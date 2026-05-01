De Formule 1-wereld staat vandaag stil bij het overlijden van Ayrton Senna. Op deze dag in 1994 verloor de sport één van zijn grootste talenten, maar Senna is nog niet vergeten. Overal ter wereld zal er vandaag stil worden gestaan bij het overlijden van het Braziliaanse icoon.

De plek waar Senna in 1994 overleed, is vandaag de dag een soort bedevaartsoord. Als je rechtsaf gaat bij de splitsing bij de ingang van het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, het tunneltje doorloopt en dan rechtsaf het parkje ingaat, komt al snel het Senna-monument aan.

Het monument

Direct langs het circuit is er een plekje ingericht voor Senna. In de hekken hangen vlaggen van landen uit alle uithoeken van de wereld, foto’s van Senna met fans, brieven en bloemen. Het is een plek waar een bijzondere sfeer hangt. Soms staan er toeristen met grote camera’s en soms zitten er mensen zwijgend op een bankje, kijkend naar het beeld van Senna.

Vlak naast het circuit is Senna’s standbeeld te zien. Zittend, met het hoofd omlaag, op een soort sokkel is de drievoudig wereldkampioen te zien. Als je lang genoeg kijkt, kan je de emotie nog in zijn ogen zien.

Wie door het hek naar het circuit kijkt, ziet aan de overkant een grote vlag van Senna hangen, vlak naast de betonnen muur. Het is de plek waar Senna in 1994 dodelijk crashte. In de zomer, als er geen race activiteiten zijn, kan je het circuit van Imola gewoon oplopen. De Tamburello-bocht vormt dan een soort tweede bedevaartsoord. Fans lopen zwijgend door de grindbak en het gras naar de plek waar Senna stierf. Ze slaan een kruisje, kijken zwijgend voor zich uit of maken een foto. De aantrekkingskracht van Senna is enorm.

Overal ter wereld

Senna’s beeltenis is op veel plekken op de wereld terug te zien. De Formule 1 racet dit weekend in Miami, waar in 2024 een grote wandtekening van Senna werd gepresenteerd. In Brazilië zijn er tientallen van dit soort tekeningen te zien, terwijl er vorig jaar ook een soort buste naast het circuit van Interlagos werd geplaatst.

Wie vandaag door de Poolse stad Walbrzych loopt, kan ook zomaar stuiten op een beeld van Senna. Naast het Museum of Mining and Motorsports, gelegen aan de Ayrton Senna-straat, staat een prachtig beeld van de Braziliaan. Zittend, leunend op zijn helm, kijkt hij voor zich uit. Ook hier zullen fans vandaag even aan Senna denken.

Voor altijd een held

Senna was een bijzonder persoon voor de Formule 1. Hij was altijd uitgesproken, reed met het mes tussen de tanden en heeft voor veel historische momenten gezorgd. Nog steeds noemen jonge coureurs, die nog niet eens geboren waren toen hij stierf, Senna hun held. En nog steeds worden coureurs vergeleken met Senna als ze een goede race rijden.

Het is dan ook niet gek dat grote namen veranderen in kleine jongetjes als ze in de buurt komen van Senna’s auto’s. Toen Lewis Hamilton in 2024 in de stromende regen in Brazilië een rondje mocht rijden in de McLaren van Senna, was er na afloop alleen maar emotie op zijn gezicht te zien. De Braziliaanse fans op de tribunes klapten hun handen stuk, en werden even later getrakteerd op een Sennaiaanse rit van Max Verstappen.

Ook vandaag zal men aan Senna denken, zeker in de paddock. Senna mag dan wel 32 jaar geleden overleden zijn, hij zal voor altijd voortleven in de harten van de racefans. Overal ter wereld.