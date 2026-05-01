Voor altijd de grootste raceheld: Ayrton Senna

Voor altijd de grootste raceheld: Ayrton Senna

De Formule 1-wereld staat vandaag stil bij het overlijden van Ayrton Senna. Op deze dag in 1994 verloor de sport één van zijn grootste talenten, maar Senna is nog niet vergeten. Overal ter wereld zal er vandaag stil worden gestaan bij het overlijden van het Braziliaanse icoon.

De plek waar Senna in 1994 overleed, is vandaag de dag een soort bedevaartsoord. Als je rechtsaf gaat bij de splitsing bij de ingang van het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, het tunneltje doorloopt en dan rechtsaf het parkje ingaat, komt al snel het Senna-monument aan.

Het monument

Direct langs het circuit is er een plekje ingericht voor Senna. In de hekken hangen vlaggen van landen uit alle uithoeken van de wereld, foto’s van Senna met fans, brieven en bloemen. Het is een plek waar een bijzondere sfeer hangt. Soms staan er toeristen met grote camera’s en soms zitten er mensen zwijgend op een bankje, kijkend naar het beeld van Senna.

Vlak naast het circuit is Senna’s standbeeld te zien. Zittend, met het hoofd omlaag, op een soort sokkel is de drievoudig wereldkampioen te zien. Als je lang genoeg kijkt, kan je de emotie nog in zijn ogen zien.

Wie door het hek naar het circuit kijkt, ziet aan de overkant een grote vlag van Senna hangen, vlak naast de betonnen muur. Het is de plek waar Senna in 1994 dodelijk crashte. In de zomer, als er geen race activiteiten zijn, kan je het circuit van Imola gewoon oplopen. De Tamburello-bocht vormt dan een soort tweede bedevaartsoord. Fans lopen zwijgend door de grindbak en het gras naar de plek waar Senna stierf. Ze slaan een kruisje, kijken zwijgend voor zich uit of maken een foto. De aantrekkingskracht van Senna is enorm.

Overal ter wereld

Senna’s beeltenis is op veel plekken op de wereld terug te zien. De Formule 1 racet dit weekend in Miami, waar in 2024 een grote wandtekening van Senna werd gepresenteerd. In Brazilië zijn er tientallen van dit soort tekeningen te zien, terwijl er vorig jaar ook een soort buste naast het circuit van Interlagos werd geplaatst.

Wie vandaag door de Poolse stad Walbrzych loopt, kan ook zomaar stuiten op een beeld van Senna. Naast het Museum of Mining and Motorsports, gelegen aan de Ayrton Senna-straat, staat een prachtig beeld van de Braziliaan. Zittend, leunend op zijn helm, kijkt hij voor zich uit. Ook hier zullen fans vandaag even aan Senna denken.

Voor altijd een held

Senna was een bijzonder persoon voor de Formule 1. Hij was altijd uitgesproken, reed met het mes tussen de tanden en heeft voor veel historische momenten gezorgd. Nog steeds noemen jonge coureurs, die nog niet eens geboren waren toen hij stierf, Senna hun held. En nog steeds worden coureurs vergeleken met Senna als ze een goede race rijden.

Het is dan ook niet gek dat grote namen veranderen in kleine jongetjes als ze in de buurt komen van Senna’s auto’s. Toen Lewis Hamilton in 2024 in de stromende regen in Brazilië een rondje mocht rijden in de McLaren van Senna, was er na afloop alleen maar emotie op zijn gezicht te zien. De Braziliaanse fans op de tribunes klapten hun handen stuk, en werden even later getrakteerd op een Sennaiaanse rit van Max Verstappen.

Ook vandaag zal men aan Senna denken, zeker in de paddock. Senna mag dan wel 32 jaar geleden overleden zijn, hij zal voor altijd voortleven in de harten van de racefans. Overal ter wereld.

Snelle Eddy

Posts: 5.878

Ik ben vorige zomer, tijdens vakantie, naar het circuit gereden. Soort bedevaart, want ik was er nog nooit geweest. Ruim 3 uur heen en 3 uur terug over bergweggetjes, door Maranello, om uiteindelijk het park op te rijden. Het was er erg rustig en ik was ook in mijn eentje. Lopend richting Tambure... [Lees verder]

  • 9
  • 1 mei 2026 - 11:07
Reacties (5)

  • Snelle Eddy

    Posts: 5.878

    Ik ben vorige zomer, tijdens vakantie, naar het circuit gereden. Soort bedevaart, want ik was er nog nooit geweest. Ruim 3 uur heen en 3 uur terug over bergweggetjes, door Maranello, om uiteindelijk het park op te rijden. Het was er erg rustig en ik was ook in mijn eentje. Lopend richting Tamburello kreeg ik kippenvel. Ik heb ook op de bankjes gezeten bij het momument, heb alle foto's en posters en vlaggen rustig bekeken. Het is een bijzondere plek en het deed me ook echt wel iets. 31 jaar na het te hebben zien gebeuren op tv, was ik eindelijk op de plaats van het onheil. Mooi om dat een keer te doen als fan toen en nog steeds bewonderaar nu.

    Overigens nog een interessant feit; het beeld van Senna staat zo gepositioneerd dat hij kijkt richting de plek waar hij is gecrasht; de betonnen muur staat aan de overkant van de baan vanuit die plek bekeken.

    Uiteraard ben ik even doorgelopen naar het momument voor Gilles in zijn eigen bocht. Maar aangezien hij daar zelf niet is overleden en het momument voor hem echt heel lelijk is, deed dat me weinig. Dat zal ook te maken hebben met het feit dat ik Gilles nooit heb zien rijden.

    Senna sempre.

    • + 8
    • 1 mei 2026 - 11:07
    • Ronnie Peterson

      Posts: 193

      Mooi verwoord Eddy, en zo buiten het race weekend om moet het vele malen indrukwekkender zijn, zo in alle rust en stilte.

      Heb zelf alleen het monument bezocht op de vrijdag tijdens het GP-weekend afgelopen jaar, maar dan is het zo massaal druk en wil iedereen "even snel" een foto maken bij het monument.

      • + 1
      • 1 mei 2026 - 12:10
  • Interlagos

    Posts: 939

    Heb de eer gehad om ze allebei te zien rijden. Gilles in de Ferrari 312 T3, zittend op een WC gebouwtje aan de buitenkant van de bocht waar hij 4 jaar zou verongelukken. Een dag na zijn dood ben ik ook naar dezelfde plek geweest tijdens de Grand Prix.

    Ayrton heb ik 2 keer zien rijden in '88 en '89. In '89 aan de binnenkant van Bruxelles waar hij zo kenmerkend op zijn gaspedaal zat te trappen in de regen. Kon bijna zij ogen zien.

    Verhaal van mijn vrouw is nog mooier. Die werd ik '87 gevraagd om Camel sigaretten te promoten tijdens de Grand Prix in Rio, waar zij in contact kwam met Ayrton. Ze heeft nog zijn rug ingesmeerd met zonnebrandcrème omdat hij met ontbloot bovenlichaam in de zon liep. We hebben een foto waar ze beiden op staan.

    In 2006 zijn we op Morumbi geweest om samen met de taxichauffeur zijn graf te bezoeken.

    Zoek eens op YouTube naar de drivers meting van 1990 op Suzuka of die van Hockenheim, de discussie tussen Ayrton en Balesstre.

    • + 1
    • 1 mei 2026 - 12:06
    • Snelle Eddy

      Posts: 5.878

      Pfff bijzondere herinneringen man! Mooi om te lezen.

      • + 0
      • 1 mei 2026 - 12:09
  • Beri

    Posts: 6.884

    Voor altijd de grootste raceheld; Jim Clark. Voor mij dan.

    Senna was een smerige en vieze rijder die met zijn charisma een hoop goodwill kweekte en tegelijkertijd meedogenloos op de baan was. Een rijder zoals alleen de besten zijn. En daar hoort hij zeker bij. Maar het eeuwige verafgoden van Senna begint me de laatste jaren steeds meer tegen de borst te stuiten. En deze column onderlijnt deze perceptie helemaal. Het is goed om bij hem stil te staan. Maar inmiddels is Senna langer dood dan dat er tussen de dood van hem en Clark zat. En toch eren we een Clark, Hill, Villeneuve, Ascari of een Fangio niet elk jaar. En dat blijf ik zelf gewoon raar vinden.

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 12:22

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

