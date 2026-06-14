Max Verstappen weigert nog steeds iets los te laten over de 'geheime' meeting met de Red Bull-top in Salzburg. Verstappen en zijn manager Raymond Vermeulen werden eerder deze week in Oostenrijk gespot, waar ze spraken met de gehele top van het Red Bull-concern. De inhoud van het gesprek gaat volgens Verstappen niemand wat aan.

Verstappen zorgde afgelopen week voor een enorme geruchtenstroom toen hij naar Salzburg vloog. Samen met zijn manager Vermeulen meldde hij zich in de bekende Hangar 7 op het vliegveld van Salzburg. Daar werd hij gespot in het gezelschap van Red Bull-aandeelhouders Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya en Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff. Waar ze precies over spraken, was niet duidelijk. Wel gonsde het op sociale media van de geruchten over zijn toekomst.

'Gaat niemand wat aan'

In Barcelona wilde Verstappen eerder al weinig zeggen over de vergadering. In een interview met Viaplay werd hij er weer naar gevraagd, en opnieuw hield hij de lippen stijf op elkaar: "Dat gaat niemand wat aan. Het stond sowieso al gepland. Het is niet dat dat opeens uit de lucht komt vallen na Monaco."

Hoe kijkt Verstappen naar de vliegtuigvolgers?

Verstappens vliegtuig wordt online door veel fans op de voet gevolgd. Als er wordt gevraagd of hij dat vervelend vindt, reageert hij opvallend nuchter: "Je kan natuurlijk mijn vliegtuig volgen. Ik heb daar ook geen probleem mee. Nou ja, mensen kunnen zien waar ik ben. Ze kunnen me dingen vragen, maar ik geef alleen antwoord op vragen waar ik antwoord op wil geven. Als er iets is van mijn kant, dan laat ik het wel horen. Zo is het gewoon."

Geruchten over zijn toekomst

Verstappens bezoekje aan Salzburg kwam op een opvallend moment. Het weekend daarvoor was hij immers uitgevallen in de Grand Prix van Monaco nadat hij tegen motorproblemen was aangelopen. Daarnaast maakt hij al geruime tijd duidelijk dat hij niet tevreden is met de huidige auto, terwijl het ook gonst van de geruchten over zijn toekomst. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, al beschikt hij wel over een contract tot en met 2028 bij de Oostenrijkse renstal.