Voormalig F1-coureur stelt: "De sport is sterk genoeg zonder Verstappen"

Voormalig F1-coureur stelt: "De sport is sterk genoeg zonder Verstappen"

De kritiek op de nieuwe Formule 1-reglementen zwelt verder aan, en dit keer komt die uit onverwachte hoek. Volgens Riccardo Patrese zorgen de technische veranderingen voor een gevaarlijke en onnatuurlijke rijervaring. De Italiaan vreest zelfs dat de situatie impact kan hebben op de toekomst van Max Verstappen.

De Formule 1 is aan een nieuw tijdperk begonnen waarin energiemanagement centraal staat, maar dat zorgt voor de nodige frustratie. Coureurs moeten op cruciale momenten gas liften om hun batterij op te laden, iets wat haaks staat op het pure racen. Ook Verstappen liet zich al kritisch uit, zeker na een moeizame start van het seizoen met Red Bull Racing.

Patrese slaat alarm over ‘onbestuurbare’ wagens

Patrese zag de problemen al vroeg ontstaan, ondanks dat de regels al jaren geleden werden uitgewerkt. Volgens hem heeft de realiteit iedereen verrast. “Die reglementen lagen er al een tijdje, maar niemand had voorzien hoe extreem het in de praktijk zou uitpakken”, klinkt het in gesprek met Bettinglounge. “Pas toen de auto’s echt de baan op gingen, werd duidelijk hoe moeilijk ze te besturen zijn. Die eerste testmomenten waren voor iedereen een wake-upcall.”

De oud-coureur wijst vooral naar het onvoorspelbare gedrag van de wagens. “Wat we nu zien, is dat rijders zich moeten aanpassen aan de auto in plaats van andersom. Dat is een compleet andere dynamiek dan waar Formule 1 voor staat”, stelt hij scherp.

‘Coureur is passagier geworden’

Tijdens de Grand Prix van Japan werd volgens Patrese pijnlijk duidelijk hoe groot het probleem is. Snelle bochten worden plots momenten om energie te recupereren, wat het rijgedrag drastisch verandert. “Je gaat met meer dan 300 kilometer per uur een snelle bocht in, en plots vertraagt de auto vanzelf fors. Dan heb je als coureur niets meer in handen”, legt hij uit. “Op dat moment ben je geen bestuurder meer, maar een passagier.”

De discussie raakt ook aan de toekomst van Verstappen, die al liet verstaan dat hij zijn carrière heroverweegt. Patrese blijft daar nuchter onder. “De sport is groot genoeg om ook zonder hem verder te gaan, hoe goed hij ook is”, klinkt het. Tegelijk ziet hij één duidelijke prioriteit: “Ze moeten dringend een oplossing vinden, zodat de auto’s weer voorspelbaar worden en de coureur opnieuw het verschil kan maken.”

Larry Perkins

Posts: 64.489

[i] “Die reglementen lagen er al een tijdje, maar niemand had voorzien hoe extreem het in de praktijk zou uitpakken." [/i]

Blijft toch vreemd dat Jan en alleman dit maar blijft roeptoeteren terwijl Verstappen in 2023 al duidelijk aan de (alarm)bel trok.

  • 8
  • 23 apr 2026 - 08:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Riccardo Patrese Red Bull Racing

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.489

    “Die reglementen lagen er al een tijdje, maar niemand had voorzien hoe extreem het in de praktijk zou uitpakken."

    Blijft toch vreemd dat Jan en alleman dit maar blijft roeptoeteren terwijl Verstappen in 2023 al duidelijk aan de (alarm)bel trok.

    • + 8
    • 23 apr 2026 - 08:31
    • schwantz34

      Posts: 41.934

      Onwetendheid is een zegen voor domoren!

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 09:23
    • F1jos

      Posts: 5.168

      Max zat er niet per se naast, maar hij was ook niet de enige stem en het is pas achteraf dat duidelijk wordt hoe groot het effect echt is.

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 10:18
    • F1jos

      Posts: 5.168

      Onwetendheid is de grootste zonde.

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 10:25
  • schwantz34

    Posts: 41.934

    Natuurlijk gaat de SuperMariokartbatterijrukregelcup gewoon door als Max die vroegtijdig mocht verlaten, maar dat zou wel een enorm sportief en financieel gemis, een gigantische flater, en enorm gezichtsverlies voor de FIA zijn mocht hij als beste coureur ter wereld overstappen naar een lagere klasse als de GT3 en daarmee een hele dikke vette middelvinger naar hun opsteekt!

    • + 1
    • 23 apr 2026 - 08:43
    • snailer

      Posts: 32.502

      Weet minstens 2 klasses die dit jaar hoger staan aangeschreven. Superformula waar gewoon follegas kan worden geracet. En GT3.

      Vermoed dat er hier wel meelezen die nog meer klasses kunnen aanwijzen.

      • + 1
      • 23 apr 2026 - 08:46
  • snailer

    Posts: 32.502

    Het is best grappig. De regels zijn een klein beetje aangepast.
    Nu hoor en lees ik overal discussies of deze aanpassing het racen weer terugbrengt in F1. Juist. Van heel veel mensen die enorme kritisch waren op verstappen. Die moest niet zeuren.

    Niet alleen is de F1 verkwanseld. Ook de mensen die indirect aan de F1 verdienen.

    • + 2
    • 23 apr 2026 - 08:44
  • Larry Perkins

    Posts: 64.489

    Norris elders...

    Lando Norris had een onderonsje met Verstappen over zijn toekomst in de Formule 1.
    "Ik heb hem gezegd dat als hij een vijfde wereldtitel wil winnen, hij dat moet doen.
    Ik weet zeker dat het langer gaat duren dan mensen denken", zegt hij over het mogelijke vertrek van Verstappen.

    • + 0
    • 23 apr 2026 - 08:51
    • F1jos

      Posts: 5.168

      "Hij is zichzelf en ik denk dat dat een heel goede manier is om je leven te leiden. Het zou dus jammer zijn voor de sport. Het zou een gemis zijn voor de sport als dat gebeurt, want hij is waarschijnlijk een van de beste coureurs die je ooit in de Formule 1 zult zien. En ik denk dat het jammer zal zijn voor ons, want hoewel hij ons leven soms ongelooflijk moeilijk maakt, is het altijd leuk om tegen hem te racen", aldus de regerend wereldkampioen.

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 10:37
  • Need5Speed

    Posts: 3.716

    De sport is groot genoeg om zonder Verstappen door te gaan als het de moeite waard is om ernaar te kijken. Maar de FIA probeert de Formule 1 om te bouwen tot een soort Formule E Hybrid: Korte (sprint)races, hard optrekken, langzaam door de bocht. Waarom mag Joost weten want er kijkt bijna geen hond naar de Formule E, ik probeer het nog wel eens m,aar het kan me niet boeien.

    Elektrisch is de toekomst - op de weg. Maar voor de racerij is het niks omdat accu's te weinig capaciteit hebben om anderhalf uur voluit te gaan. Het moeten brandstofmotoren blijven, desnoods met bio-ethanol, en de hybride techniek mag nooit meer dan een bijrol spelen.

    • + 2
    • 23 apr 2026 - 08:54
    • The Wolf

      Posts: 657

      De sport is (nog wel) groot genoeg dat het zonder max (of eender welke rijder) kan. Enige die de F1 kan afstraffen is het grote publiek, als die massaal naar een andere (puurdere) raceklasse vluchten dan wordt er echt wel koers gewijzigd. Het is niet zozeer de FIA maar meer de autofabrikanten die het groene stempel willen. Maar de gekke paradox met hen, uiteindelijk draait het om bereik en een 'groene' F1 met tanende kijkcijfers is ook waardeloos, ze investeren voor groot bereik... dan is een populaire goed bekeken F1 die ietwat minder politiek correct is zelfs weer aantrekkelijker.

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 09:55
    • snailer

      Posts: 32.502

      Liberty is de eigenaar. Die bepaalt de richting. De FIA is uitvoerend voor Liberty.

      Ik zie dat je 'groene' schreef. Niet groen.

      Je hebt daar gelijk in. De huidige regels zijn alle behalve groen. Er wordt enorm veel brandstof opgesoepeerd om de hybride pk's te halen. Daarbij gaat er veel energie verloren omdat de turbo warmte terugwinning niet meer wordt gebruikt.

      Zodra men brandstof moet verbranden op batterijen op te laden weet je dat het concept niet groen is.

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 10:27
  • Pietje Bell

    Posts: 34.423

    Heeft iemand hier ergens gelezen dat Istanbul Park de komende 7 jaar
    weer op de kalender zal staan? Gerucht gaat in Turkije rond.

    • + 0
    • 23 apr 2026 - 09:11

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

