baan gebeurt. Dat is technisch gezien een enorme stap vooruit”, aldus Binotto.

De Audi-teambaas gaat zelfs nog een stap verder in zijn beoordeling. “In de snelle en middensnelle bochten is onze wagen bijzonder sterk. Op basis van onze analyses denken we dat we qua chassis mogelijk het vierde team van het veld zijn. Voor een organisatie die voortkomt uit Sauber is dat een uitstekend resultaat en een bewijs dat de ontwikkeling op technisch, organisatorisch en aerodynamisch vlak werkt.”

Motor blijft zorgenkind, wereldtitelplan loopt tot 2030

Hoewel Audi tevreden is over de auto zelf, ziet Binotto de grootste uitdaging nog altijd bij de krachtbron. Vooral de prestaties van de motor, de software en de algemene rijdbaarheid moeten volgens hem een flinke sprong voorwaarts maken voordat Audi zich met de absolute top kan meten.

“Wanneer we ons vergelijken met de topteams, dan zit onze grootste achterstand momenteel in de power-unit. Zowel de prestaties als de software en de rijdbaarheid moeten beter. Dat verschil werk je niet zomaar weg, omdat motorontwikkeling veel langere trajecten kent dan aerodynamische upgrades”, legde hij uit.

Daarom blijft Audi vasthouden aan zijn langetermijnstrategie. “2026 draait voor ons vooral om competitief worden als team. Dat gaat niet over een specifieke positie of een bepaald puntenaantal, maar over het creëren van de juiste mentaliteit. We verwachten niet dat we al in 2027 op hetzelfde niveau zitten als de top. 2028 lijkt realistischer. Uiteindelijk blijft 2030 het grote doel. Tegen het einde van dit seizoen hoop ik dat iedereen kan zien dat Audi een serieuze speler is geworden en dat onze transformatie zichtbaar is voor fans én media.”

NicoS

Posts: 20.781

Dus eigenlijk zegt Binotto dat een blikjes fabrikant beter is in het bouwen van een motor dan een auto fabrikant?
Geen beste reclame voor Audi….
Voorsprong door techniek kunnen ze dus ook schrappen…;)

  • 9
  • 6 jun 2026 - 11:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Mattia Binotto Audi

Reacties (11)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.101

    “Wanneer we ons vergelijken met de topteams, dan zit onze grootste achterstand momenteel in de power-unit."

    "Op basis van onze analyses denken we dat we qua chassis mogelijk het vierde team van het veld zijn."

    Auw!

    Sauber- Audi: 1-0 ;-)

    • + 2
    • 6 jun 2026 - 11:31
  • SennaS

    Posts: 12.149

    Zulke praatjes had Binotto ook bij Ferrari, niks verandert.
    Audi doet het goed voor een nieuwkomer maar overdrijven is ook een kunst

    • + 4
    • 6 jun 2026 - 11:32
    • red slow

      Posts: 3.321

      Doet het goed voor een nieuwkomer? Bestaand team opgekocht. Dus de basis zaken voor het chassis is er gewoon.

      Enige wat zij nieuw doen is de motor. Laat die qua betrouwbaarheid het een en ander afweten. Enige positieve is als het die het doet dat het een solide middenvelder is.

      • + 3
      • 6 jun 2026 - 11:45
    • Patrace

      Posts: 6.742

      Exact, Audi is natuurlijk absoluut geen nieuwkomer. Alle processen rondom het ontwerpen en bouwen van een chassis en diverse andere onderdelen van de auto waren gewoon al aanwezig.
      De motor is natuurlijk wel nieuw dus als motorfabrikant zijn ze nieuw, net als Red Bull in dat opzicht nieuw is. Maar dat Red Bull het vooralsnog qua motor beter doet dan Audi, is op zijn zachtst gezegd opvallend. En bijzonder knap van Red Bull.

      • + 2
      • 6 jun 2026 - 12:52
  • NicoS

    Posts: 20.781

    Dus eigenlijk zegt Binotto dat een blikjes fabrikant beter is in het bouwen van een motor dan een auto fabrikant?
    Geen beste reclame voor Audi….
    Voorsprong door techniek kunnen ze dus ook schrappen…;)

    • + 9
    • 6 jun 2026 - 11:51
    • Snork

      Posts: 22.597

      Oh oh… ik krijg medio juni mijn nieuwe Q6 e-tron afgeleverd. Ik vrees het ergste 😅

      • + 3
      • 6 jun 2026 - 12:26
    • Aajd Flupke

      Posts: 206

      @Snork, heb je de luxe versie gekocht, die met richtingaanwijzers?

      • + 3
      • 6 jun 2026 - 12:40
    • Sander

      Posts: 1.745

      Zijn ze inmiddels van die Shrek spiegels afgestapt?

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 13:05
    • Snork

      Posts: 22.597

      Richtingaanwijzers?…?

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 13:10
    • Cicero

      Posts: 1.659

      Weet je wat dat kost, flupke

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 13:11
  • TylaHunter

    Posts: 10.723

    Is het iemand opgevallen dat Opel dit weekend op de grid staat? Dat geel ipv rood op die grijze audi kleur doet mij erg denken aan Opel haha

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 12:52

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Mattia Binotto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 3 nov 1969 (56)
  • Geb. plaats , Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Audi
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