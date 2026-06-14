Max Verstappen heeft sportief gereageerd op de eerste Ferrari-zege van Lewis Hamilton. In Barcelona kwam Hamilton als eerste over de streep, waarna er een enorme vreugde-explosie volgde bij Ferrari en hun fans. Verstappen speelde zelfs slechts een bijrolletje, maar hij was na afloop blij voor zijn voormalig titelrivaal.

Verstappen begon de race op de zachte banden, net als Hamilton. Beide coureurs probeerden te profiteren van deze banden, maar alleen Hamilton kon het tactische spelletje goed spelen. Ferrari had alles perfect onder controle, en bij de pitstops kon de zevenvoudig wereldkampioen de twee Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli verschalken. Verstappen zag het allemaal op de grote schermen gebeuren, en hij kwam zelf slechts als vierde over de streep.

Hoe kijkt Verstappen naar deze zege?

Hamilton en Verstappen vochten in het verleden een hels titelduel uit, maar vandaag de dag is er alleen maar sprake van een sportieve rivaliteit. Toen hij in Barcelona door de internationale media werd gevraagd naar de zege, reageerde hij sportief: "Goed gedaan, gefeliciteerd! Ik denk dat het altijd heel erg bijzonder is, zelfs als je zo vaak hebt gewonnen, om voor de eerste keer te winnen met Ferrari in de Formule 1. Dat is volgens mij altijd een heel bijzonder moment."

'Altijd heel erg bijzonder'

Hamilton rijdt sinds vorig jaar voor Ferrari, en hij heeft een heel erg zwaar jaar achter de rug. Dat het sprookje nu toch mooi lijkt te worden, is iets waar Verstappen ook wel van kan genieten. Bij Viaplay ging hij nog even door met zijn complimentenregen: "Het is een mooi moment en volgens mij ging hij ook heel hard vandaag, van wat ik kon zien tenminste. Dan is het natuurlijk heel erg bijzonder om je allereerste race te winnen, ook al heb je er al zoveel gewonnen, met je nieuwe team te winnen. Dat is altijd heel erg bijzonder."

Voor Hamilton was het zijn 106e zege in de Formule 1, maar toch was hij als een kind zo blij. Het was zijn eerste overwinning in het scharlakenrood.