Ferrari heeft snel gereageerd op de remproblemen die Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Monaco uit de race hielden. Tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Spanje viel op dat de Scuderia een opvallende technische wijziging heeft doorgevoerd aan de wagen van de Monegask.

Leclerc kookte van woede nadat hij uitviel tijdens zijn thuisrace in Monaco. De Ferrari-coureur weigerde de hand in eigen boezem te steken en wees naar de remmen van zijn bolide. Het Italiaanse team lijkt geen enkel risico te willen nemen na de tegenvaller in Monte Carlo, waar een defect aan het remsysteem een vroegtijdig einde maakte aan het raceweekend van Leclerc.

Ferrari grijpt in na problemen in Monaco

Tijdens de trainingssessies op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd duidelijk dat Ferrari een andere configuratie testte op de wagen van Leclerc. Waar normaal gesproken remschijven van Brembo worden gebruikt, verscheen de Ferrari-coureur op de baan met exemplaren van Carbon Industries.

Die aanpassing lijkt rechtstreeks verband te houden met de problemen die zich in Monaco voordeden. Ferrari onderzoekt al sinds de uitvalbeurt van Leclerc hoe het defect kon ontstaan en heeft besloten om tijdens het Spaanse raceweekend alternatieve onderdelen te evalueren.

Belangrijke test richting rest van het seizoen

De overstap naar remschijven van een andere leverancier kan een belangrijke aanwijzing zijn dat Ferrari de betrouwbaarheid van het remsysteem verder wil verbeteren. Zeker op circuits waar zwaar wordt geremd, kan een probleem zoals in Monaco grote gevolgen hebben voor het resultaat.

Voor Leclerc komt de test op een belangrijk moment. De Ferrari-coureur hoopt na een moeizame periode opnieuw aansluiting te vinden bij de kop van het veld. De data die tijdens de trainingen in Barcelona worden verzameld, kunnen daarom een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de SF-26.

Voor Leclerc wordt Barcelona een cruciale test. Nadat hij drie belabberde resultaten had in Miami, Canada en Monaco en Lewis Hamilton juist de weg omhoog vond, staat de Monegask onder druk bij de Scuderia.