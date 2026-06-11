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Leclerc bevestigt Ferrari-maatregelen: "Ik neem dezelfde afstelling als Hamilton"

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Leclerc bevestigt Ferrari-maatregelen: "Ik neem dezelfde afstelling als Hamilton"

Charles Leclerc heeft toegegeven dat Ferrari de afgelopen weken bewust verschillende afstellingen heeft getest bij hem en Lewis Hamilton. Volgens de Monegask heeft die aanpak niet het gewenste resultaat opgeleverd, waardoor het Italiaanse team nu kiest voor de richting die door Hamilton werd ingeslagen.

Ferrari kende de voorbije raceweekenden in Miami, Canada en Monaco een wisselvallige periode en zocht naar manieren om meer snelheid uit de SF-26 te halen. Daarbij werden beide coureurs ingezet om verschillende configuraties uit te proberen, maar Leclerc lijkt nu tot de conclusie te zijn gekomen dat Hamilton de juiste weg heeft gevonden.

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Ferrari kiest voor aanpak van Hamilton

Leclerc bevestigde dat de uiteenlopende afstellingen geen toeval waren, maar onderdeel vormden van een gezamenlijk plan binnen Ferrari. De Scuderia wilde op die manier zoveel mogelijk informatie verzamelen om de prestaties van de wagen te verbeteren.

"Lewis had gelijk. Het opsplitsen van de afstellingen was een bewuste keuze van het team om verschillende richtingen te onderzoeken", legde Leclerc uit.

De Ferrari-coureur erkende dat zijn eigen verwachtingen niet zijn uitgekomen. Waar hij aanvankelijk vertrouwen had in de gekozen aanpak, bleek de realiteit op de baan een stuk weerbarstiger.

Leclerc ziet Hamilton als referentie

Na twee moeilijke raceweekends lijkt Ferrari nu een duidelijke beslissing te hebben genomen. Volgens Leclerc zal het team voortaan meer vertrouwen op de richting die Hamilton heeft uitgezet.

"De afgelopen twee raceweekends verliepen lastiger dan ik vooraf had verwacht. Daarom zullen we nu verder bouwen op de richting die Lewis heeft gekozen", aldus de Monegask.

Die uitspraak onderstreept dat Ferrari nog altijd zoekt naar de optimale afstelling van de wagen. Voor Hamilton betekent het ondertussen een belangrijke erkenning van zijn invloed binnen het team, terwijl Leclerc hoopt dat de gewijzigde koers snel betere resultaten zal opleveren.

Dramaweekenden voor Leclerc

De afgelopen drie races voor Leclerc liepen uit op een fiasco. In Miami, Canada en Monaco behaalde de Ferrari-coureur, die onlangs zijn contract verlengde, een belabberd resultaat. In eerste instantie stak hij de hand in eigen boezem, maar na zijn uitvalbeurt in Monte Carlo, schroomde hij niet om de remmen van de SF-26 te vervloeken. 

Komend weekend vindt de Grand Prix van Barcelona plaats. Dan zal uitwijzen of de aanpak van Hamilton, Leclerc ook steviger in het zadel zal zetten.

F1 bekijker

Posts: 373

Morgen is het vrijdag dus?

  • 1
  • 11 jun 2026 - 20:47
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 816

    Ik ben benieuwd welke remmen en banden Ferrari morgen gaat gebruiken tijdens de kwalificatie, zoals jullie in eerdere berichten hier hebt gelezen heeft ferrari middels een Wormhole transfer een dagje over geslagen t.o.v de overige teams!

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 20:38
    • F1 bekijker

      Posts: 373

      Morgen is het vrijdag dus?

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 20:47
    • Bertrand Gachot

      Posts: 816

      @F1 bekijker ja morgen is het vrijdag, (vandaag is het donderdag) zie verdere berichtgeving over de "wormhole" transfer, En anders kijk even bij dit artikel hier wordt namelijk beweerd dat Ferrari vandaag al een volledige dag in Barcelona vrije trainingen heeft gereden.

      www.gptoday.net/nl(...)milton-in-barcelona

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 20:51
    • Bertrand Gachot

      Posts: 816

      @f1 bekijker, dat heb jij prima gezien, (vandaag is het zelfs donderdag)

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 20:51
    • Larry Perkins

      Posts: 65.694

      Wat banden betreft gok ik op Pirelli @Bertrand...

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 20:57
    • Roodkapje

      Posts: 141

      Ik meen dat Leclerc nu ook overstapt naar Carbon Industrie remmen. Volgens Ho-Pin grijpen die agressiever aan terwijl Brembo meer vertraging heeft. Benieuwd of dat een wereld van verschil gaat maken.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 22:40
  • Bertrand Gachot

    Posts: 816

    Off topic: gefeliciteerd Job van uitert!

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 21:04
    • Bertrand Gachot

      Posts: 816

      Hypercars verschil tussen 1 en 2 0,005 seconde, top gedaan ook van robijn frijns mooie p5!

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 22:01
    • Pietje Bell

      Posts: 35.275

      Nyck de Vries viel enorm tegen.
      Hoe kwam het dat Renger van der Zande op de aatste plaats (P19) eindigde?

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 22:40
    • Bertrand Gachot

      Posts: 816

      @pietje Renger rijdt voor het aller kleinste team in de lmp2

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 22:54
    • Pietje Bell

      Posts: 35.275

      Oké, heb er nog niet veel van meegekregen. Balen dat de kwali en GP precies aan het begin en einde zijn.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 23:17
  • schwantz34

    Posts: 42.155

    De enige remsporen die we nu nog van Charles gaan zien zitten in zijn onderbroek...

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 23:04

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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.747
  • Podiums 52
  • Grand Prix 179
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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