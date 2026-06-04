Sergio Pérez is trots op de manier waarop hij aan het seizoen is begonnen. Volgens de Mexicaan is zijn zelfvertrouwen bij Cadillac weer helemaal teruggekeerd, en hij stelt dat dit bij Red Bull wel een ander verhaal was in zijn laatste seizoen.

Pérez maakte dit jaar zijn comeback in de Formule 1 na een jaartje aan de zijlijn. In 2024 beleefde hij een rampzalig seizoen naast Max Verstappen bij Red Bull, en veel mensen vroegen zich af of hij nog wel goed genoeg was voor de Formule 1. Pérez heeft dit jaar nog geen puntje gescoord voor Cadillac, maar het goede gevoel is wel teruggekeerd bij de meervoudig racewinnaar.

Hoe zit het met het zelfvertrouwen?

In Monaco klopt Pérez zich op de borst toen hij met de internationale media sprak over zijn seizoen: "Als je puur kijkt naar mijn laatste zes maanden bij Red Bull, dan zou je waarschijnlijk niet denken dat ik tot de beste coureurs behoor. Maar als je de omstandigheden begrijpt waarin ik toen zat, en als je begrijpt hoe dit tot stand is gekomen, dan zie je echt een ander plaatje."

Pérez voelt zich nu veel beter: "Wanneer je kijkt naar de prestaties die ik nu hier bij Cadillac laat zien, dan besef je dat ik wel degelijk tot de besten behoor. Uiteindelijk heb je de juiste omstandigheden nodig om je talent volledig tot zijn recht te laten komen. Uiteindelijk heb je de juiste omstandigheden nodig om je talent volledig tot zijn recht te laten komen. In dat opzicht ben ik erg blij dat ik terug ben en dat ik dat opnieuw aan mezelf heb kunnen bewijzen. Voor een coureur is het uiteindelijk een strijd met zichzelf. Je wil dat vertrouwen in je eigen kunnen hebben."

Wat gebeurde er bij Red Bull?

Pérez stelt daarna dat de omstandigheden bij Red Bull ervoor zorgden dat zijn zelfvertrouwen verdween: "Toen ik dit jaar terugkwam, merkte ik direct dat het me goed deed. Want als je zo worstelt als ik deed in mijn laatste periode bij Red Bull, dan krijgt je zelfvertrouwen een flinke klap."

"Toen ik vervolgens in deze auto stapte en na tien rondjes alweer op snelheid was, zonder dat ik daarvoor ergens anders in had gereden, dacht ik meteen: het moest dus aan de omstandigheden hebben gelegen."

'De snelheid is er altijd geweest'

Pérez voelt zich nu weer ijzersterk: "En als ik kijk naar de afgelopen drie of vier races, naar het prestatieniveau dat ik kan laten zien in de kwalificatie, de races en qua racesnelheid, dan geeft dat me het gevoel dat die snelheid er altijd al is geweest."