Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff bracht afgelopen week een opvallend bezoek aan FIA-president Mohammed Ben Sulayem in Parijs. Bij Red Bull zijn ze ontevreden over het feit dat ze naar voren zijn gekomen als de koploper in het ADUO-programma, en ze lijken elke kans aan te grijpen om dit aan te kaarten.

De FIA heeft nog niets officieels naar buiten gebracht over de uitslag van het ADUO-programma, maar vorig weekend in Monaco lekte uit dat Red Bull was aangewezen als de benchmark. Dit nieuws kwam voor veel mensen als een verrassing, want op de baan is Mercedes dominant en hebben ze een grote voorsprong op Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal hebben ze aan de FIA gevraagd om de zaak nog een keertje te bekijken, want anders krijgen concurrenten zoals Mercedes de kans om 'gratis' de krachtbron te verbeteren.

Wat is er aan de hand?

The Race stelt dat Red Bull elke kans aangrijpt om de FIA duidelijk te maken dat ze grote vraagtekens plaatsen bij de uitkomst van het ADUO-programma. Ze wijzen naar een ontmoeting van Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff en FIA-president Mohammed Ben Sulayem eerder deze week in Parijs. In Barcelona bleven de kopstukken van Red Bull rustig, maar achter de schermen zijn ze volgens The Race aan het pushen om erachter te komen hoe de FIA tot deze uitslag is gekomen.

Red Bull zou twijfelen aan de nauwkeurigheid van de gegevens die de FIA heeft ontvangen van sensoren die op alle auto's zijn geïnstalleerd om het vermogen te meten. Ook in Barcelona heeft de FIA nog niets naar buiten gebracht over de ADUO-uitslag, en het is de verwachting dat dit nog ruim een week gaat duren.

Wat werd er besproken?

Bij Red Bull doen ze er alles aan om duidelijkheid te krijgen, en The Race wijst dan ook naar het opvallende bezoek van Mintzlaff aan de FIA-kantoren in Parijs. Wat ze daar precies hebben besproken is onduidelijk, maar The Race wijst naar een opvallend citaat van Ben Sulayem: "Het was geweldig om Oliver Mintzlaff te ontmoeten op het FIA-hoofdkantoor in Parijs. We hebben gesproken over de belangrijke bijdrages aan de FIA-kampioenschappen van Red Bull, vooral in de Formule 1 en de internationale rallyracerij."

Ontmoeting met Verstappen

Voor Mintzlaff waren het drukke dagen, want hij was afgelopen woensdag ook aanwezig bij een topoverleg van Red Bull in Salzburg. Daar werden Max Verstappen en zijn manager Raymond Vermeulen gespot in de beroemde Hangar 7. Naast Mintzlaff waren daar ook aandeelhouders Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidya bij aanwezig.