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Wolff waarschuwt Antonelli: "Russell is een van de besten, hij komt terug"

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Wolff waarschuwt Antonelli: "Russell is een van de besten, hij komt terug"

George Russell beleefde opnieuw een frustrerend weekend in Monaco, waar een fout van Mercedes ervoor zorgde dat hij geen enkelpunt scoorde. Teambaas Toto Wolff neemt de verantwoordelijkheid volledig op zich en benadrukt dat hij geen moment twijfelt aan de kwaliteiten van zijn coureur, ondanks diens tweede race op rij zonder punten.

Na een moeizame kwalificatie vocht Russell zich tijdens de Grand Prix knap terug richting de voorste posities. De Brit leek op weg naar een podiumfinish, maar een drive-through penalty gooide roet in het eten. Die straf volgde nadat Mercedes vergat een eerdere tijdstraf van vijf seconden in te lossen tijdens een pitstop onder de Safety Car.

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Wolff blijft volledig achter Russell staan

Hoewel teamgenoot Andrea Kimi Antonelli in Monaco de show stal met een dominante overwinning en zelfs een Grand Slam noteerde, denkt Wolff geen seconde dat Russell zijn vorm kwijt is. De Oostenrijker wijst juist naar de omstandigheden en de fouten binnen het team.

"Montreal had eigenlijk zijn race moeten worden, maar toen lieten we hem al in de steek. Ook hier zat er normaal gezien minstens een podium in, ware het niet voor die fout met de straf. Over een volledig seizoen wisselt het geluk voortdurend van kant. Soms valt alles samen, soms helemaal niets", aldus Wolff.

De Mercedes-teambaas vindt het dan ook onzin om vraagtekens te zetten bij de kwaliteiten van zijn rijder. "Dit heeft niets te maken met het feit dat George ineens niet meer kan rijden. In de Formule 1 draait alles om vertrouwen in je wagen. Als je dat gevoel hebt, kun je snel zijn. Je verleert het racen niet van de ene op de andere dag en je verandert evenmin plots in een wondercoureur. Wij weten precies hoe goed George is."

Mercedes erkent pijnlijke fout

Wolff stak bovendien niet onder stoelen of banken dat de cruciale fout volledig bij Mercedes lag. Terwijl andere coureurs hun tijdstraf tijdens de Safety Car-periode correct afwerkten, liet het team Russell zonder verdere instructies weer de baan opgaan.

"Dat we die straf niet hebben ingelost, is honderd procent onze fout. We moeten analyseren hoe de communicatie precies is verlopen en waarom dat misging. Misschien verwachtten we dat hij buiten zou blijven, maar uiteindelijk moet je als team bovenop zulke situaties zitten. Dat hebben we simpelweg niet gedaan", erkent Wolff.

Ondanks de tegenvaller blijft de Mercedes-baas optimistisch over de rest van het seizoen. Russell is inmiddels teruggevallen naar de derde plaats in het kampioenschap, terwijl Antonelli zijn voorsprong heeft uitgebouwd tot 68 punten. Toch verwacht Wolff dat zijn coureur snel zal terugslaan. "We moeten rustig blijven, de data analyseren en begrijpen waarom sommige weekends moeilijker verlopen. Ik kan me geen beter rijdersduo wensen. Ik twijfel er geen seconde aan dat George sterk zal terugkomen en dat beide coureurs ons nog veel overwinningen gaan bezorgen."

schwantz34

Posts: 42.163

Je vergeet de Max horde Ouw, die hopen ook massaal dat Kimi die matennaaier van de titel gaat afhouden!

  • 5
  • 12 jun 2026 - 17:47
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (4)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.417

    Praat voor de bühne.
    Toto wil dat Kimi kampioen wordt.
    En dat is leuk voor Toto, Kimi, Mercedes en Italië....en minder leuk voor vriend.

    • + 1
    • 12 jun 2026 - 17:23
    • schwantz34

      Posts: 42.162

      Je vergeet de Max horde Ouw, die hopen ook massaal dat Kimi die matennaaier van de titel gaat afhouden!

      • + 5
      • 12 jun 2026 - 17:47
  • red slow

    Posts: 3.333

    Kimi heeft nu 5x achter elkaar een race gewonnen. Hij zou de eerste F1 rijder zijn die dit niet om zou zetten naar een titel. Alle anderen rijders die in hun seizoen 5x achter elkaar een race wonnen, werden dat jaar kampioen.

    Sterker nog. Russell mag de komende 10 races winnen en als Kimi 2e word in die 10 races dan pas staat russell 1e in het kampioenschap.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 18:22
  • monzaron

    Posts: 1.028

    Voor de fans van Russel (l) even een positief bericht vanaf een oostenrijkse sait 😊 Ondanks de recente tegenslagen blijft Russell optimistisch over de komende races en concentreert hij zich op wat hij kan beïnvloeden.

    Ik ga me nu concentreren op het rijden van elke race zoals het kan en proberen te controleren wat ik kan beheersen. Ik kan niets doen als de motor uitvalt. Ik kan niets doen als de safety car op het verkeerde moment komt of vanwege een situatie zoals de pitstop in Monaco. Dat is buiten mijn macht.'

    Ik voel nu dat de druk is afgenomen. Ik zal gewoon proberen te genieten van elke race zonder na te denken over het kampioenschap. Ze is op dit moment zo ver weg dat ik alleen maar kan rijden, genieten van de races en plezier hebben, snel rijden en doen wat ik kan en wat ik mijn hele Formule 1-carrière heb gedaan."

    Russell zei dat hij 'elke week met mijn sportpsycholoog praat, en dat doe ik nu al zes jaar. Het is niets nieuws, maar het is altijd nuttig om met iemand te kunnen praten over je gevoelens, hoe je die emoties kunt overwinnen en je afvragen of de emoties die je voelt een weerspiegeling zijn van de werkelijke prestatie.'

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 18:36

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 158
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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