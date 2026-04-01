Van der Garde: "Verstappen is teleurgesteld in Red Bull"

De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 is hét onderwerp van gesprek. De Nederlander stelde afgelopen weekend in Japan dat hij gaat nadenken over zijn toekomst, en dat zorgde dan weer voor speculatie. Giedo van der Garde verklaart wat hij heeft gehoord over deze zaak.

Het is geen geheim dat Verstappen zich niet kan vinden in de nieuwe regels van de Formule 1. Hij haalde al meerdere keren hard uit, en stelde afgelopen weekend meermaals dat dit hem naar de uitgang kan duwen. Verstappen lijkt niet langer gemotiveerd te raken door de regels, en het feit dat Red Bull niet goed voor de dag komt, maakt het niet beter. Afgelopen weekend kwam Verstappen als achtste over de streep in Japan, en dat maakte de sfeer niet beter.

Waar zit de teleurstelling?

Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde ziet een zorgwekkende situatie ontstaan. Bij het SBS6-programma Vandaag Inside werd hij gevraagd of Verstappen boos is door zijn auto of door de regels: "Ik denk dat hij vooral teleurgesteld is over zijn team en de auto. Die gaat gewoon voor geen meter. Die auto is te langzaam, en die motor ook. Daarnaast is hij ook niet happy met het reglement. De manier van rijden is compleet anders vergeleken met afgelopen jaren."

Speelt Verstappen spelletjes?

Deze cocktail zorgde ervoor dat Verstappen stelde na te denken over een vervroegd F1-pensioen. Als er wordt gezegd dat Verstappen dit deed om de situatie serieus te nemen, haalt Van der Garde zijn schouders op: "Ik weet niet of hij de zaak een beetje loopt op te naaien, maar het is wel zo dat hij ergens anders gaat kijken. Hij wil natuurlijk in een auto zitten die zometeen mee kan strijden voorin."

Gaat er echt iets veranderen?

Het feit dat hij niet tevreden is met de huidige generatie auto's, kan er ook voor zorgen dat Verstappen juist niét naar bijvoorbeeld Mercedes gaat kijken. Van der Garde is het daarmee eens: "Hij heeft dit natuurlijk al aangegeven bij de FIA, en ze gaan echt wel wat veranderen dit jaar. Ze gaan nu niet zoveel doen, maar voor volgend jaar denk ik echt wel dat er verandering komt. Ze willen Max Verstappen wel behouden in de sport. Maar heel eerlijk, ik denk dat hij dan wel gaat kijken naar een ander team."

StevenQ

Posts: 10.381

Zowel Giedo als Albers doen uitspraken die bewijzen dat ze geen idee hebben waar Max het over heeft

  • 6
  • 1 apr 2026 - 09:04
  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.325

    Dit moet een grap zijn.

    • + 4
    • 1 apr 2026 - 08:53
  • StevenQ

    Posts: 10.380

    Zowel Giedo als Albers doen uitspraken die bewijzen dat ze geen idee hebben waar Max het over heeft

    • + 6
    • 1 apr 2026 - 09:04
    • The Wolf

      Posts: 512

      giedo, albers en de rest van dat hele analisten gilde..... al die lezingen die je hoort en leest, je steekt er niks van op, sterker nog: ik voel me steeds dommer worden dus ik stop met ze te lezen voordat ik m'n eigen naam niet meer weet

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 09:09
    • f(1)orum

      Posts: 9.882

      "voordat ik m'n eigen naam niet meer weet"
      Volgens mij heb jij hier toch al vele jaren last van op dit forum?

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 09:14
    • The Wolf

      Posts: 512

      goed punt :-)

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 09:16
    • hupholland

      Posts: 9.797

      Giedo heeft toch heel goed contact met Max en wat hier staat klinkt toch ook allemaal best aannemelijk? t is gewoon einde verhaal bij Red Bull, het liefst was hij vorig jaar al weg gegaan. Volgens velen was dat ook de beste optie, dit jaar de kat uit de boom kijken en dan evt overstappen naar het team dat het het beste voor elkaar heeft. Dat dat Mercedes blijkt te zijn is niet zo'n grote verrassing. Dat ze dat volgend jaar nog zijn is geen garantie.

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 11:40
    • StevenQ

      Posts: 10.380

      Giedo had vroeger goed contact met Max, toen Giedo nog een kart van Jos reed, volgens mij hebben ze al jaren niet meer zoveel contact

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 13:22
    • Patrace

      Posts: 6.620

      @steven: dat is ook mijn idee. Ze projecteren hun eigen idee op Max en denken dan te weten wat er in Verstappen om gaat. Maar een groot verschil met hen is dat Max alles al heeft gewonnen in de F1.

      Ze lijken ook totaal niet te luisteren naar wat Verstappen zegt. Hij is niet eens voornamelijk teleurgesteld in het team, maar juist in de regels van de F1. Dat is iets heel anders en dat los je niet op door naar een ander team te gaan.

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 13:31
    • Grand Prix 4

      Posts: 305

      Kees van de Grind, Ho Pin en Ernest Knoors vind ik goede analisten. De rest wil erg graag bij de jetset horen.

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 17:33
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.891

    "Het feit dat hij niet tevreden is met de huidige generatie auto's, kan er ook voor zorgen dat Verstappen juist niét naar bijvoorbeeld Mercedes gaat kijken".

    Kolder natuurlijk.
    Als Toto met munten gaat zwaaien stapt Max ongegeneerd in.
    Munten maken veel, zo niet alles, goed in het leven.

    Of dat je in 'n wagen zit die niet wilt voor €50.000.000. of je zit in 'n wagen die wèl wilt voor €75.000.000.

    • + 2
    • 1 apr 2026 - 09:52
  • Polleke2

    Posts: 1.976

    Wat die van de Garde zat te kwezelen is eigenlijk ongelofelijk het lijkt wel of die vent van toeten nog blazen weet.
    Wat een berg onzin.

    • + 1
    • 1 apr 2026 - 11:48
  • VES

    Posts: 1.725

    Als het waar is dat Max teleurgesteld is in Red Bull, zou dat betekenen dat Max niets van de Formule 1 snapt. (Wat ik overigens niet denk)
    Max wist in 2025 al dat 2026 een seizoen met teleurstellingen zou gaan worden.
    Ten eerste omdat ze een nieuw toetredende motor bower zijn, je kan toch niet verwachten dat ze vanaf de start de beste motor kunnen hebben.
    Ten tweede omdat ze er in de zomerstop voor kozen om de 2025 auto tot aan het eind van het seizoen te blijven doorontwikkelen terwijl de andere teams (behalve McLaren die gedwongen mee moest) voor 100% met de auto’s van dit jaar bezig waren.
    Zo’n besluit heeft gevolgen in de formule 1, dat zie je al aan Racing Bulls die nu min of meer gelijklopend met het hoofd team

    • + 0
    • 1 apr 2026 - 12:33

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

