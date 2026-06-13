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'Red Bull voerde topoverleg met FIA-president over spraakmakende zaak'

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'Red Bull voerde topoverleg met FIA-president over spraakmakende zaak'

Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff bracht afgelopen week een opvallend bezoek aan FIA-president Mohammed Ben Sulayem in Parijs. Bij Red Bull zijn ze ontevreden over het feit dat ze naar voren zijn gekomen als de koploper in het ADUO-programma, en ze lijken elke kans aan te grijpen om dit aan te kaarten.

De FIA heeft nog niets officieels naar buiten gebracht over de uitslag van het ADUO-programma, maar vorig weekend in Monaco lekte uit dat Red Bull was aangewezen als de benchmark. Dit nieuws kwam voor veel mensen als een verrassing, want op de baan is Mercedes dominant en hebben ze een grote voorsprong op Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal hebben ze aan de FIA gevraagd om de zaak nog een keertje te bekijken, want anders krijgen concurrenten zoals Mercedes de kans om 'gratis' de krachtbron te verbeteren.

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Wat is er aan de hand?

The Race stelt dat Red Bull elke kans aangrijpt om de FIA duidelijk te maken dat ze grote vraagtekens plaatsen bij de uitkomst van het ADUO-programma. Ze wijzen naar een ontmoeting van Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff en FIA-president Mohammed Ben Sulayem eerder deze week in Parijs. In Barcelona bleven de kopstukken van Red Bull rustig, maar achter de schermen zijn ze volgens The Race aan het pushen om erachter te komen hoe de FIA tot deze uitslag is gekomen.

Red Bull zou twijfelen aan de nauwkeurigheid van de gegevens die de FIA heeft ontvangen van sensoren die op alle auto's zijn geïnstalleerd om het vermogen te meten. Ook in Barcelona heeft de FIA nog niets naar buiten gebracht over de ADUO-uitslag, en het is de verwachting dat dit nog ruim een week gaat duren.

Wat werd er besproken?

Bij Red Bull doen ze er alles aan om duidelijkheid te krijgen, en The Race wijst dan ook naar het opvallende bezoek van Mintzlaff aan de FIA-kantoren in Parijs. Wat ze daar precies hebben besproken is onduidelijk, maar The Race wijst naar een opvallend citaat van Ben Sulayem: "Het was geweldig om Oliver Mintzlaff te ontmoeten op het FIA-hoofdkantoor in Parijs. We hebben gesproken over de belangrijke bijdrages aan de FIA-kampioenschappen van Red Bull, vooral in de Formule 1 en de internationale rallyracerij."

Ontmoeting met Verstappen

Voor Mintzlaff waren het drukke dagen, want hij was afgelopen woensdag ook aanwezig bij een topoverleg van Red Bull in Salzburg. Daar werden Max Verstappen en zijn manager Raymond Vermeulen gespot in de beroemde Hangar 7. Naast Mintzlaff waren daar ook aandeelhouders Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidya bij aanwezig.

Need5Speed

Posts: 3.957

Bovendien is het toch wel opvallend dat Mercedes alles wint maar Red Bull als sterkste wordt aangewezen. Geen wonder dat Red Bull vraagtekenzs zet bij de meetmethode.

Red Bull heeft nog een reden om dit aan te vechten. Als dit doorgaat is de kans groot dat ze Verstappen kwijt gaan raken.

  • 13
  • 13 jun 2026 - 13:08
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (17)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 35.293

    "De reden waarom de ADUO zich concentreert op het verbrandingsgedeelte is omdat
    men het gevoel had dat het elektrische gedeelte het strijdveld zou zijn,
    het gebied waar de competitie zou plaatsvinden en waar de beste zou winnen.
    Men had het gevoel dat het thermische gedeelte niet zo'n grote strijd zou zijn.""

    Aldus Tombasiz. Als ik het goed begrijp hebben ze dus het elektrische gedeelte
    niet vergeleken, omdat ze verwachten dat daar juist de verschillen zouden zijn!
    Hoe krom kan het zijn!!

    • + 3
    • 13 jun 2026 - 12:14
    • mr.Monza

      Posts: 10.058

      'Men " zijn hier de teams, die hebben zelf aangedrongen op het beoordelen van alleen de ICE om tot ADUO uitkomst te komen, de FIA heeft aan dat verzoek voldaan.

      • + 5
      • 13 jun 2026 - 12:28
    • Pietje Bell

      Posts: 35.293

      Beetje overvloedige uitleg, want zijn uitspraak lijkt me overduidelijk.
      Hij spreekt over "men" en niet over "wij".

      • + 2
      • 13 jun 2026 - 12:32
    • nr 76

      Posts: 7.518

      Maar is het dan niet heel erg raar dat via ADUO toegekende tokens en extda budget aan ICE èn het elektrische gedeelte gespendeerd mag worden??

      • + 1
      • 13 jun 2026 - 12:43
    • Freek-Willem

      Posts: 6.733

      Ik vind de toelichting van mr. Monza een welkome toevoeging

      • + 7
      • 13 jun 2026 - 12:50
    • HarryLam

      Posts: 5.517

      Ik vraag mij af hoe ze tijdens het meten het elektrische gedeelte van het verbrandingsgedeelte scheiden terwijl beide gelijktijdig gebruikt worden.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 13:00
    • mr.Monza

      Posts: 10.058

      @Pietje,
      Waarom reageer je dan verontwaardigd dat het een kromme regelgeving is?

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 13:59
    • mr.Monza

      Posts: 10.058

      @nr.76,
      Ook daar zijn de teams mee akkoord gegaan.
      MB en Ferrari hebben duidelijk een vermogensbeperkende marge voor de ICE weten in te bouwen, daar heeft RB het een beetje laten liggen waarschijnlijk.

      • + 1
      • 13 jun 2026 - 14:05
    • Pietje Bell

      Posts: 35.293

      @mr. Monza, dat staat in mijn bericht. Wil het wel herhalen:

      " Als ik het goed begrijp hebben ze dus het elektrische gedeelte
      niet vergeleken, omdat ze verwachten dat daar juist de verschillen zouden zijn!
      Hoe krom kan het zijn!!"

      Dat ADUO is ingevoerd om juist GEEN grote verschillen tussen de teams onderling te krijgen.
      Ze verwachtten dat dat in het elektrische gedeelte zou zijn en dan gaan ze de ICE's vergelijken.
      Hoe krom is dat?

      Duidelijker zo?

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 14:25
    • mr.Monza

      Posts: 10.058

      Nee, maar ik verwacht ook niet anders, je hebt meestal wat meer tijd nodig voordat het kwartje valt.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 14:51
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.424

    Ze zijn er bij Redbull altijd als eerste om te mekkeren over 'n ander, maar nu zijn ze zelf de geslagen hond en kruipen ze in de slachtoffer rol.
    Je zal maar voor hun moeten rijden...

    • + 9
    • 13 jun 2026 - 12:15
    • Freek-Willem

      Posts: 6.733

      Dat doen Ferrari, Mercedes en McLaren ook meestal @ouw. Dat is nou net het probleem.

      • + 9
      • 13 jun 2026 - 12:51
    • Need5Speed

      Posts: 3.957

      Bovendien is het toch wel opvallend dat Mercedes alles wint maar Red Bull als sterkste wordt aangewezen. Geen wonder dat Red Bull vraagtekenzs zet bij de meetmethode.

      Red Bull heeft nog een reden om dit aan te vechten. Als dit doorgaat is de kans groot dat ze Verstappen kwijt gaan raken.

      • + 13
      • 13 jun 2026 - 13:08
    • ILMOP

      Posts: 1.267

      Misschien klopt het dat RBR de sterkste motor heeft, maar dat zij een 'ruk' wagen hebben gebouwd.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 14:33
  • Snorremans

    Posts: 292

    Als Red Bull/Verstappen fan moet je toch concluderen dat Red Bull gewoon heeft liggen slapen en dat Ferrari en Mercedes hun analyse omtrent de toepassing van ADUO wel goed hebben toegepast.

    Die lachen zich kapot in Maranello en Brackley...en in mijn ogen nog terecht ook.

    • + 9
    • 13 jun 2026 - 12:17
    • WickieDeViking

      Posts: 1.179

      Even los van het feit of ik het met je eens ben of niet, hoef je geen fan van een team te zijn om dingen van een team te concluderen...

      • + 1
      • 13 jun 2026 - 13:45
    • Snorremans

      Posts: 292

      Daarmee laat ik, in tegenstelling tot andere, zien dat ik geen anti fan ben en dus niet overal op loop te zeiken als het over RB gaat.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 14:23

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Datum
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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Verenigde Arabische Emiraten
  • Geb. datum 12 nov 1961 (64)
  • Geb. plaats Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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