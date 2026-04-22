Max Verstappen zal vandaag eindelijk weer in een Formule 1-auto stappen. De Nederlander is gearriveerd op Silverstone om daar te gaan testen in de vernieuwde auto's. Wellicht dat hij na vandaag minder kritisch is op de nieuwe bolides in de koningsklasse van de autosport.

Ondanks dat er de afgelopen weken niet geracet is in de F1 - vanwege het cancelen van de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië - heeft Verstappen nauwelijks stilgezeten. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing was afgelopen weekend te vinden op de Nürburgring Nordschleife om daar te racen in een GT3-bolide van Mercedes, alleen was minder gelukkig dan toen hij de NLS9 in 2025 wist te winnen. Maar veel tijd om terug te blikken blijkt hij niet te hebben.

Verstappen arriveert op Silverstone

Na navraag te hebben gedaan, weet GPToday.net te melden dat Verstappen zich momenteel bevindt op Silverstone. Daar zal hij een filmdag op het programma hebben staan die om en nabij 200 kilometer lang zal zijn. Hieruit kan Red Bull hoogstwaarschijnlijk data putten wat cruciaal kan zijn voor het restant van het Formule 1-seizoen.

Dit medium wist eerder al te melden dat Verstappen in Engeland was gearriveerd, maar was het nog onduidelijk wat de beweegredenen daarvoor waren. Vanavond zal Verstappen alweer terugvliegen richting zijn vertrouwde omgeving in Monaco. De Nederlander zal dus één dag kilometers maken in de RB22 op Silverstone.

The team can test new parts, and it also offers them the opportunity to familiarise themselves with the new reg changes regarding battery management and superclipping.



Nieuwe auto's in de F1 onder de loep

Nadat de nieuwe auto's in de Formule 1 - gedreven door de nieuwe reglementen - was Verstappen een van de voornaamste criticasters. De 28-jarige toprijder, die al voorafgaand meerdere keren sceptisch was, benadrukte dat de nieuwe bolides weinig met de de koningsklasse van de autosport te maken hebben en omschreef het als 'Formule 1 op steroïden'.

Nadat de FIA en de FOM meerdere malen gesproken hebben met coureurs en teambazen, zijn zij uiteindelijk tot de compromis gekomen om het aantal kilowatt in de batterij van de motor op te schroeven van 250 naar 350. Hierdoor kan de rijder mogelijk weer meer pushen in plaats van opladen. Wellicht dat Verstappen zich na de filmdag op Silverstone makkelijker weet te nestelen in deze auto's.