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Verstappen blijft zwijgen over 'geheime' Red Bull-vergadering

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Verstappen blijft zwijgen over 'geheime' Red Bull-vergadering

Max Verstappen weigert nog steeds iets los te laten over de 'geheime' meeting met de Red Bull-top in Salzburg. Verstappen en zijn manager Raymond Vermeulen werden eerder deze week in Oostenrijk gespot, waar ze spraken met de gehele top van het Red Bull-concern. De inhoud van het gesprek gaat volgens Verstappen niemand wat aan.

Verstappen zorgde afgelopen week voor een enorme geruchtenstroom toen hij naar Salzburg vloog. Samen met zijn manager Vermeulen meldde hij zich in de bekende Hangar 7 op het vliegveld van Salzburg. Daar werd hij gespot in het gezelschap van Red Bull-aandeelhouders Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya en Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff. Waar ze precies over spraken, was niet duidelijk. Wel gonsde het op sociale media van de geruchten over zijn toekomst.

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'Gaat niemand wat aan'

In Barcelona wilde Verstappen eerder al weinig zeggen over de vergadering. In een interview met Viaplay werd hij er weer naar gevraagd, en opnieuw hield hij de lippen stijf op elkaar: "Dat gaat niemand wat aan. Het stond sowieso al gepland. Het is niet dat dat opeens uit de lucht komt vallen na Monaco."

Hoe kijkt Verstappen naar de vliegtuigvolgers?

Verstappens vliegtuig wordt online door veel fans op de voet gevolgd. Als er wordt gevraagd of hij dat vervelend vindt, reageert hij opvallend nuchter: "Je kan natuurlijk mijn vliegtuig volgen. Ik heb daar ook geen probleem mee. Nou ja, mensen kunnen zien waar ik ben. Ze kunnen me dingen vragen, maar ik geef alleen antwoord op vragen waar ik antwoord op wil geven. Als er iets is van mijn kant, dan laat ik het wel horen. Zo is het gewoon."

Geruchten over zijn toekomst

Verstappens bezoekje aan Salzburg kwam op een opvallend moment. Het weekend daarvoor was hij immers uitgevallen in de Grand Prix van Monaco nadat hij tegen motorproblemen was aangelopen. Daarnaast maakt hij al geruime tijd duidelijk dat hij niet tevreden is met de huidige auto, terwijl het ook gonst van de geruchten over zijn toekomst. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, al beschikt hij wel over een contract tot en met 2028 bij de Oostenrijkse renstal.

StevenQ

Posts: 10.531

Het is toch logisch dat je eens in de zoveel tijd even een gesprek hebt met je werkgever?

Daar is weinig uitzonderlijks of geheim aan, dat gebeurt volgens mij ieder jaar meerdere keren

  • 3
  • 14 jun 2026 - 07:45
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (7)

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  • StevenQ

    Posts: 10.531

    Het is toch logisch dat je eens in de zoveel tijd even een gesprek hebt met je werkgever?

    Daar is weinig uitzonderlijks of geheim aan, dat gebeurt volgens mij ieder jaar meerdere keren

    • + 3
    • 14 jun 2026 - 07:45
  • Pietje Bell

    Posts: 35.297

    Het betreffende fragment:

    urlr.me/KYbRCG

    Max: "Ja, je kan mijn vliegtuig volgen".

    Chiel: "Ja. Is dat vervelend? Lijkt mij vervelend."

    Max: "Nee, ik heb er geen problemen mee."

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 08:27
    • Golf-GTI

      Posts: 1.806

      Max: alleen wel dat Pietje alles aan elkaar knoopt met insta van de hele Kelly (&) family

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 09:52
  • snailer

    Posts: 33.374

    Zal wel al die geheimen.

    Vraag aan de endurance specialisten hier. Ik zit na het genieten van de ring nu Lemans te volgen als ik even tijd heb. Wat me opvalt is dat de verschillen per ronde op Lemans veel groter zijn. momenteel 7 seconde per ronde of zo terwijl ze naar zover ik kan nagaan op een zelfde strategie. Evenveel stops niet al te veel rondes per stint er tussen.
    Deletraz is P1, waar rijdt momenteel dus 7 seconde langzamer dan Hartley op 2 en vd Linde op 3.

    Is dit normaal gedrag? of zou nu Deletraz tegen een bepaalde regel aanlopen die ik niet ken? Of een issue hebben? Zijn de verschillen echt zo groot?

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 08:48
    • snailer

      Posts: 33.374

      Overigens is deletraz de fout in gegaan. Te hard in een slow zone. Kost hem de leiding.

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 08:49
    • snailer

      Posts: 33.374

      Voor de mensen die chauvinistisch zijn. 3 Nederlanders in de respectievelijke klasses aan de leiding: Frijns overall (in een Belgisch team), Verschoor en Catsburg.

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 10:15
    • snailer

      Posts: 33.374

      Catsburg in de LMGT3
      Verschoor in de LMP2

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 10:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
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8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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