Wolff beschermt Antonelli: "Senna-vergelijking onjuist"

Wolff beschermt Antonelli: "Senna-vergelijking onjuist"

Mercedes is na drie races dé maatstaf in de Formule 1, maar teambaas Toto Wolff trapt op de rem als het gaat om de groeiende hype rond toptalent Andrea Kimi Antonelli. De negentienjarige Italiaan leidt verrassend het kampioenschap, maar volgens Wolff slaan met name de Italiaanse media door in hun verwachtingen.

Met twee zeges in China en Japan en een dominante W17 heeft Mercedes de toon gezet in de openingsfase van het seizoen. Waar vooraf vooral George Russell als titelkandidaat werd gezien, is het Antonelli die voorlopig de show steelt. 

Wolff tempert hype rond Antonelli

Wolff wil echter niets weten van grootse vergelijkingen met legendes als Ayrton Senna. “In Italië gaat het al snel over wereldtitels en worden de grootste namen erbij gehaald, maar dat is op dit moment gewoon niet op zijn plaats,” zo neemt de teambaas zijn jonge pupil in bescherming.

Volgens de Mercedes-baas is het vooral zaak om de druk te beperken. “Hij is pas negentien en staat volop in de schijnwerpers in zijn thuisland. Dan moet je er juist voor zorgen dat de verwachtingen beheersbaar blijven. Hij gaat daar overigens uitstekend mee om, mede dankzij de mensen om hem heen en de begeleiding binnen het team.”

Russell blijft fundament, plan met Antonelli werkt

Ook over de ontwikkeling van Russell is Wolff positief, ondanks de nodige pechmomenten. “We kijken altijd eerst naar onszelf: wat kan beter? Die mentaliteit hebben we George al vroeg meegegeven en dat vormt nog altijd de basis van zijn aanpak,” legt hij uit.

Voor Antonelli volgt het team een duidelijk uitgestippeld traject. “We hebben vanaf het begin gezegd wat het plan is. Eerst leren, daarna doorgroeien. Hij ontwikkelt zich precies zoals we hadden verwacht, zonder dat we de lat onrealistisch hoog leggen,” besluit Wolff, die benadrukt dat rust en structuur cruciaal blijven in de opmars van zijn jonge kopman.

  • Bertrand Gachot

    Posts: 505

    Het is altijd goed om appels met peren te vergelijken, ik ben er een voorstander van. Stel dat je Antonelli met Senna wil vergelijken, dan is een argument tegen dat hij toch wel afgelopen jaar minstens 1 keer een race had mogen winnen in een auto waarin zijn teamgenoot 2 races won in een auto die toch stukken beter was dan de Toleman van het debuutjaar van Senna. Senna liet in 1984 enorm goede dingen zien (Monaco etc), van Antonelli kan ik me geen dingen herinneren die echt voor de eeuwigheid zijn.

    • 25 apr 2026 - 12:06

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

