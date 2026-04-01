Van der Garde: "Verstappen is teleurgesteld in Red Bull"

De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 is hét onderwerp van gesprek. De Nederlander stelde afgelopen weekend in Japan dat hij gaat nadenken over zijn toekomst, en dat zorgde dan weer voor speculatie. Giedo van der Garde verklaart wat hij heeft gehoord over deze zaak.

Het is geen geheim dat Verstappen zich niet kan vinden in de nieuwe regels van de Formule 1. Hij haalde al meerdere keren hard uit, en stelde afgelopen weekend meermaals dat dit hem naar de uitgang kan duwen. Verstappen lijkt niet langer gemotiveerd te raken door de regels, en het feit dat Red Bull niet goed voor de dag komt, maakt het niet beter. Afgelopen weekend kwam Verstappen als achtste over de streep in Japan, en dat maakte de sfeer niet beter.

Waar zit de teleurstelling?

Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde ziet een zorgwekkende situatie ontstaan. Bij het SBS6-programma Vandaag Inside werd hij gevraagd of Verstappen boos is door zijn auto of door de regels: "Ik denk dat hij vooral teleurgesteld is over zijn team en de auto. Die gaat gewoon voor geen meter. Die auto is te langzaam, en die motor ook. Daarnaast is hij ook niet happy met het reglement. De manier van rijden is compleet anders vergeleken met afgelopen jaren."

Speelt Verstappen spelletjes?

Deze cocktail zorgde ervoor dat Verstappen stelde na te denken over een vervroegd F1-pensioen. Als er wordt gezegd dat Verstappen dit deed om de situatie serieus te nemen, haalt Van der Garde zijn schouders op: "Ik weet niet of hij de zaak een beetje loopt op te naaien, maar het is wel zo dat hij ergens anders gaat kijken. Hij wil natuurlijk in een auto zitten die zometeen mee kan strijden voorin."

Gaat er echt iets veranderen?

Het feit dat hij niet tevreden is met de huidige generatie auto's, kan er ook voor zorgen dat Verstappen juist niét naar bijvoorbeeld Mercedes gaat kijken. Van der Garde is het daarmee eens: "Hij heeft dit natuurlijk al aangegeven bij de FIA, en ze gaan echt wel wat veranderen dit jaar. Ze gaan nu niet zoveel doen, maar voor volgend jaar denk ik echt wel dat er verandering komt. Ze willen Max Verstappen wel behouden in de sport. Maar heel eerlijk, ik denk dat hij dan wel gaat kijken naar een ander team."