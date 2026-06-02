Nog voor er een Formule 1-wagen een meter heeft gereden op het Madring-circuit in Madrid, is het project al verwikkeld geraakt in een eerste juridische strijd. Het conflict draait rond Dromo, het bedrijf dat oorspronkelijk verantwoordelijk was voor het ontwerp van het nieuwe stratencircuit, maar later door organisator IFEMA aan de kant werd geschoven wegens ernstige contractuele tekortkomingen.

Hoewel de rechtszaak voorlopig geen gevolgen heeft voor de bouw van het circuit, hangt er wel een schadeclaim van zes miljoen euro boven het project. Dromo is ervan overtuigd dat zijn ontwerpen nog steeds worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Madring.

Ontwerper eist miljoenenvergoeding

Dromo werd tijdens de voorbereidingen van het project vervangen nadat IFEMA het contract had ontbonden. Volgens de organisatie gebeurde dat vanwege ernstige tekortkomingen, waaronder ontbrekende documentatie en betalingsproblemen richting onderaannemers.

Toch stelt Dromo nu dat opvolger Tilke gebruikmaakt van ontwerpen en technische documenten die oorspronkelijk door het bedrijf werden ontwikkeld. Volgens de Spaanse onderneming heeft een Duitse expert zelfs vastgesteld dat er in bestanden van Tilke originele materialen van Dromo zijn teruggevonden.

Dromo heeft inmiddels juridische stappen gezet in Duitsland en wil de zaak voorleggen aan het Oberlandesgericht, een hogere regionale rechtbank. Daarbij vraagt het bedrijf niet om de werkzaamheden stil te leggen, maar wel om een financiële compensatie.

IFEMA ziet geen probleem

Bij IFEMA klinkt echter een heel ander verhaal. De organisatie benadrukt dat zij, na het vaststellen van de contractuele tekortkomingen, volledig gerechtigd was om de beschikbare documenten aan een andere partij over te dragen zodat het project verder kon worden afgewerkt.

Daardoor lijkt de bouw van Madring voorlopig niet in gevaar te komen. De werkzaamheden lopen gewoon door en geen van de betrokken partijen verwacht dat de rechtszaak tot vertragingen zal leiden.

Toch zorgt de zaak voor een eerste flinke controverse rond het ambitieuze Formule 1-project in Madrid. Waar de focus normaal op de komst van de koningsklasse naar de Spaanse hoofdstad zou moeten liggen, wordt er nu ook buiten het circuit stevig strijd geleverd om de toekomst van Madring.