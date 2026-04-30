Vertrek Verstappen kan grote gevolgen hebben: "Slecht voor het imago"

De toekomst van Max Verstappen is nog altijd het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Eerder dreigde hij de sport te verlaten, al wordt hij nu vooral in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Marc Surer stelt dat het slecht is voor de sport dat de beste coureur twijfelt aan zijn toekomst.

Verstappen zorgde voor een enorme hoeveelheid speculatie toen hij na afloop van de Japanse Grand Prix stelde dat hij ging nadenken over zijn toekomst in de sport. Hij hekelde de nieuwe motorregels, en zette met zijn dreigement de hoge heren van de sport onder druk. Vorige week werd besloten om een aantal kleine veranderingen door te voeren aan de motorregels, die dit weekend in Miami al van kracht zijn.

Slecht voor de Formule 1

Oud-coureur Marc Surer denkt dat het slecht nieuws voor de Formule 1 zou zijn als Verstappen stopt. In een interview met Total Motorsport haalt Surer hard uit: "Als de beste coureur de sport verlaat, door bijvoorbeeld de nieuwe regels, dan is dat slecht voor het imago van de Formule 1."

Verstappen is immers de posterboy van de koningsklasse: "Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat hij momenteel de beste coureur is in de Formule 1, en als hij vertrekt, dan zou dat zeer slecht zijn voor het imago van de sport."

Wat kunnen de gevolgen zijn voor Red Bull?

Ook voor Red Bull zou het slecht nieuws zijn als Verstappen besluit te stoppen of te vertrekken. Het kan er volgens Surer voor zorgen dat ze compleet stuurloos zijn: "Ik denk dat het oneerlijk zou zijn als hij het team tijdens het seizoen verlaat. Ik denk dat hij dit seizoen gewoon moet afmaken, zelfs als het pijn doet, want het is zijn team en hij heeft vier wereldtitels met hen gewonnen."

Surer raadt Verstappen en Red Bull aan om bij elkaar te blijven: "In moeilijke tijden is het belangrijk om samen te blijven en ze in ieder geval dit seizoen te steunen, want ze hebben hem echt nodig. Zonder hem zijn ze echt volledig verloren."

Red Bull moet volgens de oud-coureur wel hard doorwerken: "Verder denk ik dat hij een betere auto verdient, en ik weet zeker dat hij kan gaan naar waar hij maar wil, als hij het echt zou proberen."

Reacties (5)

  • snailer

    Posts: 32.577

    "F1-top heeft hem gewaarschuwd"
    en
    " Slecht voor het imago"

    Aha! Ze wisten het.

    Max! klaag nu niet! Anders worden wij F1 bazen in een hoek getrapt! En niet eens door je pa!

    
    • 30 apr 2026 - 17:01
    • Skoda F1

      Posts: 733

      Op Verstappen.com Aan de nieuwe collectie toe gevoegd: Knuppels om in het hoenderhok te gooien en oranje klompen om de F1 bazen in een hoek te trappen..

      • + 0
      • 30 apr 2026 - 17:17
  • Pietje Bell

    Posts: 34.536

    Maar even hier:

    Nachez
    @Nachez98
    Vertaald uit het Spaans
    🚨 GEVAAR ABU DHABI EN QATAR

    🗣️ Domenicali:

    "Als we niet kunnen racen in Qatar en Abu Dhabi hebben we een alternatief beschikbaar"

    🗓️ De deadline om te beslissen zou rond eind september zijn

    🌡️ Silverstone of Imola lijkt niet realistisch vanwege de temperaturen

    📰 CNBC + @Auto_Racer_it

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 18:01
  • Pietje Bell

    Posts: 34.536

    Ook maar even hier:

    Nachez
    @Nachez98
    Vertaald uit het Spaans

    💥 Aston Martin bevestigt verbeteringen in betrouwbaarheid, gewichtsvermindering
    en bestuurbaarheid van de auto

    ✅ De vernieuwingen aan de motor zullen geen gridstraffen met zich meebrengen

    "We hebben gewerkt aan een uitgebreid pakket om trillingen vanaf de basis te verminderen, maar ook om ze in alle systemen te beperken"

    📰 @ASJesusBalseiro
    via AS

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 18:03

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
