De kritiek op de nieuwe Formule 1-reglementen zwelt verder aan, en dit keer komt die uit onverwachte hoek. Volgens Riccardo Patrese zorgen de technische veranderingen voor een gevaarlijke en onnatuurlijke rijervaring. De Italiaan vreest zelfs dat de situatie impact kan hebben op de toekomst van Max Verstappen.

De Formule 1 is aan een nieuw tijdperk begonnen waarin energiemanagement centraal staat, maar dat zorgt voor de nodige frustratie. Coureurs moeten op cruciale momenten gas liften om hun batterij op te laden, iets wat haaks staat op het pure racen. Ook Verstappen liet zich al kritisch uit, zeker na een moeizame start van het seizoen met Red Bull Racing.

Patrese slaat alarm over ‘onbestuurbare’ wagens

Patrese zag de problemen al vroeg ontstaan, ondanks dat de regels al jaren geleden werden uitgewerkt. Volgens hem heeft de realiteit iedereen verrast. “Die reglementen lagen er al een tijdje, maar niemand had voorzien hoe extreem het in de praktijk zou uitpakken”, klinkt het in gesprek met Bettinglounge. “Pas toen de auto’s echt de baan op gingen, werd duidelijk hoe moeilijk ze te besturen zijn. Die eerste testmomenten waren voor iedereen een wake-upcall.”

De oud-coureur wijst vooral naar het onvoorspelbare gedrag van de wagens. “Wat we nu zien, is dat rijders zich moeten aanpassen aan de auto in plaats van andersom. Dat is een compleet andere dynamiek dan waar Formule 1 voor staat”, stelt hij scherp.

‘Coureur is passagier geworden’

Tijdens de Grand Prix van Japan werd volgens Patrese pijnlijk duidelijk hoe groot het probleem is. Snelle bochten worden plots momenten om energie te recupereren, wat het rijgedrag drastisch verandert. “Je gaat met meer dan 300 kilometer per uur een snelle bocht in, en plots vertraagt de auto vanzelf fors. Dan heb je als coureur niets meer in handen”, legt hij uit. “Op dat moment ben je geen bestuurder meer, maar een passagier.”

De discussie raakt ook aan de toekomst van Verstappen, die al liet verstaan dat hij zijn carrière heroverweegt. Patrese blijft daar nuchter onder. “De sport is groot genoeg om ook zonder hem verder te gaan, hoe goed hij ook is”, klinkt het. Tegelijk ziet hij één duidelijke prioriteit: “Ze moeten dringend een oplossing vinden, zodat de auto’s weer voorspelbaar worden en de coureur opnieuw het verschil kan maken.”