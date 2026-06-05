De vrijdag in Monaco wordt voor Lando Norris en McLaren mogelijk nog vervelender dan die al was. Norris viel in de tweede vrije training stil met een technisch probleem, en het duurde zeer lang voordat de marshalls zijn McLaren hadden opgeruimd. De stewards zijn nu een onderzoek geopend naar een mogelijke technische overtreding.

Norris viel in de tweede vrije training stil bij het uitkomen van de tunnel. Wat er precies aan de hand was, was niet duidelijk, maar Norris kon geen kant meer op. Hij sprong uit zijn papajakleurige auto en de wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car. Het duurde echter zeer lang voordat de marshalls de auto hadden opgeruimd, en de oorzaak daarvan is nu aan het licht gekomen.

Wat is er aan de hand?

De Technical Delegate van de FIA heeft namelijk een mogelijke technische overtreding geconstateerd aan de auto van Norris. Het gaat hier namelijk om een fout met het veiligheidssysteem van de koppeling, wat het werk van de marshalls wat makkelijker moet maken. Dit systeem werkte niet bij de auto van Norris, en dat geldt als een technische overtreding volgens de FIA.

De kans is groot dat McLaren hiervoor op de vingers zal worden getikt door de stewards. De teams weten dat dit een punt is waar de FIA streng op controleert, al komt het zelden voor dat er een onderzoek wordt ingesteld naar een soortgelijke overtreding.

Welke straf kan McLaren ontvangen?

Opvallend genoeg is het nu voor het tweede raceweekend op rij raak. Twee weken geleden ging het namelijk mis bij Racing Bulls toen Liam Lawson stilviel in de eerste vrije training in Canada. Ook in het geval van Racing Bulls ging het om een probleem met het veiligheidssysteem. Racing Bulls werd hier op de vingers getikt en ontving een flinke boete.

De kans is dus groot dat McLaren ook een boete zal ontvangen voor het vreemde moment in de straten van Monaco. Wat er precies aan de hand was met de auto van Norris, is niet duidelijk. Bij McLaren wisten ze na afloop ook niet wat er aan de hand was.