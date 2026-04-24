Sergio Pérez is in de voetsporen van Max Verstappen gaan staan in zijn uitlatingen over de huidige Formule 1-auto's. De Mexicaan, die dit jaar zijn rentree maakte in de koningsklasse van de autosport, blijkt eveneens geen groot fan te zijn van de nieuwe bolides. Volgens hem zijn de nieuwe auto's namelijk onbegrijpelijk.

Pérez keerde dit seizoen terug in de F1 met Cadillac dat haar debuut maakte als constructeur. De eerste paar races in Australië, China en Japan leverden met een 16e, 15e en 17e positie nog niet de gewenste resultaten op, maar voor de Mexicaan was dat niet de enigste frustratie. Net als meerdere rijders, is hij totaal niet te spreken over de nieuwe auto's.

Pérez fileert nieuwe auto's

In gesprek met EFE hield Pérez zich niet in over de nieuwe auto's in de Formule 1. Daarnaast stelde hij dat ook het plezier te wensen overlaat. "Niemand begrijpt deze nieuwe F1, de auto's zijn niet zo leuk als vroeger", aldus de voormalig teamgenoot van Verstappen.

"Er komt een moment dat je 80 of 90 kilometer per uur sneller gaat dan de auto voor je en je weet niet waarom. Het is moeilijk, je hebt geen informatie over wat er aan de hand is", voegde hij daaraan toe.

'Niemand begrijpt dit'

Verstappen liet eerder al weten totaal geen fan te zijn van de nieuwe auto's. Met name het elektrische deel in de motor irriteert de Nederlander die opperde om de V10 of V8 terug te laten keren. Pérez kon niet anders dan hierin meegaan. "Het is een heel ingewikkelde F1, heel anders dan wat we gewend waren te doen. Alle teams hebben nog veel te leren", zo vervolgde hij.

"Als coureur wil je altijd zo snel mogelijk gaan, maar nu speelt het elektrische deel en het opladen een veel belangrijkere rol. Dat maakt het heel anders, en daarom heeft het ons zoveel moeite gekost. De realiteit is dat niemand het begrijpt, noch de ingenieurs, noch wij, de coureurs", zo sloot hij uiteindelijk af.