De toekomst van Max Verstappen blijft hét gespreksonderwerp in de Formule 1-paddock. Terwijl het circus zich opmaakt voor de Grand Prix van Monaco, draait achter de schermen alles om de vraag waar de Nederlander in 2027 zal rijden. Red Bull hoopt snel duidelijkheid te krijgen, maar Verstappen lijkt voorlopig geen haast te hebben om zijn kaarten op tafel te leggen.

Hoewel Verstappen onlangs bevestigde dat hij ook na 2026 actief blijft in de Formule 1, hield hij de deur nadrukkelijk open over zijn toekomst bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen beschikt nog over een contract tot eind 2028, maar prestatieclausules kunnen een vroegtijdig vertrek mogelijk maken. Met zijn huidige positie buiten de absolute top van het WK-klassement groeit de kans dat zo'n clausule geactiveerd kan worden.

Red Bull ziet alternatieven één voor één verdwijnen

Voor Red Bull is de situatie allesbehalve ideaal. Het team wil tijdig weten waar het aan toe is, want bij een vertrek van Verstappen moet er snel geschakeld worden op de rijdersmarkt. De Oostenrijkse renstal zag inmiddels al een belangrijke optie wegvallen.

Charles Leclerc werd lange tijd beschouwd als een logische opvolger van Verstappen. De Monegask beschikte naar verluidt over een mogelijkheid om Ferrari te verlaten, maar zette vlak voor zijn thuisrace zijn handtekening onder een verbeterd contract bij de Italiaanse grootmacht. Daarmee lijkt een overstap naar Red Bull voorlopig van de baan.

Een andere naam die nadrukkelijk rondzingt, is die van Oscar Piastri. De Australiër ligt officieel nog jarenlang vast bij McLaren, maar in de paddock wordt gefluisterd dat ook in zijn overeenkomst ontsnappingsroutes zijn opgenomen. Mocht McLaren de verwachtingen niet waarmaken, dan zou een vertrek sneller mogelijk zijn dan velen denken.

Ook Mercedes houdt situatie rond Verstappen nauwlettend in de gaten

Niet alleen Red Bull kijkt gespannen naar de ontwikkelingen. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zijn bewondering voor Verstappen nooit verborgen en zou de situatie opnieuw nauwlettend volgen. De Duitse renstal houdt tegelijkertijd de prestaties van George Russell scherp in de gaten.

Russell moet de komende races bewijzen dat hij het tempo van WK-leider Kimi Antonelli kan volgen. De jonge Italiaan won de laatste vier Grands Prix op rij en heeft zich ontpopt tot dé man bij Mercedes. Mocht Russell er niet in slagen het gat te dichten, dan beschikt Mercedes volgens de Telegraaf over contractuele mogelijkheden om veranderingen door te voeren.

De komende zes races richting de zomerstop kunnen daardoor van enorme invloed zijn op de transfermarkt. Officieel zwijgen alle betrokken partijen over gesprekken en clausules, maar achter de schermen lijkt het spel om Verstappen, Piastri en Russell al volop bezig. Daarmee dreigt de strijd naast de baan minstens zo interessant te worden als die op het asfalt.