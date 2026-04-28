De toekomst van Max Verstappen is nog altijd het gesprek van de dag in de Formule 1-wereld. Verstappen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar volgens Marc Surer is het niet logisch dat hij Gianpiero Lambiase naar McLaren volgt. Hij vindt Mercedes een logischere bestemming.

Het gonst al weken van de geruchten over de toekomst van Verstappen. Door de tegenvallende prestaties van Red Bull en de nieuwe F1-regels begint de frustratie van Verstappen te groeien, en dat zorgt voor vragen. Zo wordt er druk gespeculeerd over een mogelijk sabbatical, terwijl ook een vertrek bij Red Bull wordt gezien als een logische stap. Hij wordt in verband gebracht met meerdere teams, al blijft dit een lastige zaak.

Waar kan Verstappen heen?

Verstappen wordt veelvuldig in verband gebracht met McLaren; de nieuwe werkgever van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Oud-coureur Marc Surer vindt dat geen logische stap, zo stelt hij als hij door Total-Motorsport wordt gevraagd naar waar Verstappen heen kan gaan: "Op dit moment moet je zeggen dat het Mercedes is. Want waarom zou hij naar een klantenteam gaan?"

Waarom is McLaren geen goede stap?

Surer komt snel terug op zijn woorden, want hij bedoelt ook niet dat McLaren een slecht team is: "Ik bedoel, McLaren, ik denk echt dat ze op dit moment het beste team in de Formule 1 zijn. Wat ze in de afgelopen twee jaar hebben gedaan, was echt indrukwekkend. Ze hebben alles goed gedaan en hadden nog steeds een klantenmotor. Ze zijn dus echt heel erg goed."

Toch ziet hij het feit dat ze met Mercedes-motoren rijden als een zwakte: "Aan de andere kant denk ik dat het een veel beter idee is om voor één van de fabrieksteams te kiezen. En al helemaal nu, met de nieuwe regels."

Vooralsnog heeft Verstappen zelf nog niet gereageerd op alle speculatie. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, al bestaat er de kans dat hij dat contract niet gaat uitdienen.