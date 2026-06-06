Audi maakt volgens teambaas Mattia Binotto sneller stappen dan velen hadden verwacht. De Italiaan is bijzonder tevreden over de ontwikkeling van het chassis van de R26 en stelt zelfs dat zijn team momenteel over het vierde sterkste chassis van de Formule 1 beschikt. Tegelijkertijd erkent hij dat Audi nog een flinke achterstand heeft op motorisch vlak.

Binotto blikte in de officiële Formule 1-podcast Beyond the Grid terug op de eerste maanden van Audi als fabrieksteam. Op basis van interne analyses, telemetriegegevens en feedback van de coureurs ziet hij duidelijke signalen dat het project in Hinwil de goede richting uitgaat.

Audi trots op chassis: ‘We behoren mogelijk tot de top vier’

Volgens Binotto ligt de grootste vooruitgang momenteel bij het chassis. De Italiaan benadrukt dat de correlatie tussen simulator, windtunnel en prestaties op het circuit uitstekend verloopt, iets wat binnen het project als een belangrijke doelstelling werd beschouwd.

“Over het chassis ben ik bijzonder tevreden. Niet alleen de data wijzen daarop, ook de feedback van onze coureurs bevestigt dat beeld. Bovendien zien we dat onze simulaties en windtunnelresultaten goed overeenkomen met wat er op de baan gebeurt. Dat is technisch gezien een enorme stap vooruit”, aldus Binotto.

De Audi-teambaas gaat zelfs nog een stap verder in zijn beoordeling. “In de snelle en middensnelle bochten is onze wagen bijzonder sterk. Op basis van onze analyses denken we dat we qua chassis mogelijk het vierde team van het veld zijn. Voor een organisatie die voortkomt uit Sauber is dat een uitstekend resultaat en een bewijs dat de ontwikkeling op technisch, organisatorisch en aerodynamisch vlak werkt.”

Motor blijft zorgenkind, wereldtitelplan loopt tot 2030

Hoewel Audi tevreden is over de auto zelf, ziet Binotto de grootste uitdaging nog altijd bij de krachtbron. Vooral de prestaties van de motor, de software en de algemene rijdbaarheid moeten volgens hem een flinke sprong voorwaarts maken voordat Audi zich met de absolute top kan meten.

“Wanneer we ons vergelijken met de topteams, dan zit onze grootste achterstand momenteel in de power-unit. Zowel de prestaties als de software en de rijdbaarheid moeten beter. Dat verschil werk je niet zomaar weg, omdat motorontwikkeling veel langere trajecten kent dan aerodynamische upgrades”, legde hij uit.

Daarom blijft Audi vasthouden aan zijn langetermijnstrategie. “2026 draait voor ons vooral om competitief worden als team. Dat gaat niet over een specifieke positie of een bepaald puntenaantal, maar over het creëren van de juiste mentaliteit. We verwachten niet dat we al in 2027 op hetzelfde niveau zitten als de top. 2028 lijkt realistischer. Uiteindelijk blijft 2030 het grote doel. Tegen het einde van dit seizoen hoop ik dat iedereen kan zien dat Audi een serieuze speler is geworden en dat onze transformatie zichtbaar is voor fans én media.”