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Red Bull komt met duidelijke reactie op woede Verstappen

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Red Bull komt met duidelijke reactie op woede Verstappen

Max Verstappen was gisteren allesbehalve tevreden met de prestaties van zijn Red Bull-bolide. Hij mopperde over de boordradio, maar daar hebben ze bij Red Bull geen problemen mee. Red Bulls chief engineer Paul Monaghan heeft er alle begrip voor en geeft hem deels gelijk.

Verstappen klaagde tijdens de eerste vrije trainingen steen en been over de problemen met zijn RB22. De balans was niet naar zijn wens, hij kreeg de banden niet onder controle en bij de proefstart na de tweede vrije training kwam hij amper van zijn plaats. Verstappen schudde vol frustratie zijn hoofd in de cockpit en hij meldde zich meerdere keren vol frustratie op de boordradio.

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'Max zat vol controversiële boodschappen'

Bij Red Bull weten ze dat ze moesten doorwerken voor de kwalificatie van vandaag. Chief Engineer Paul Monaghan werd in Barcelona in gesprek met de internationale media gevraagd naar de emoties van Verstappen: "Max zat vol met, laten we zeggen, ietwat controversiële radioboodschappen op vrijdag."

Verstappen had echter wel een punt, maar volgens Monaghan is het ook niet zo dat alles kommer en kwel is bij Red Bull: "De auto was ook slecht op bepaalde punten, dus dat is wel prima. Ik weet niet of het bij anderen nou per se zo anders gaat? Het is daarnaast ook niet zo dat we er mijlenver naast zitten."

'Wij moeten het oplossen'

Verstappen is nogal duidelijk in zijn manier van communiceren, en daar heeft Red Bull volgens Monaghan ook geen problemen mee. Hij spoort het team simpelweg aan om hard door te werken: "Ik denk dat Max de zeer duidelijke zwakheden heeft geïdentificeerd die we tegenkomen, waar anderen misschien ook wel last van hebben. Het is nu aan ons om dat op te gaan lossen, toch? Of om het te verbeteren, laten we het maar zo zeggen."

De problemen die Verstappen aankaartte tijdens de eerste en de tweede vrije training in Barcelona, waren niet nieuw. Tijdens de eerste raceweekenden van het jaar klaagde Verstappen meerdere keren over dit soort zaken, en vooral de starts bleken een achilleshiel te zijn.

Snork

Posts: 22.637

Briljante tip SennaS, echt briljant.

  • 15
  • 13 jun 2026 - 12:26
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (19)

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  • ohnoname

    Posts: 99

    Mag toch hopen dat hij dit niet heeft gezegd... 'De auto was ook slecht op bepaalde punten, dus dat is wel prima.'

    • + 1
    • 13 jun 2026 - 11:28
    • Pietje Bell

      Posts: 35.292

      Hij bedoelde dat het wel prima was dat Max commentaar had, want de auto was ook slecht op bepaalde punten.
      Dus niet dat het prima is dat de auto slecht was. ;-))

      • + 1
      • 13 jun 2026 - 11:45
  • Bertrand Gachot

    Posts: 838

    Is het nou mopperen of is het nou woede? Als ik tegen mijn vriendin mopper, dan heb ik geen leuk weekend maar als ik in woede uitbarst staat mijn boeltje op straat.

    • + 1
    • 13 jun 2026 - 11:32
    • Erwinnaar

      Posts: 5.721

      zo snel al? das ook op ijs lopen dan. wees af en toe gewoon boos, is niets mis mee.
      andersom ook trouwens. maar blijf er niet in hangen, hang er wat anders in.

      • + 3
      • 13 jun 2026 - 11:35
    • mr.Monza

      Posts: 10.055

      Time to man up Bertrand.

      • + 5
      • 13 jun 2026 - 11:40
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.424

      Ik laat me gewoon slaan...maar ja, ik ben 'n lafaard..

      • + 3
      • 13 jun 2026 - 11:45
    • Bertrand Gachot

      Posts: 838

      Het is een Baskische dame, dat is zeg maar Spaans temperament on steroids. Hier zeggen ze "‘etxeko anderia" Vrouwen zijn de baas.

      Ilja Gort is een tijdje geleden bij ons geweest en die heeft een mooi stuk geschreven : "Sterke vrouwen Baskenland ligt aan de Golf van Biskaje, een woeste baai waar talloze schepen zijn vergaan. De Basken trotseerden soms wekenlang de gevaarlijke wateren in hun houten bootjes, hun vrouwen alleen achterlatend.

      Zij stroopten de mouwen op en leerden timmeren, metselen, bewerkten het land en zorgden voor huis en haard en ontwikkelden zich tot sterke, stoere vrouwen. De vrouwen zijn hier de baas, het Baskische woord voor degene die de baas is en alles regelt is ‘etxeko anderia’ oftewel de vrouw des huizes."

      • + 3
      • 13 jun 2026 - 12:23
    • Freek-Willem

      Posts: 6.733

      Hier in Limburg is de vrouw ook gewoon de baas in huis.

      • + 2
      • 13 jun 2026 - 12:46
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.424

      Één blik zegt meer dan 1000 woorden Freek.

      Mijn meisje zegt niets, maar die blik van haar....die gaat door merg en been.

      • + 2
      • 13 jun 2026 - 12:56
    • F1 bekijker

      Posts: 375

      Daarom woon ik niet samen.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 13:06
    • JeanLuc Picard

      Posts: 371

      @Bertrand, ik heb vandaag om een uur 2 afgesproken met een paar Nederlanders bij La Viña del Ensanche Bilbao.. Als je in de buurt bent

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 13:37
  • SennaS

    Posts: 12.187

    Tja met alleen mopperen en klagen en frustraties kom je er niet, de problemen zijn nu wel duidelijk. Het is nu zaak om samen met je team de problemen oplossen.

    • + 5
    • 13 jun 2026 - 11:43
    • WickieDeViking

      Posts: 1.179

      Oh, echt?

      • + 11
      • 13 jun 2026 - 11:56
    • Snork

      Posts: 22.637

      Briljante tip SennaS, echt briljant.

      • + 15
      • 13 jun 2026 - 12:26
    • Rode Stier 33

      Posts: 975

      SennaS is een genie! Niet te evenaren!
      Groet van een groot bewonderaar

      • + 6
      • 13 jun 2026 - 13:49
  • Snork

    Posts: 22.637

    Deze site is wanhopig krachttermen aan het gebruiken. “Woede” is wel een extreem overtreffende trap van gewoon kritisch zijn. De werkelijkheid wordt hier nogal overdreven.

    • + 6
    • 13 jun 2026 - 12:25
    • StevenQ

      Posts: 10.529

      Ze schrijven nu tenminste niet "Max Verstappen fileert Red Bull"

      • + 1
      • 13 jun 2026 - 13:23
    • markos

      Posts: 1.035

      *Max Verstappen, de dit weekend iets minder glimlachende viervoudig wereldkampioen uit het Limburgse heuvelland, zoon van oud-Formule 1

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 13:41
    • markos

      Posts: 1.035

      .. coureur Jos Verstappen, enzovoort...

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 13:42

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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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