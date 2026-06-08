De frustraties van Charles Leclerc over de Ferrari-bolide blijven toenemen. Na een lastig weekend in Canada bleef de Monegask ook tijdens zijn thuisrace in Monaco worstelen met het remgevoel van zijn wagen. Na afloop liet Leclerc duidelijk verstaan waar volgens hem het probleem zit en lijkt Ferrari nu een opmerkelijke technische wijziging te overwegen.

Al tijdens het weekend in Montréal uitte Leclerc meermaals zijn ongenoegen over het gedrag van de remmen. De combinatie van lage temperaturen, weinig grip op het asfalt en het ontbreken van snelle bochten zorgde voor extra problemen. Terwijl teamgenoot Lewis Hamilton zich relatief comfortabel voelde, bleef Leclerc zoeken naar vertrouwen in zijn SF-26.

Leclerc ziet oplossing bij Hamilton

Na de kwalificatie in Monaco gaf Leclerc al aan dat Ferrari over een mogelijke oplossing beschikt, maar dat hij die tijdens zijn thuisrace niet wilde uitproberen. Ook tijdens de Grand Prix bleef de Monegask worstelen, waarna zijn frustratie tijdens de race volledig naar boven kwam.

"Ik ga hier niet de schuld voor op mij nemen. Dit probleem komt door die vervloekte remmen", klonk het scherp over de boordradio. Later kwam Leclerc tijdens de interviews terug op dat onderwerp. "Lewis rijdt al drie races met een andere remconfiguratie. Het lijkt erop dat ik die oplossing vanaf de volgende race ook zal testen", verklaarde de Ferrari-coureur.

Hamilton koos al maanden geleden voor andere aanpak

Volgens Italiaanse media rijdt Hamilton sinds de Grand Prix van Japan met een aangepaste remconfiguratie. De zevenvoudig wereldkampioen gebruikt nog steeds remklauwen van Brembo, maar koos voor remschijven van Carbon Industries, een leverancier waarmee hij jarenlang samenwerkte tijdens zijn succesvolle periode bij Mercedes.

Die keuze zou niet nieuw zijn. Hamilton zou al sinds vorig seizoen hebben aangedrongen op een terugkeer naar de vertrouwde remschijven, vooral vanwege het gevoel en de referenties die hij daarmee had opgebouwd. Ferrari hield aanvankelijk vast aan zijn bestaande Brembo-oplossing, maar ging na tests in Bahrein uiteindelijk akkoord. Nu Leclerc blijft klagen over zijn remgevoel, lijkt ook hij de overstap naar dezelfde configuratie te overwegen in de hoop zijn vertrouwen achter het stuur terug te vinden.