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Hamilton geniet van podiumplek en evenaart record van Senna

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Hamilton geniet van podiumplek en evenaart record van Senna

Lewis Hamilton is als tweede geëindigd tijdens de Grand Prix van Monaco. Ondanks meerdere safety car-periodes en een staande herstart wist de zevenvoudig wereldkampioen het niet te winnen van de jonge Italiaan Kimi Antonelli. Hamilton is erg tevreden met de tweede plek, want hij heeft Ayrton Senna geëvenaard met acht podiumplekken in Monaco.

Hoewel de race in het prinsdom heel chaotisch was, heeft Hamilton zich ook niet aan de regeltjes gehouden. De Brit reed namelijk te hard in de pitstraat en kreeg daarvoor een penalty van vijf seconden. De Brit loste deze in en eindigde uiteindelijk na de herstart op 6,2 seconde van Antonelli. De Brit staat voor het eerst sinds zijn komst bij de Scuderia boven zijn teamgenoot Charles Leclerc in het wereldkampioenschap.

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Hamilton complimenteert Antonelli

De zevenvoudig wereldkampioen is erg trots op Antonelli en zijn oude werkgever. Na afloop van de Grand Prix vertelt Hamilton aan de verslaggever van de Formule 1: "Ik moet beginnen met Kimi en het Mercedes-team te feliciteren. Ze hebben het weer voor elkaar gekregen. Ze hebben een geweldige auto gebouwd en Kimi presteert weekend na weekend fantastisch", aldus de Brit. Hij is erg onder de indruk van de jonge Italiaan. 

Hoewel de Ferrari-coureur een fantastische race heeft gereden, was het voor Hamilton nog niet helemaal perfect. Hij had erg veel moeite om Antonelli bij te houden. "Wat ons betreft, ik denk dat we de afgelopen maanden vooruitgang hebben geboekt, maar we kunnen ze nog niet helemaal bijhouden. En het zal waarschijnlijk veel werk kosten om op hun niveau te komen", aldus Hamilton. Toch is hij erg trots op zijn eigen resultaat. "Maar weer een tweede plaats behalen is zo'n geweldig gevoel, vooral in Monaco."

Lastig voor Hamilton

Hamilton weet precies wat er mis is met de auto. "Ik denk dat het voor mij vooral aan de auto ligt. De auto is goed, maar uiteindelijk hebben we meer neerwaartse druk nodig. En ik denk dat het gewoon aan de banden lag, met de verschillende scenario’s die we daar hadden; ik was al vrij vroeg in de eerste stint door mijn banden heen."

Ook de baantemperatuur is erg lastig in Monaco, want de banden van de coureurs koelen erg snel af, dat merkt Hamilton. De safety car was daarom geen goede uitkomst voor de rijders. "Toen we eenmaal moesten afremmen voor de safety car, verlies je alle temperatuur, en je zag bij andere coureurs dat het echt moeilijk was om op de baan te blijven." Momenteel staat Hamilton op de tweede plek in het wereldkampioenschap met negentig punten. Hij heeft zijn oude teamgenoot George Russell ingehaald.

little-nightmare

Posts: 2.323

De motor van Verstappen denk ik

  • 3
  • 7 jun 2026 - 18:00
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ayrton Senna Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (5)

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  • Williams_F1

    Posts: 1.460

    Ik heb niets met deze man maar toch gefeliciteerd ouwe.

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 17:53
  • Larry Perkins

    Posts: 65.574

    Wat doet het weer in Barcelona?

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 17:59
  • SennaS

    Posts: 12.162

    Nog een record op de naam van de goat van 41 jaar.

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 19:38

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Cadillac F1
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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