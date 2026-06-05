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FIA-stewards openen onderzoek naar Norris

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FIA-stewards openen onderzoek naar Norris

De vrijdag in Monaco wordt voor Lando Norris en McLaren mogelijk nog vervelender dan die al was. Norris viel in de tweede vrije training stil met een technisch probleem, en het duurde zeer lang voordat de marshalls zijn McLaren hadden opgeruimd. De stewards zijn nu een onderzoek geopend naar een mogelijke technische overtreding.

Norris viel in de tweede vrije training stil bij het uitkomen van de tunnel. Wat er precies aan de hand was, was niet duidelijk, maar Norris kon geen kant meer op. Hij sprong uit zijn papajakleurige auto en de wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car. Het duurde echter zeer lang voordat de marshalls de auto hadden opgeruimd, en de oorzaak daarvan is nu aan het licht gekomen.

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Wat is er aan de hand?

De Technical Delegate van de FIA heeft namelijk een mogelijke technische overtreding geconstateerd aan de auto van Norris. Het gaat hier namelijk om een fout met het veiligheidssysteem van de koppeling, wat het werk van de marshalls wat makkelijker moet maken. Dit systeem werkte niet bij de auto van Norris, en dat geldt als een technische overtreding volgens de FIA.

De kans is groot dat McLaren hiervoor op de vingers zal worden getikt door de stewards. De teams weten dat dit een punt is waar de FIA streng op controleert, al komt het zelden voor dat er een onderzoek wordt ingesteld naar een soortgelijke overtreding.

Welke straf kan McLaren ontvangen?

Opvallend genoeg is het nu voor het tweede raceweekend op rij raak. Twee weken geleden ging het namelijk mis bij Racing Bulls toen Liam Lawson stilviel in de eerste vrije training in Canada. Ook in het geval van Racing Bulls ging het om een probleem met het veiligheidssysteem. Racing Bulls werd hier op de vingers getikt en ontving een flinke boete.

De kans is dus groot dat McLaren ook een boete zal ontvangen voor het vreemde moment in de straten van Monaco. Wat er precies aan de hand was met de auto van Norris, is niet duidelijk. Bij McLaren wisten ze na afloop ook niet wat er aan de hand was.

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • StevenQ

    Posts: 10.497

    Dat dacht ik ook al ja, er zit een schakelaar op alle auto's waarmee de auto ontkoppeld zou moeten worden zodat marshalls de auto kunnen wegduwen.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 19:50

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WK standen 2026

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Team
Punten
1
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219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
McLaren
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