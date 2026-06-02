user icon
icon

'Eerste juridische rel rond Madring: miljoenenclaim dreigt voor toekomstig F1-circuit'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Eerste juridische rel rond Madring: miljoenenclaim dreigt voor toekomstig F1-circuit'

Nog voor er een Formule 1-wagen een meter heeft gereden op het Madring-circuit in Madrid, is het project al verwikkeld geraakt in een eerste juridische strijd. Het conflict draait rond Dromo, het bedrijf dat oorspronkelijk verantwoordelijk was voor het ontwerp van het nieuwe stratencircuit, maar later door organisator IFEMA aan de kant werd geschoven wegens ernstige contractuele tekortkomingen.

Hoewel de rechtszaak voorlopig geen gevolgen heeft voor de bouw van het circuit, hangt er wel een schadeclaim van zes miljoen euro boven het project. Dromo is ervan overtuigd dat zijn ontwerpen nog steeds worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Madring.

Meer over F1 Cadillac moet rijdersmarkt op na mogelijke Bottas-exit: "Ook Pérez vertrekt"

Cadillac moet rijdersmarkt op na mogelijke Bottas-exit: "Ook Pérez vertrekt"

27 mei
 Haas mikt op komst Tsunoda: 'Komatsu voerde al gesprekken met Japanner'

Haas mikt op komst Tsunoda: 'Komatsu voerde al gesprekken met Japanner'

1 jun

Ontwerper eist miljoenenvergoeding

Dromo werd tijdens de voorbereidingen van het project vervangen nadat IFEMA het contract had ontbonden. Volgens de organisatie gebeurde dat vanwege ernstige tekortkomingen, waaronder ontbrekende documentatie en betalingsproblemen richting onderaannemers.

Toch stelt Dromo nu dat opvolger Tilke gebruikmaakt van ontwerpen en technische documenten die oorspronkelijk door het bedrijf werden ontwikkeld. Volgens de Spaanse onderneming heeft een Duitse expert zelfs vastgesteld dat er in bestanden van Tilke originele materialen van Dromo zijn teruggevonden.

Dromo heeft inmiddels juridische stappen gezet in Duitsland en wil de zaak voorleggen aan het Oberlandesgericht, een hogere regionale rechtbank. Daarbij vraagt het bedrijf niet om de werkzaamheden stil te leggen, maar wel om een financiële compensatie.

IFEMA ziet geen probleem

Bij IFEMA klinkt echter een heel ander verhaal. De organisatie benadrukt dat zij, na het vaststellen van de contractuele tekortkomingen, volledig gerechtigd was om de beschikbare documenten aan een andere partij over te dragen zodat het project verder kon worden afgewerkt.

Daardoor lijkt de bouw van Madring voorlopig niet in gevaar te komen. De werkzaamheden lopen gewoon door en geen van de betrokken partijen verwacht dat de rechtszaak tot vertragingen zal leiden.

Toch zorgt de zaak voor een eerste flinke controverse rond het ambitieuze Formule 1-project in Madrid. Waar de focus normaal op de komst van de koningsklasse naar de Spaanse hoofdstad zou moeten liggen, wordt er nu ook buiten het circuit stevig strijd geleverd om de toekomst van Madring.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Madring

Reacties (1)

Login om te reageren

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender
show sidebar