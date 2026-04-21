user icon
icon

Opmerkelijke voorspelling: "Verstappen gaat Red Bull eerder verlaten dan Lambiase"

De toekomst van Max Verstappen blijft het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Nu zijn trouwe rechterhand Gianpiero Lambiase zijn vertrek heeft aangekondigd, slaat de twijfel toe. Analist Giedo van der Garde beweert zelfs dat Verstappen Red Bull eerder gaat verlaten dan Lambiase.

Twee weken geleden schrok de F1-wereld wakker van het nieuws dat Lambiase na 2027 gaat vertrekken bij Red Bull. De race-engineer van Verstappen maakt de overstap naar het team van McLaren, waar hij net onder teambaas Andrea Stella zal gaan werken. Verstappen stelde jaren geleden dat hij zou stoppen als zijn goede vriend Lambiase stopt, maar of dat echt gaat gebeuren, is nu de grote vraag.

Meer over Red Bull Racing Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Oud-coureur Giedo van der Garde twijfelt, en legt het uit in zijn column voor Formule 1 Magazine: "Vooropgesteld, dit is een prachtige kans voor Lambiase. Als je bij een topteam als McLaren kunt doorgroeien naar de rol van teambaas, dan moet je die kans gewoon met beide handen aangrijpen. Het is hem van harte gegund. Niet alleen door mij, maar ook door de Verstappens."

Wat moet Red Bull met Lambiase doen?

Het is voor Red Bull nu belangrijk om geen rare dingen te doen: "Lambiase is altijd heel loyaal geweest naar Max en ze hebben samen een wereldtijd gehad met vier titels tot gevolg. Ondanks de wetenschap dat Lambiase gaat overstappen naar een directe concurrent, denk ik wel dat hij zijn huidige rol tot op de laatste dag moet kunnen blijven vervullen. Hij is een waardevolle kracht voor het team én voor Max. Als ze slim zijn bij Red Bull, houden ze deze tandem zo lang mogelijk intact."

Wie gaat er eerder weg?

De vraag is wat dit gaat betekenen voor de toekomst van Verstappen. Van der Garde kijkt in zijn glazen bol, en doet een opmerkelijke voorspelling: "Dan de hamvraag: wie is er als eerste weg bij Red Bull, Lambiase of Verstappen? Ik zet mijn geld dan op Max. Het is nogal simpel: Red Bull heeft de boel niet op orde en Max wil gewoon in een auto zitten waarmee hij races en titels kan winnen. Ik denk dat Max na dit seizoen een stap gaat maken."

F1 Nieuws Max Verstappen Giedo van der Garde Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.061

    Met analist Giedo van der Garde hebben we nu iedereen gehad die over de kwestie Max Verstappen en Gianpiero Lambiase hun kwakkie hebben kunnen doen.
    Of is er nog iemand die we vergeten zijn?.....ik hoor het graag.

    • + 0
    • 21 apr 2026 - 11:47
    • Brummbär

      Posts: 707

      Hebben we al iets van Sjaak gehoord?

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 11:48
    • gridiron

      Posts: 3.361

      Barrichello en Hill ontbreken nog denk ik?

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 12:05
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.061

      In het volgende item komt Riccardo Patrese nog aan het woord.

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 12:18
  • trucker0werner

    Posts: 533

    Erzou juist moeten staan at er NIEUWS is, niet een MENIGING. Daar hebben we al genoeg van.

    • + 0
    • 21 apr 2026 - 11:59

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar