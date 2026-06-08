user icon
icon

Onrust bij Ferrari neemt toe: 'Woedende Leclerc eist dezelfde remmen als Hamilton'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Onrust bij Ferrari neemt toe: 'Woedende Leclerc eist dezelfde remmen als Hamilton'

De frustraties van Charles Leclerc over de Ferrari-bolide blijven toenemen. Na een lastig weekend in Canada bleef de Monegask ook tijdens zijn thuisrace in Monaco worstelen met het remgevoel van zijn wagen. Na afloop liet Leclerc duidelijk verstaan waar volgens hem het probleem zit en lijkt Ferrari nu een opmerkelijke technische wijziging te overwegen.

Al tijdens het weekend in Montréal uitte Leclerc meermaals zijn ongenoegen over het gedrag van de remmen. De combinatie van lage temperaturen, weinig grip op het asfalt en het ontbreken van snelle bochten zorgde voor extra problemen. Terwijl teamgenoot Lewis Hamilton zich relatief comfortabel voelde, bleef Leclerc zoeken naar vertrouwen in zijn SF-26.

Meer over Ferrari Hamilton praat mond voorbij onthult FIA-geheim over Red Bull

Hamilton praat mond voorbij onthult FIA-geheim over Red Bull

7 jun
 'FIA verbiedt opvallende innovatie van Ferrari'

'FIA verbiedt opvallende innovatie van Ferrari'

2 jun

Leclerc ziet oplossing bij Hamilton

Na de kwalificatie in Monaco gaf Leclerc al aan dat Ferrari over een mogelijke oplossing beschikt, maar dat hij die tijdens zijn thuisrace niet wilde uitproberen. Ook tijdens de Grand Prix bleef de Monegask worstelen, waarna zijn frustratie tijdens de race volledig naar boven kwam.

"Ik ga hier niet de schuld voor op mij nemen. Dit probleem komt door die vervloekte remmen", klonk het scherp over de boordradio. Later kwam Leclerc tijdens de interviews terug op dat onderwerp. "Lewis rijdt al drie races met een andere remconfiguratie. Het lijkt erop dat ik die oplossing vanaf de volgende race ook zal testen", verklaarde de Ferrari-coureur.

Hamilton koos al maanden geleden voor andere aanpak

Volgens Italiaanse media rijdt Hamilton sinds de Grand Prix van Japan met een aangepaste remconfiguratie. De zevenvoudig wereldkampioen gebruikt nog steeds remklauwen van Brembo, maar koos voor remschijven van Carbon Industries, een leverancier waarmee hij jarenlang samenwerkte tijdens zijn succesvolle periode bij Mercedes.

Die keuze zou niet nieuw zijn. Hamilton zou al sinds vorig seizoen hebben aangedrongen op een terugkeer naar de vertrouwde remschijven, vooral vanwege het gevoel en de referenties die hij daarmee had opgebouwd. Ferrari hield aanvankelijk vast aan zijn bestaande Brembo-oplossing, maar ging na tests in Bahrein uiteindelijk akkoord. Nu Leclerc blijft klagen over zijn remgevoel, lijkt ook hij de overstap naar dezelfde configuratie te overwegen in de hoop zijn vertrouwen achter het stuur terug te vinden.

Joeppp

Posts: 8.656

Nou dat wordt even naar de Brezan om een ander setje voor Charles te halen.

  • 3
  • 8 jun 2026 - 12:29
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.914

    Lewis ging een stuk beter rijden met de andere remmen, dus nu wil hij ook. Waarschijnlijk deden de remmen het op zich prima maar greep hij de gelegenheid aan om dit punt te kunnen maken.

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 12:13
    • Trelas

      Posts: 1.144

      Ja joh, hij zegt maar wat natuurlijk...

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 13:14
    • hupholland

      Posts: 9.967

      Is idd ook grotendeels psychologie. Maar laat ze maar lekker aanrommelen bij Ferrari. Ze waren al voorbij gestreefd door McLaren en afgelopen weekend zaten ze in de Red Bull sandwich, notabene op het Ferrari circuit bij uitstek. Zonder de uitschieters van Leclerc of het falen van de concurrentie zijn ze alweer flink afgegleden na een veelbelovend begin.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 13:17
    • Need5Speed

      Posts: 3.914

      "hij zegt maar wat natuurlijk"... Er zat een gat in het asfalt en er lagen allemaal losse brokjes op de weg. Daar is Stroll door gecrashed en Leclerc ging op precies hetzelfde punt eraf.

      Had Stroll soms ook slechte remmen? Of lag het bij hem aan het gat maar bij Leclerc aan de remmen, die het bij uitkomen tunnel nog prima deden?

      Ja joh, logica is lastig.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 13:57
  • Bertrand Gachot

    Posts: 747

    Dit zouden de “beste coureurs” ter wereld moeten zijn, dit zou ook moeten gelden voor feedback over bijvoorbeeld remsystemen. Het valt me tegen dat Charles zo lang blijft rondrijden met remmen die niet naar zijn zin functioneren. Klagen en zeuren gaat hem blijkbaar beter af dan bruikbare feedback geven en werken aan verbeteringen.

    • + 2
    • 8 jun 2026 - 12:18
    • F1jos

      Posts: 5.351

      De beste coureurs hebben geen remmingen met klagen en zeuren.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 13:14
    • Tra893SDk

      Posts: 80

      Hij reed tot de wijzigingen gewoon beter dan Hamilton. Nu zijn er wat veranderingen doorgevoerd waardoor Hamilton beter gaat. Daar moet Leclerc zich weer op aanpassen. Die remmen werken voor hem prima met de vorige config maar kennelijk minder met deze.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 14:01
  • Joeppp

    Posts: 8.656

    Nou dat wordt even naar de Brezan om een ander setje voor Charles te halen.

    • + 3
    • 8 jun 2026 - 12:29
  • AUDI_F1

    Posts: 3.864

    Ik kheb begrepen dat ze Leclrec dezelfde remmen hebben gegeven als in Hamilton, die een wijziging in Canada heeft gehad. Hamilton remt er beter door en Leclerc juist niet. Lijkt er ook op dat Ferrari 2 aparte rem configuraties moet gaan maken.

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 12:29
    • hupholland

      Posts: 9.967

      Die theorie lijkt me logischer idd

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 13:18
    • da_bartman

      Posts: 6.642

      Nee, ik heb het Charles gisteren nog horen uitleggen. De afgelopen races hadden de beide auto's idd verschillende configuraties. Ze hebben gekozen voor de Configuratie die Lewis had. Ferrari wilde deze er dit weekend al bij Charles opzetten. Maar het was Charles ZELF dit dit nu niet wilde omdat Monaco voor hem te belangrijk was, daarvoor moest hij dus ook een hand in eigen boezem steken.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 13:42
  • Baksteen

    Posts: 713

    Ik stel voor dat ze meer dingen samen delen. Zal Kim vast niet erg vinden

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 12:48
  • monzaron

    Posts: 1.012

    Wat typte ik vorige week, Hamilton op 1 bij Ferrari. En Russell benadeeld door Mercedes wegens het niet binnenhalen maar door laten rijden met 5 sec straf. Afstand Russel WK is nu onoverbrugbaar met dit soort toestanden. Mercedes heeft een topwagen en Russell is de pechvogel. Gister na uitval Verstappen klaar met deze optocht in Monaco, wel mooie quali gezien. . Hopenlijk is de Spanje-race verfrissend, anders wordt het over 2 weken in Oostenrijk, waar we met 7 pers heen gaan een ‘lange zit’ daar aan de baan 😬🥱

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 13:19
  • Spannenburg

    Posts: 165

    De titel moet zijn: Leclerc heeft spijt van eigen keuzes voor de remmen.

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 13:20
  • ADN

    Posts: 400

    Leclerc trapt op de rem bij Ferrari!!!

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 15:53

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.747
  • Podiums 52
  • Grand Prix 179
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar