Verstappen arriveert op Silverstone om 'vernieuwde' auto te testen

Verstappen arriveert op Silverstone om 'vernieuwde' auto te testen

Max Verstappen zal vandaag eindelijk weer in een Formule 1-auto stappen. De Nederlander is gearriveerd op Silverstone om daar te gaan testen in de vernieuwde auto's. Wellicht dat hij na vandaag minder kritisch is op de nieuwe bolides in de koningsklasse van de autosport. 

Ondanks dat er de afgelopen weken niet geracet is in de F1 - vanwege het cancelen van de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië - heeft Verstappen nauwelijks stilgezeten. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing was afgelopen weekend te vinden op de Nürburgring Nordschleife om daar te racen in een GT3-bolide van Mercedes, alleen was minder gelukkig dan toen hij de NLS9 in 2025 wist te winnen. Maar veel tijd om terug te blikken blijkt hij niet te hebben. 

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Verstappen arriveert op Silverstone 

Na navraag te hebben gedaan, weet GPToday.net te melden dat Verstappen zich momenteel bevindt op Silverstone. Daar zal hij een filmdag op het programma hebben staan die om en nabij 200 kilometer lang zal zijn. Hieruit kan Red Bull hoogstwaarschijnlijk data putten wat cruciaal kan zijn voor het restant van het Formule 1-seizoen. 

Dit medium wist eerder al te melden dat Verstappen in Engeland was gearriveerd, maar was het nog onduidelijk wat de beweegredenen daarvoor waren. Vanavond zal Verstappen alweer terugvliegen richting zijn vertrouwde omgeving in Monaco. De Nederlander zal dus één dag kilometers maken in de RB22 op Silverstone. 

Nieuwe auto's in de F1 onder de loep

Nadat de nieuwe auto's in de Formule 1 - gedreven door de nieuwe reglementen - was Verstappen een van de voornaamste criticasters. De 28-jarige toprijder, die al voorafgaand meerdere keren sceptisch was, benadrukte dat de nieuwe bolides weinig met de de koningsklasse van de autosport te maken hebben en omschreef het als 'Formule 1 op steroïden'. 

Nadat de FIA en de FOM meerdere malen gesproken hebben met coureurs en teambazen, zijn zij uiteindelijk tot de compromis gekomen om het aantal kilowatt in de batterij van de motor op te schroeven van 250 naar 350. Hierdoor kan de rijder mogelijk weer meer pushen in plaats van opladen. Wellicht dat Verstappen zich na de filmdag op Silverstone makkelijker weet te nestelen in deze auto's.  

Pietje Bell

Posts: 34.416

Nachez
@Nachez98
Vertaald uit het Spaans
Op het eerste gezicht zijn er al zeer grote veranderingen te zien in de sidepods,
de voorvleugel lijkt ook anders. De opening van de achterste DRS lijkt ook anders.

Nachez
@Nachez98
1 u
Vertaald uit het Spaans
‼️ Red Bull houdt vandaag zijn 2e en ... [Lees verder]

  • 22 apr 2026 - 14:39
Reacties (7)

  Larry Perkins

    Posts: 64.474

    Daarnaast weet {b} @LP-aujourd'hui [/b] te melden dat Verstappen halverwege de filmdag twee uur pauze heeft genomen om ook een sabbatical te testen...

    22 apr 2026 - 14:22
    Larry Perkins

      Posts: 64.474

      @LP-aujourd'hui

      22 apr 2026 - 14:23
    Pietje Bell

      Posts: 34.416

      En hoe is hem dat bevallen?

      22 apr 2026 - 14:28
    Larry Perkins

      Posts: 64.474

      @LP-aujourd'hui is gevraagd daar nog geen mededelingen over te doen waarna @LP-aujourd'hui heeft aangegeven dat het aan Verstappen zelf is om daarmee naar buiten te treden...

      22 apr 2026 - 14:32
    Kampsie

      Posts: 1.634

      Ik moest verdorie veel te lang nadenken waar LP voor staat. Lelijke Pipo 😱

      22 apr 2026 - 15:32
  Pietje Bell

    Posts: 34.416

    Nachez
    @Nachez98
    Vertaald uit het Spaans
    Op het eerste gezicht zijn er al zeer grote veranderingen te zien in de sidepods,
    de voorvleugel lijkt ook anders. De opening van de achterste DRS lijkt ook anders.

    Nachez
    @Nachez98
    1 u
    Vertaald uit het Spaans
    ‼️ Red Bull houdt vandaag zijn 2e en laatste 'filming day' van het seizoen op Silverstone
    Nachez
    @Nachez98
    Vertaald uit het Spaans
    🇮🇹 Ferrari is al aanwezig in Monza voor hun 'filming day' en test de verbeteringen die ze
    mee zullen nemen naar Miami

    x.com/robertofunoa(...)2046920771134513335

    👉 Verandert 50% van de auto, en ze zullen definitief het achtervleugelontwerp
    'Macarena' introduceren

    👉 Bovendien kunnen ze de nieuwe wijzigingen aan het reglement testen

    • 22 apr 2026 - 14:39
  Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.066

    Ik zit precies op de route Monaco/Silverstone.
    Had ik nu maar omhoog gekeken toen hij passeerde....maar nee hoor...ik zat op gpvandaag, of dat dat belangrijker is.

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

