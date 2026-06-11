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Leclerc krijgt zijn zin: Monegask krijgt dezelfde remmen als Hamilton in Barcelona

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Leclerc krijgt zijn zin: Monegask krijgt dezelfde remmen als Hamilton in Barcelona

Ferrari heeft snel gereageerd op de remproblemen die Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Monaco uit de race hielden. Tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Spanje viel op dat de Scuderia een opvallende technische wijziging heeft doorgevoerd aan de wagen van de Monegask.

Leclerc kookte van woede nadat hij uitviel tijdens zijn thuisrace in Monaco. De Ferrari-coureur weigerde de hand in eigen boezem te steken en wees naar de remmen van zijn bolide. Het Italiaanse team lijkt geen enkel risico te willen nemen na de tegenvaller in Monte Carlo, waar een defect aan het remsysteem een vroegtijdig einde maakte aan het raceweekend van Leclerc.

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Ferrari grijpt in na problemen in Monaco

Tijdens de trainingssessies op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd duidelijk dat Ferrari een andere configuratie testte op de wagen van Leclerc. Waar normaal gesproken remschijven van Brembo worden gebruikt, verscheen de Ferrari-coureur op de baan met exemplaren van Carbon Industries.

Die aanpassing lijkt rechtstreeks verband te houden met de problemen die zich in Monaco voordeden. Ferrari onderzoekt al sinds de uitvalbeurt van Leclerc hoe het defect kon ontstaan en heeft besloten om tijdens het Spaanse raceweekend alternatieve onderdelen te evalueren.

Belangrijke test richting rest van het seizoen

De overstap naar remschijven van een andere leverancier kan een belangrijke aanwijzing zijn dat Ferrari de betrouwbaarheid van het remsysteem verder wil verbeteren. Zeker op circuits waar zwaar wordt geremd, kan een probleem zoals in Monaco grote gevolgen hebben voor het resultaat.

Voor Leclerc komt de test op een belangrijk moment. De Ferrari-coureur hoopt na een moeizame periode opnieuw aansluiting te vinden bij de kop van het veld. De data die tijdens de trainingen in Barcelona worden verzameld, kunnen daarom een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de SF-26.

Voor Leclerc wordt Barcelona een cruciale test. Nadat hij drie belabberde resultaten had in Miami, Canada en Monaco en Lewis Hamilton juist de weg omhoog vond, staat de Monegask onder druk bij de Scuderia. 

f(1)orum

Posts: 10.116

Ik vind dat ze de naam van de seit moeten aanpassen naar GPTomorrow!

  • 4
  • 11 jun 2026 - 13:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Barcelona 2026

Reacties (7)

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  • da_bartman

    Posts: 6.652

    " Tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Spanje viel op dat..... " laat ik nou de hele dag hebben gedacht dat het pas donderdag was.... TGIF, het weekend gaat zo beginnen.

    • + 2
    • 11 jun 2026 - 13:06
    • Bertrand Gachot

      Posts: 805

      Ik heb dit bericht ook met drie verschillende invallen gelezen en het lijkt net of dit een voorgekookt verhaaltje was, dat idd na de eerste (en of tweede) vrije training van vrijdag zou moeten worden gepubliceerd. "Tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Spanje" en later weer in een andere zin : Tijdens de trainingssessies op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd duidelijk dat Ferrari een andere configuratie testte op de wagen van Leclerc." hier is geen andere conclusie mogelijk. Vervang Barcelona voor Monaco, en het hele bericht klopt helemaal geen h*l meer van.

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 13:17
    • f(1)orum

      Posts: 10.117

      Ik vind dat ze de naam van de seit moeten aanpassen naar GPTomorrow!

      • + 4
      • 11 jun 2026 - 13:51
    • Bertrand Gachot

      Posts: 805

      @f1forum geniaal!

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 15:01
  • da_bartman

    Posts: 6.652

    En verder is dit maar een zwak gefabrideerd verhaaltje. Als het aan Ferrari had gelegen dan had Leclerc in Monaco al met het andere remsysteem gereden maar het was Leclerc zelf die dat , in Monaco, nog niet aandurfde.

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 13:10
  • Bertrand Gachot

    Posts: 805

    Bertje de koppenfixer: Ferrari heeft door middel van een "Wormhole transfer" zeer snel gereageerd op de remproblemen die Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Monaco uit de race hielden. Tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Spanje, die zodoende voor Ferrari al op 'onze donderdag" verreden kon worden.

    Mercedes onderzoekt mogelijkheden of zij deze "wormhole transfer' ook kunnen toepassen om terug te gaan naar zondag 12 dec 2021, 14:00 Circuit: Yas Marina Circuit

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 15:03
  • snailer

    Posts: 33.346

    Ik krijg echt weer van die wilde beren op bezoek geloof ik.

    Alsof Leclerc niet mocht. Het was twee maal zijn eigen keuze om met de oude remmen te blijven rijden.

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 16:07

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China
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Japan
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Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.747
  • Podiums 52
  • Grand Prix 179
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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