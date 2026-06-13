Max Verstappen was gisteren allesbehalve tevreden met de prestaties van zijn Red Bull-bolide. Hij mopperde over de boordradio, maar daar hebben ze bij Red Bull geen problemen mee. Red Bulls chief engineer Paul Monaghan heeft er alle begrip voor en geeft hem deels gelijk.

Verstappen klaagde tijdens de eerste vrije trainingen steen en been over de problemen met zijn RB22. De balans was niet naar zijn wens, hij kreeg de banden niet onder controle en bij de proefstart na de tweede vrije training kwam hij amper van zijn plaats. Verstappen schudde vol frustratie zijn hoofd in de cockpit en hij meldde zich meerdere keren vol frustratie op de boordradio.

'Max zat vol controversiële boodschappen'

Bij Red Bull weten ze dat ze moesten doorwerken voor de kwalificatie van vandaag. Chief Engineer Paul Monaghan werd in Barcelona in gesprek met de internationale media gevraagd naar de emoties van Verstappen: "Max zat vol met, laten we zeggen, ietwat controversiële radioboodschappen op vrijdag."

Verstappen had echter wel een punt, maar volgens Monaghan is het ook niet zo dat alles kommer en kwel is bij Red Bull: "De auto was ook slecht op bepaalde punten, dus dat is wel prima. Ik weet niet of het bij anderen nou per se zo anders gaat? Het is daarnaast ook niet zo dat we er mijlenver naast zitten."

'Wij moeten het oplossen'

Verstappen is nogal duidelijk in zijn manier van communiceren, en daar heeft Red Bull volgens Monaghan ook geen problemen mee. Hij spoort het team simpelweg aan om hard door te werken: "Ik denk dat Max de zeer duidelijke zwakheden heeft geïdentificeerd die we tegenkomen, waar anderen misschien ook wel last van hebben. Het is nu aan ons om dat op te gaan lossen, toch? Of om het te verbeteren, laten we het maar zo zeggen."

De problemen die Verstappen aankaartte tijdens de eerste en de tweede vrije training in Barcelona, waren niet nieuw. Tijdens de eerste raceweekenden van het jaar klaagde Verstappen meerdere keren over dit soort zaken, en vooral de starts bleken een achilleshiel te zijn.