Andrea Kimi Antonelli heeft een opvallend cadeautje ontvangen van Kim Kardashian. De Amerikaanse realityster zorgde vorige week in Monaco voor ophef met haar gedrag in de paddock, waar ze onder meer een voor Antonelli bedoeld handdoekje gebruikte. Kardashian kreeg veel kritiek, en heeft het nu goed gemaakt met Antonelli.

De wereldberoemde realityster Kim Kardashian was vorige week in Monaco aanwezig om haar vriend Lewis Hamilton toe te juichen. De regie bracht hij veelvuldig in beeld, maar met haar gedrag zette ze kwaad bloed bij de fans. Voorafgaand aan de race weigerde ze antwoord te geven op een simpele vraag van Sky Sports-verslaggever Martin Brundle, en na de race pakte ze onder het podium een handdoek die voor Antonelli bedoeld was. Vooral met die laatste actie zorgde ze voor woede, want veel fans vonden dat ze niet zomaar iets kon pakken dat niet voor haar was.

Het mysterieuze cadeautje

Antonelli had het handdoekje niet gebruikt, en maakte zich er ook niet druk om. Het moment ging echter wel het internet over, en na afloop van de tweede vrije training in Barcelona ontving Antonelli een bijzonder cadeautje. Op beelden is te zien dat Mercedes-personeel hem nadat hij uit de auto stapt opwacht met een spierwit handdoekje met een grote roze strik eromheen.

Wat heeft Antonelli gekregen?

Nadat Antonelli zijn helm heeft afgezet, krijgt hij de handdoek in zijn handen gedrukt. Op het doekje staat de tekst 'voor Kimi van Kim'. Antonelli neemt de handdoek met verbazing in ontvangst, en vraagt om deze handdoek echt van haar afkomstig is. Als de social media-man van Mercedes dit bevestigd, schiet de Italiaanse WK-leider in de lach. Hij legt de handdoek in zijn nek, stapte op zijn stepje en liep de rest van de middag door de paddock rond met het cadeautje in zijn nek.

Of Kardashian dit weekend weer aanwezig is op het circuit, is nog niet duidelijk. In Monaco maakte ze haar debuut aan de zijde van Hamilton, die daar als tweede over de streep kwam.