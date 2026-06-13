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Kim Kardashian verrast met bijzonder cadeau voor Antonelli

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Kim Kardashian verrast met bijzonder cadeau voor Antonelli

Andrea Kimi Antonelli heeft een opvallend cadeautje ontvangen van Kim Kardashian. De Amerikaanse realityster zorgde vorige week in Monaco voor ophef met haar gedrag in de paddock, waar ze onder meer een voor Antonelli bedoeld handdoekje gebruikte. Kardashian kreeg veel kritiek, en heeft het nu goed gemaakt met Antonelli.

De wereldberoemde realityster Kim Kardashian was vorige week in Monaco aanwezig om haar vriend Lewis Hamilton toe te juichen. De regie bracht hij veelvuldig in beeld, maar met haar gedrag zette ze kwaad bloed bij de fans. Voorafgaand aan de race weigerde ze antwoord te geven op een simpele vraag van Sky Sports-verslaggever Martin Brundle, en na de race pakte ze onder het podium een handdoek die voor Antonelli bedoeld was. Vooral met die laatste actie zorgde ze voor woede, want veel fans vonden dat ze niet zomaar iets kon pakken dat niet voor haar was.

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Het mysterieuze cadeautje

Antonelli had het handdoekje niet gebruikt, en maakte zich er ook niet druk om. Het moment ging echter wel het internet over, en na afloop van de tweede vrije training in Barcelona ontving Antonelli een bijzonder cadeautje. Op beelden is te zien dat Mercedes-personeel hem nadat hij uit de auto stapt opwacht met een spierwit handdoekje met een grote roze strik eromheen.

Wat heeft Antonelli gekregen?

Nadat Antonelli zijn helm heeft afgezet, krijgt hij de handdoek in zijn handen gedrukt. Op het doekje staat de tekst 'voor Kimi van Kim'. Antonelli neemt de handdoek met verbazing in ontvangst, en vraagt om deze handdoek echt van haar afkomstig is. Als de social media-man van Mercedes dit bevestigd, schiet de Italiaanse WK-leider in de lach. Hij legt de handdoek in zijn nek, stapte op zijn stepje en liep de rest van de middag door de paddock rond met het cadeautje in zijn nek.

Of Kardashian dit weekend weer aanwezig is op het circuit, is nog niet duidelijk. In Monaco maakte ze haar debuut aan de zijde van Hamilton, die daar als tweede over de streep kwam.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.420

Nadat Lewis zijn kwakkie in haar had achtergelaten heeft Kim haar platte plasser afgeveegd met die handdoek van Kimi.....en Kimi heeft die handdoek over z'n nek gehangen...

  • 2
  • 13 jun 2026 - 10:33
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (5)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.420

    Nadat Lewis zijn kwakkie in haar had achtergelaten heeft Kim haar platte plasser afgeveegd met die handdoek van Kimi.....en Kimi heeft die handdoek over z'n nek gehangen...

    • + 2
    • 13 jun 2026 - 10:33
    • mr.Monza

      Posts: 10.053

      Creampie Kimi.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 10:38
    • HarryLam

      Posts: 5.513

      Nou ouw....is toch attent van haar...

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 10:44
    • Phantom01

      Posts: 946

      Of ze heeft er in gesquirt, Nu draagt Kimi altijd de geur van Kim in zijn nek.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 10:45
    • F1jos

      Posts: 5.369

      Ouw is jaloers.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 11:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 30
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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