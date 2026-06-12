George Russell beleefde opnieuw een frustrerend weekend in Monaco, waar een fout van Mercedes ervoor zorgde dat hij geen enkelpunt scoorde. Teambaas Toto Wolff neemt de verantwoordelijkheid volledig op zich en benadrukt dat hij geen moment twijfelt aan de kwaliteiten van zijn coureur, ondanks diens tweede race op rij zonder punten.

Na een moeizame kwalificatie vocht Russell zich tijdens de Grand Prix knap terug richting de voorste posities. De Brit leek op weg naar een podiumfinish, maar een drive-through penalty gooide roet in het eten. Die straf volgde nadat Mercedes vergat een eerdere tijdstraf van vijf seconden in te lossen tijdens een pitstop onder de Safety Car.

Wolff blijft volledig achter Russell staan

Hoewel teamgenoot Andrea Kimi Antonelli in Monaco de show stal met een dominante overwinning en zelfs een Grand Slam noteerde, denkt Wolff geen seconde dat Russell zijn vorm kwijt is. De Oostenrijker wijst juist naar de omstandigheden en de fouten binnen het team.

"Montreal had eigenlijk zijn race moeten worden, maar toen lieten we hem al in de steek. Ook hier zat er normaal gezien minstens een podium in, ware het niet voor die fout met de straf. Over een volledig seizoen wisselt het geluk voortdurend van kant. Soms valt alles samen, soms helemaal niets", aldus Wolff.

De Mercedes-teambaas vindt het dan ook onzin om vraagtekens te zetten bij de kwaliteiten van zijn rijder. "Dit heeft niets te maken met het feit dat George ineens niet meer kan rijden. In de Formule 1 draait alles om vertrouwen in je wagen. Als je dat gevoel hebt, kun je snel zijn. Je verleert het racen niet van de ene op de andere dag en je verandert evenmin plots in een wondercoureur. Wij weten precies hoe goed George is."

Mercedes erkent pijnlijke fout

Wolff stak bovendien niet onder stoelen of banken dat de cruciale fout volledig bij Mercedes lag. Terwijl andere coureurs hun tijdstraf tijdens de Safety Car-periode correct afwerkten, liet het team Russell zonder verdere instructies weer de baan opgaan.

"Dat we die straf niet hebben ingelost, is honderd procent onze fout. We moeten analyseren hoe de communicatie precies is verlopen en waarom dat misging. Misschien verwachtten we dat hij buiten zou blijven, maar uiteindelijk moet je als team bovenop zulke situaties zitten. Dat hebben we simpelweg niet gedaan", erkent Wolff.

Ondanks de tegenvaller blijft de Mercedes-baas optimistisch over de rest van het seizoen. Russell is inmiddels teruggevallen naar de derde plaats in het kampioenschap, terwijl Antonelli zijn voorsprong heeft uitgebouwd tot 68 punten. Toch verwacht Wolff dat zijn coureur snel zal terugslaan. "We moeten rustig blijven, de data analyseren en begrijpen waarom sommige weekends moeilijker verlopen. Ik kan me geen beter rijdersduo wensen. Ik twijfel er geen seconde aan dat George sterk zal terugkomen en dat beide coureurs ons nog veel overwinningen gaan bezorgen."