De toekomst van Max Verstappen blijft het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Nu zijn trouwe rechterhand Gianpiero Lambiase zijn vertrek heeft aangekondigd, slaat de twijfel toe. Analist Giedo van der Garde beweert zelfs dat Verstappen Red Bull eerder gaat verlaten dan Lambiase.

Twee weken geleden schrok de F1-wereld wakker van het nieuws dat Lambiase na 2027 gaat vertrekken bij Red Bull. De race-engineer van Verstappen maakt de overstap naar het team van McLaren, waar hij net onder teambaas Andrea Stella zal gaan werken. Verstappen stelde jaren geleden dat hij zou stoppen als zijn goede vriend Lambiase stopt, maar of dat echt gaat gebeuren, is nu de grote vraag.

Oud-coureur Giedo van der Garde twijfelt, en legt het uit in zijn column voor Formule 1 Magazine: "Vooropgesteld, dit is een prachtige kans voor Lambiase. Als je bij een topteam als McLaren kunt doorgroeien naar de rol van teambaas, dan moet je die kans gewoon met beide handen aangrijpen. Het is hem van harte gegund. Niet alleen door mij, maar ook door de Verstappens."

Wat moet Red Bull met Lambiase doen?

Het is voor Red Bull nu belangrijk om geen rare dingen te doen: "Lambiase is altijd heel loyaal geweest naar Max en ze hebben samen een wereldtijd gehad met vier titels tot gevolg. Ondanks de wetenschap dat Lambiase gaat overstappen naar een directe concurrent, denk ik wel dat hij zijn huidige rol tot op de laatste dag moet kunnen blijven vervullen. Hij is een waardevolle kracht voor het team én voor Max. Als ze slim zijn bij Red Bull, houden ze deze tandem zo lang mogelijk intact."

Wie gaat er eerder weg?

De vraag is wat dit gaat betekenen voor de toekomst van Verstappen. Van der Garde kijkt in zijn glazen bol, en doet een opmerkelijke voorspelling: "Dan de hamvraag: wie is er als eerste weg bij Red Bull, Lambiase of Verstappen? Ik zet mijn geld dan op Max. Het is nogal simpel: Red Bull heeft de boel niet op orde en Max wil gewoon in een auto zitten waarmee hij races en titels kan winnen. Ik denk dat Max na dit seizoen een stap gaat maken."