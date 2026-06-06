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Verstappen mogelijk naar Mercedes: 'Wolff gooit Russell eruit als Antonelli wereldkampioen wordt'

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Verstappen mogelijk naar Mercedes: 'Wolff gooit Russell eruit als Antonelli wereldkampioen wordt'

De toekomst van Max Verstappen blijft hét gespreksonderwerp in de Formule 1-paddock. Terwijl het circus zich opmaakt voor de Grand Prix van Monaco, draait achter de schermen alles om de vraag waar de Nederlander in 2027 zal rijden. Red Bull hoopt snel duidelijkheid te krijgen, maar Verstappen lijkt voorlopig geen haast te hebben om zijn kaarten op tafel te leggen.

Hoewel Verstappen onlangs bevestigde dat hij ook na 2026 actief blijft in de Formule 1, hield hij de deur nadrukkelijk open over zijn toekomst bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen beschikt nog over een contract tot eind 2028, maar prestatieclausules kunnen een vroegtijdig vertrek mogelijk maken. Met zijn huidige positie buiten de absolute top van het WK-klassement groeit de kans dat zo'n clausule geactiveerd kan worden.

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Voor Red Bull is de situatie allesbehalve ideaal. Het team wil tijdig weten waar het aan toe is, want bij een vertrek van Verstappen moet er snel geschakeld worden op de rijdersmarkt. De Oostenrijkse renstal zag inmiddels al een belangrijke optie wegvallen.

Charles Leclerc werd lange tijd beschouwd als een logische opvolger van Verstappen. De Monegask beschikte naar verluidt over een mogelijkheid om Ferrari te verlaten, maar zette vlak voor zijn thuisrace zijn handtekening onder een verbeterd contract bij de Italiaanse grootmacht. Daarmee lijkt een overstap naar Red Bull voorlopig van de baan.

Een andere naam die nadrukkelijk rondzingt, is die van Oscar Piastri. De Australiër ligt officieel nog jarenlang vast bij McLaren, maar in de paddock wordt gefluisterd dat ook in zijn overeenkomst ontsnappingsroutes zijn opgenomen. Mocht McLaren de verwachtingen niet waarmaken, dan zou een vertrek sneller mogelijk zijn dan velen denken.

Ook Mercedes houdt situatie rond Verstappen nauwlettend in de gaten

Niet alleen Red Bull kijkt gespannen naar de ontwikkelingen. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zijn bewondering voor Verstappen nooit verborgen en zou de situatie opnieuw nauwlettend volgen. De Duitse renstal houdt tegelijkertijd de prestaties van George Russell scherp in de gaten.

Russell moet de komende races bewijzen dat hij het tempo van WK-leider Kimi Antonelli kan volgen. De jonge Italiaan won de laatste vier Grands Prix op rij en heeft zich ontpopt tot dé man bij Mercedes. Mocht Russell er niet in slagen het gat te dichten, dan beschikt Mercedes volgens de Telegraaf over contractuele mogelijkheden om veranderingen door te voeren.

De komende zes races richting de zomerstop kunnen daardoor van enorme invloed zijn op de transfermarkt. Officieel zwijgen alle betrokken partijen over gesprekken en clausules, maar achter de schermen lijkt het spel om Verstappen, Piastri en Russell al volop bezig. Daarmee dreigt de strijd naast de baan minstens zo interessant te worden als die op het asfalt.

koppie toe

Posts: 5.358

Als Antonelli zo blijft presteren hebben ze helemaal geen Max of Leclerc nodig.
Dan is Russell een prima 2e Bottas.

  • 5
  • 6 jun 2026 - 14:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Toto Wolff Mercedes

Reacties (24)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.141

    Allemaal lariekoek. Max blijft gewoon bij RBR.
    Hier vertelt hij over wie Lambiase gaat vervangen en wanneer.

    urlr.me/9KVGpR

    • + 4
    • 6 jun 2026 - 14:11
    • Larry Perkins

      Posts: 65.536

      Ja, de oud-coureurs en nep-analisten om te citeren zijn op, dus nou gaan ze doen alsof zelf ook verstand van de F1 hebben. Lol...

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 14:39
    • k.w

      Posts: 1.191

      Mijn visie , toen Hamilton naar Ferrari ging stegen de aandelen van Ferrari met meer dan een Miljard euro . Als Max deze stap richting Mercedes zet gaat dit mijn inziens met een pak meer zijn zo niet het dubbele . Volgen mij zijn die onderhandelingen achter de schermen gaande dat Max een pak aandelen wil inplaats van een vol loon . denk Mercedes hier niet zo voor te vinden is of de hoeveelheid van de eis. Eens dit rond is gaat Max zeker weten ( mijn gedacht dus ) onder toto zijn inpuls een ster op het hemd dragen .

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 15:00
    • hupholland

      Posts: 9.938

      Lambiase werd zelf naar Red Bull gehaald op voorspraak van Vettel, maar dat hield Vettel uiteindelijk ook niet tegen om toch zelf te vertrekken. Kortom, dat zegt allemaal niet zoveel. Max gaat zichzelf natuurlijk niet zo maar in de uitverkoop zetten, dus zo lang er elders niks getekend is zal hij nooit zo maar gaan toegeven dat hij op het punt staat RBR te verlaten.

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 15:28
    • da_bartman

      Posts: 6.637

      " toen Hamilton naar Ferrari ging stegen de aandelen van Ferrari met meer dan een Miljard euro ".Ja dat had niets te maken met het feit dat Ferrari die dag ook de jaarcijfers bekend maakten met oa 33% meer winst dan het jaar daarvoor. 😂😂😂😂.

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 15:34
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.119

    Probleem voor Russell is dat Antonelli over veel pure talent beschikt en daarbij komt ook dat hij nog veel meer zal groeien. Russell zit in zijn prime: er is misschien nog een beetje ruimte om te groeien maar niet zo veel meer en zeker niet genoeg om Antonelli bij te houden - laat staan voorbij gaan. En met elke pole en/of overwinning krijgt Antonelli nog meer zelfvertrouwen en gaat nog sneller. Als dit zo door gaat dan wordt het heel moeilijk voor Russell om zijn stoeltje uberhaupt te behouden. Als ik teambaas was en de kans zou krijgen om Verstappen binnen te halen voor een acceptabele prijs - dan zou ik gelijk aan Russell denken die plaats zou moeten maken. Elke teambaas zou gek zijn om Verstappen of Leclerc te negeren.. op dit moment zijn die twee in hun prime en ook nog eens hartstikke jong: met een aantal prime-jaartjes te gaan.

    • + 4
    • 6 jun 2026 - 14:16
    • koppie toe

      Posts: 5.358

      Als Antonelli zo blijft presteren hebben ze helemaal geen Max of Leclerc nodig.
      Dan is Russell een prima 2e Bottas.

      • + 5
      • 6 jun 2026 - 14:38
    • Larry Perkins

      Posts: 65.536

      Sodeju, jij kan net zo snel typen als dat Max kan autorijden!

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 14:40
    • Cool Cat

      Posts: 1.636

      @koppie toe, alleen gaat Russell nooit 2de man willen spelen naast een jonkie als Antonelli. Wat Kimi tot nu toe in zijn 2de jaar laat zien qua racecraft, groei en snelheid is indrukwekkend. Gaat hij nog fouten maken? Absoluut! Maar dat is ook niet erg. Wanneer je dit al laat zien in je tweede jaar tegenover een sterke racer als Russell in zijn prime... Heel knap!

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 15:05
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.119

    Probleem voor Russell is dat Antonelli over veel pure talent beschikt en daarbij komt ook dat hij nog veel meer zal groeien. Russell zit in zijn prime: er is misschien nog een beetje ruimte om te groeien maar niet zo veel meer en zeker niet genoeg om Antonelli bij te houden - laat staan voorbij gaan. En met elke pole en/of overwinning krijgt Antonelli nog meer zelfvertrouwen en gaat nog sneller. Als dit zo door gaat dan wordt het heel moeilijk voor Russell om zijn stoeltje uberhaupt te behouden. Als ik teambaas was en de kans zou krijgen om Verstappen binnen te halen voor een acceptabele prijs - dan zou ik gelijk aan Russell denken die plaats zou moeten maken. Elke teambaas zou gek zijn om Verstappen of Leclerc te negeren.. op dit moment zijn die twee in hun prime en ook nog eens hartstikke jong: met een aantal prime-jaartjes te gaan.

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 14:17
    • schwantz34

      Posts: 42.106

      Sodeju, jij kan net zo snel typen als dat Max kan autorijden!

      • + 3
      • 6 jun 2026 - 14:31
    • Larry Perkins

      Posts: 65.536

      Als Antonelli zo blijft presteren hebben ze helemaal geen Max of Leclerc nodig.
      Dan is Russell een prima 2e Bottas.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 14:40
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.119

      Bleef in filter hangen zo te zien

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 14:47
    • Pietje Bell

      Posts: 35.141

      @FD, dat komt door het woord dat je op de ***** typte.

      Elke teambaas zou gek zijn om Verstappen of Leclerc te ******* .

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 14:57
    • Cool Cat

      Posts: 1.636

      Zou een mooi duo zijn, Max en Kimi. Die zullen racen op het scherpst van de snee maar met respect voor elkaar. Zoals Max en Charles ook racen.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 15:07
  • Snorremans

    Posts: 283

    Wat Queen (Freddy) al zong....Under pressure.

    Knijp Princess Georgette maar lekker af.....dat zal de prestaties niet ten goede komen..👍🏻

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 14:20
  • Larry Perkins

    Posts: 65.536

    Probleem voor Russell is dat Antonelli over veel pure talent beschikt en daarbij komt ook dat hij nog veel meer zal groeien. Russell zit in zijn prime: er is misschien nog een beetje ruimte om te groeien maar niet zo veel meer en zeker niet genoeg om Antonelli bij te houden - laat staan voorbij gaan. En met elke pole en/of overwinning krijgt Antonelli nog meer zelfvertrouwen en gaat nog sneller. Als dit zo door gaat dan wordt het heel moeilijk voor Russell om zijn stoeltje uberhaupt te behouden. Als ik teambaas was en de kans zou krijgen om Verstappen binnen te halen voor een acceptabele prijs - dan zou ik gelijk aan Russell denken die plaats zou moeten maken. Elke teambaas zou gek zijn om Verstappen of Leclerc te negeren.. op dit moment zijn die twee in hun prime en ook nog eens hartstikke jong: met een aantal prime-jaartjes te gaan.

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 14:41
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.119

      Sodeju, jij kan net zo snel typen als dat Max kan autorijden!

      • + 2
      • 6 jun 2026 - 14:46
    • F1jos

      Posts: 5.331

      Nu is het niet meer leuk.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 14:51
    • Larry Perkins

      Posts: 65.536

      Eens, maar wat hebben we gelachen...

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 15:09
  • Kubica

    Posts: 5.717

    Geruchten en roddels duren nu al een paar jaar

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 15:02
  • EddyIrvine

    Posts: 13

    Als Antonelli het dit jaar waarmaakt zie ik het niet meer gebeuren dat Verstappen nog naar Mercedes gaat. Toto heeft dan immers de kampioen voor de toekomst al in huis. Waarom zou je iemand binnenhalen die je tientallen miljoen per jaar moet betalen en weer voor een enorme interne strijd gaat zorgen. Ik verwacht dat in 2027 of 2028 Audi het team gaat zijn dat uiteindelijk de echte concurrentie met Mercedes aan zal gaan. Ik zie het daarom ook eerder gebeuren dat Verstappen Hulkenberg gaat opvolgen en samen met Borteleto de perfecte line up voor Audi zal zijn.

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 15:09
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.347

      Weet niet wat jij hebt gedronken? Audi hahah

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 15:55
  • Larry Perkins

    Posts: 65.536

    Silly SEASON of silly YEAR (silly MEDIA)?

    Het wordt m.i. tijd dat ‘we’ silly season gaan herdefiniëren, of beter gezegd in tweeën opdelen.
    Oorspronkelijk stond silly season daadwerkelijk voor het SEIZOEN waarin onderhandelingen en contractaankondigingen van de coureurs plaatsvonden met (officiële) persberichten van teams en coureurs, te weten de ZOMER(stop).

    Maar omdat silly season voor de media een super belangrijk verdienmodel is, begint silly season elk jaar eerder, dit jaar begon de geruchtenstroom al in januari en nam daarna qua intensiteit alleen maar toe. Dat leidt tot constante speculatie over welke coureurs van team zullen wisselen of de sport zullen verlaten.
    Wat betreft kwam Verstappen zijn deelname aan De 24 uur van de Nürburgring als een bijzonder welkome onderbreking van de stroom aan geneuzelberichten over eventuele rijderswisselingen, etc.

    Echter, het zeer geslaagde evenement was nog niet voorbij of de (nep)media had weer dollartekens in de ogen en rekende erop dat ‘wij’ als F1-fans er wel intrappen, maar het overgrote merendeel van de - elkaar vaak tegensprekende - roddels en achterklap kan zo rechtstreeks de prullenmand in!

    Kortom, de bagger waarmee de meeste media komen opdraven kan het beste silly YEAR (of silly MEDIA) worden genoemd en de periode waarin teams en coureurs zelf naar buiten treden met transfernieuws (het echte nieuws!) kan men dan silly SEASON blijven noemen.

    (herhaalde plaatsing)

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 15:13

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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