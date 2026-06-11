Charles Leclerc heeft toegegeven dat Ferrari de afgelopen weken bewust verschillende afstellingen heeft getest bij hem en Lewis Hamilton. Volgens de Monegask heeft die aanpak niet het gewenste resultaat opgeleverd, waardoor het Italiaanse team nu kiest voor de richting die door Hamilton werd ingeslagen.

Ferrari kende de voorbije raceweekenden in Miami, Canada en Monaco een wisselvallige periode en zocht naar manieren om meer snelheid uit de SF-26 te halen. Daarbij werden beide coureurs ingezet om verschillende configuraties uit te proberen, maar Leclerc lijkt nu tot de conclusie te zijn gekomen dat Hamilton de juiste weg heeft gevonden.

Ferrari kiest voor aanpak van Hamilton

Leclerc bevestigde dat de uiteenlopende afstellingen geen toeval waren, maar onderdeel vormden van een gezamenlijk plan binnen Ferrari. De Scuderia wilde op die manier zoveel mogelijk informatie verzamelen om de prestaties van de wagen te verbeteren.

"Lewis had gelijk. Het opsplitsen van de afstellingen was een bewuste keuze van het team om verschillende richtingen te onderzoeken", legde Leclerc uit.

De Ferrari-coureur erkende dat zijn eigen verwachtingen niet zijn uitgekomen. Waar hij aanvankelijk vertrouwen had in de gekozen aanpak, bleek de realiteit op de baan een stuk weerbarstiger.

Leclerc ziet Hamilton als referentie

Na twee moeilijke raceweekends lijkt Ferrari nu een duidelijke beslissing te hebben genomen. Volgens Leclerc zal het team voortaan meer vertrouwen op de richting die Hamilton heeft uitgezet.

"De afgelopen twee raceweekends verliepen lastiger dan ik vooraf had verwacht. Daarom zullen we nu verder bouwen op de richting die Lewis heeft gekozen", aldus de Monegask.

Die uitspraak onderstreept dat Ferrari nog altijd zoekt naar de optimale afstelling van de wagen. Voor Hamilton betekent het ondertussen een belangrijke erkenning van zijn invloed binnen het team, terwijl Leclerc hoopt dat de gewijzigde koers snel betere resultaten zal opleveren.

Dramaweekenden voor Leclerc

De afgelopen drie races voor Leclerc liepen uit op een fiasco. In Miami, Canada en Monaco behaalde de Ferrari-coureur, die onlangs zijn contract verlengde, een belabberd resultaat. In eerste instantie stak hij de hand in eigen boezem, maar na zijn uitvalbeurt in Monte Carlo, schroomde hij niet om de remmen van de SF-26 te vervloeken.

Komend weekend vindt de Grand Prix van Barcelona plaats. Dan zal uitwijzen of de aanpak van Hamilton, Leclerc ook steviger in het zadel zal zetten.