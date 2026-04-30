De toekomst van Max Verstappen is nog altijd het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Eerder dreigde hij de sport te verlaten, al wordt hij nu vooral in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Marc Surer stelt dat het slecht is voor de sport dat de beste coureur twijfelt aan zijn toekomst.

Verstappen zorgde voor een enorme hoeveelheid speculatie toen hij na afloop van de Japanse Grand Prix stelde dat hij ging nadenken over zijn toekomst in de sport. Hij hekelde de nieuwe motorregels, en zette met zijn dreigement de hoge heren van de sport onder druk. Vorige week werd besloten om een aantal kleine veranderingen door te voeren aan de motorregels, die dit weekend in Miami al van kracht zijn.

Slecht voor de Formule 1

Oud-coureur Marc Surer denkt dat het slecht nieuws voor de Formule 1 zou zijn als Verstappen stopt. In een interview met Total Motorsport haalt Surer hard uit: "Als de beste coureur de sport verlaat, door bijvoorbeeld de nieuwe regels, dan is dat slecht voor het imago van de Formule 1."

Verstappen is immers de posterboy van de koningsklasse: "Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat hij momenteel de beste coureur is in de Formule 1, en als hij vertrekt, dan zou dat zeer slecht zijn voor het imago van de sport."

Wat kunnen de gevolgen zijn voor Red Bull?

Ook voor Red Bull zou het slecht nieuws zijn als Verstappen besluit te stoppen of te vertrekken. Het kan er volgens Surer voor zorgen dat ze compleet stuurloos zijn: "Ik denk dat het oneerlijk zou zijn als hij het team tijdens het seizoen verlaat. Ik denk dat hij dit seizoen gewoon moet afmaken, zelfs als het pijn doet, want het is zijn team en hij heeft vier wereldtitels met hen gewonnen."

Surer raadt Verstappen en Red Bull aan om bij elkaar te blijven: "In moeilijke tijden is het belangrijk om samen te blijven en ze in ieder geval dit seizoen te steunen, want ze hebben hem echt nodig. Zonder hem zijn ze echt volledig verloren."

Red Bull moet volgens de oud-coureur wel hard doorwerken: "Verder denk ik dat hij een betere auto verdient, en ik weet zeker dat hij kan gaan naar waar hij maar wil, als hij het echt zou proberen."