Pérez walgt van Formule 1-auto's: "Niemand begrijpt dit"

Sergio Pérez is in de voetsporen van Max Verstappen gaan staan in zijn uitlatingen over de huidige Formule 1-auto's. De Mexicaan, die dit jaar zijn rentree maakte in de koningsklasse van de autosport, blijkt eveneens geen groot fan te zijn van de nieuwe bolides. Volgens hem zijn de nieuwe auto's namelijk onbegrijpelijk. 

Pérez keerde dit seizoen terug in de F1 met Cadillac dat haar debuut maakte als constructeur. De eerste paar races in Australië, China en Japan leverden met een 16e, 15e en 17e positie nog niet de gewenste resultaten op, maar voor de Mexicaan was dat niet de enigste frustratie. Net als meerdere rijders, is hij totaal niet te spreken over de nieuwe auto's. 

Pérez fileert nieuwe auto's 

In gesprek met EFE hield Pérez zich niet in over de nieuwe auto's in de Formule 1. Daarnaast stelde hij dat ook het plezier te wensen overlaat. "Niemand begrijpt deze nieuwe F1, de auto's zijn niet zo leuk als vroeger", aldus de voormalig teamgenoot van Verstappen. 

"Er komt een moment dat je 80 of 90 kilometer per uur sneller gaat dan de auto voor je en je weet niet waarom. Het is moeilijk, je hebt geen informatie over wat er aan de hand is", voegde hij daaraan toe. 

'Niemand begrijpt dit' 

Verstappen liet eerder al weten totaal geen fan te zijn van de nieuwe auto's. Met name het elektrische deel in de motor irriteert de Nederlander die opperde om de V10 of V8 terug te laten keren. Pérez kon niet anders dan hierin meegaan. "Het is een heel ingewikkelde F1, heel anders dan wat we gewend waren te doen. Alle teams hebben nog veel te leren", zo vervolgde hij. 

"Als coureur wil je altijd zo snel mogelijk gaan, maar nu speelt het elektrische deel en het opladen een veel belangrijkere rol. Dat maakt het heel anders, en daarom heeft het ons zoveel moeite gekost. De realiteit is dat niemand het begrijpt, noch de ingenieurs, noch wij, de coureurs", zo sloot hij uiteindelijk af. 

  • van lotje,g

    Posts: 1.238

    Speedy gonzales jariba jariba

    • + 0
    • 24 apr 2026 - 18:25
  • Zambiorix

    Posts: 1.338

    Ik denk dat 75% van de huidige FE coureurs onmiddellijk sneller zijn in de nieuwe F1 wagens dan de F1 coureurs zelf.

    • + 4
    • 24 apr 2026 - 19:31
  • Skoda F1

    Posts: 704

    Perez neemt ook even een sabbatical dacht ie!

    • + 1
    • 24 apr 2026 - 20:42
  • NicoS

    Posts: 20.638

    Tja Sergio, wat de coureurs ervan vinden is van ondergeschikt belang. Sinds dit seizoen is het publiek bepalend of het allemaal goed is of niet.
    Mond houden, en gas….euh stroom geven, opladen, liften, vooral niet te hard door de bocht, want dan val je stil op het rechte stuk, en lekker supperclippend volgzaam je rondjes volbrengen. En niet te vergeten, blij de pers te woord staan na de race, en zeggen dat je nog nooit zo hebt genoten van het haasje over spelen met de andere collega’s…….;)
    Zo willen ze je graag zien bij de F1….., en denk erom, geen kritiek, want dat schaad de sport….

    • + 2
    • 24 apr 2026 - 21:13
  • Erwinnaar

    Posts: 5.648

    Prachtig.

    Dikke vinger naar de ingeslagen weg en voer voor een afscheiding van het huidige format.

    F1 gaat ten onder aan het succes sinds verkoop aan Liberty.

    Ten tijde van Bernie was het zo slecht nog niet dacht ik zo. Voor mij in ieder geval wel. Na de overname is het toch erg anders geworden...

    • + 0
    • 25 apr 2026 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

