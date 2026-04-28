Verstappen niet naar McLaren: "Waarom zou Max naar een klantenteam gaan?"

Verstappen niet naar McLaren: "Waarom zou Max naar een klantenteam gaan?"

De toekomst van Max Verstappen is nog altijd het gesprek van de dag in de Formule 1-wereld. Verstappen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar volgens Marc Surer is het niet logisch dat hij Gianpiero Lambiase naar McLaren volgt. Hij vindt Mercedes een logischere bestemming.

Het gonst al weken van de geruchten over de toekomst van Verstappen. Door de tegenvallende prestaties van Red Bull en de nieuwe F1-regels begint de frustratie van Verstappen te groeien, en dat zorgt voor vragen. Zo wordt er druk gespeculeerd over een mogelijk sabbatical, terwijl ook een vertrek bij Red Bull wordt gezien als een logische stap. Hij wordt in verband gebracht met meerdere teams, al blijft dit een lastige zaak.

Waar kan Verstappen heen?

Verstappen wordt veelvuldig in verband gebracht met McLaren; de nieuwe werkgever van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Oud-coureur Marc Surer vindt dat geen logische stap, zo stelt hij als hij door Total-Motorsport wordt gevraagd naar waar Verstappen heen kan gaan: "Op dit moment moet je zeggen dat het Mercedes is. Want waarom zou hij naar een klantenteam gaan?"

Waarom is McLaren geen goede stap?

Surer komt snel terug op zijn woorden, want hij bedoelt ook niet dat McLaren een slecht team is: "Ik bedoel, McLaren, ik denk echt dat ze op dit moment het beste team in de Formule 1 zijn. Wat ze in de afgelopen twee jaar hebben gedaan, was echt indrukwekkend. Ze hebben alles goed gedaan en hadden nog steeds een klantenmotor. Ze zijn dus echt heel erg goed."

Toch ziet hij het feit dat ze met Mercedes-motoren rijden als een zwakte: "Aan de andere kant denk ik dat het een veel beter idee is om voor één van de fabrieksteams te kiezen. En al helemaal nu, met de nieuwe regels."

Vooralsnog heeft Verstappen zelf nog niet gereageerd op alle speculatie. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, al bestaat er de kans dat hij dat contract niet gaat uitdienen.

Bertrand Gachot

Posts: 526

Ja waarom zou je niet naar een van de historisch beste teams uit de geschiedenis van de sport gaan? Wie verzint dat? Markie Surer, nee dan is het duidelijk.

  • 1
  • 28 apr 2026 - 11:48
F1 Nieuws Max Verstappen Marc Surer Mercedes McLaren Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 532

    Ja waarom zou je niet naar een van de historisch beste teams uit de geschiedenis van de sport gaan? Wie verzint dat? Markie Surer, nee dan is het duidelijk.

    • + 1
    • 28 apr 2026 - 11:48
  • Elektropunkz

    Posts: 975

    McLaren heeft in heel hun historie nog nooit met eigen motor gereden, dus beetje onzinnig statement van het zoveelste spraakpopje

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 12:52

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

