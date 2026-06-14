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Verstappen reageert sportief op eerste Ferrari-zege Hamilton

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Verstappen reageert sportief op eerste Ferrari-zege Hamilton

Max Verstappen heeft sportief gereageerd op de eerste Ferrari-zege van Lewis Hamilton. In Barcelona kwam Hamilton als eerste over de streep, waarna er een enorme vreugde-explosie volgde bij Ferrari en hun fans. Verstappen speelde zelfs slechts een bijrolletje, maar hij was na afloop blij voor zijn voormalig titelrivaal.

Verstappen begon de race op de zachte banden, net als Hamilton. Beide coureurs probeerden te profiteren van deze banden, maar alleen Hamilton kon het tactische spelletje goed spelen. Ferrari had alles perfect onder controle, en bij de pitstops kon de zevenvoudig wereldkampioen de twee Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli verschalken. Verstappen zag het allemaal op de grote schermen gebeuren, en hij kwam zelf slechts als vierde over de streep.

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Hoe kijkt Verstappen naar deze zege?

Hamilton en Verstappen vochten in het verleden een hels titelduel uit, maar vandaag de dag is er alleen maar sprake van een sportieve rivaliteit. Toen hij in Barcelona door de internationale media werd gevraagd naar de zege, reageerde hij sportief: "Goed gedaan, gefeliciteerd! Ik denk dat het altijd heel erg bijzonder is, zelfs als je zo vaak hebt gewonnen, om voor de eerste keer te winnen met Ferrari in de Formule 1. Dat is volgens mij altijd een heel bijzonder moment."

'Altijd heel erg bijzonder'

Hamilton rijdt sinds vorig jaar voor Ferrari, en hij heeft een heel erg zwaar jaar achter de rug. Dat het sprookje nu toch mooi lijkt te worden, is iets waar Verstappen ook wel van kan genieten. Bij Viaplay ging hij nog even door met zijn complimentenregen: "Het is een mooi moment en volgens mij ging hij ook heel hard vandaag, van wat ik kon zien tenminste. Dan is het natuurlijk heel erg bijzonder om je allereerste race te winnen, ook al heb je er al zoveel gewonnen, met je nieuwe team te winnen. Dat is altijd heel erg bijzonder."

Voor Hamilton was het zijn 106e zege in de Formule 1, maar toch was hij als een kind zo blij. Het was zijn eerste overwinning in het scharlakenrood.

Rimmer

Posts: 13.329

Mooi van Max, mooi van Lewis. Alles helemaal mooi.

  • 5
  • 14 jun 2026 - 23:03
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Red Bull Racing Ferrari GP Barcelona 2026

Reacties (7)

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  • meister

    Posts: 4.297

    Je moet wel heel zuur zijn wil je hier negatief over zijn.
    Zo van Hamilton wint weer eens en gelijk komen zijn gespeelde maniertjes van best crowd iedereen ophemelen ter meerdere eer en glorie van Hamilton himself.

    Nee mijn petje af, respect.

    • + 4
    • 14 jun 2026 - 22:10
  • markos

    Posts: 1.037

    Mooie reactie van Max en ook veel andere coureurs die Hamilton feliciteerden!
    Ik vond het ook mooi om Hamilton zo te bezig te zien, wat een geweldige race van hem!

    • + 3
    • 14 jun 2026 - 23:01
  • Rimmer

    Posts: 13.329

    Mooi van Max, mooi van Lewis. Alles helemaal mooi.

    • + 5
    • 14 jun 2026 - 23:03
  • SennaS

    Posts: 12.221

    Max is vriend van de show

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 02:15
    • SennaS

      Posts: 12.221

      En hoe bijzonder is het dat iemand bij 3 teams heeft gewonnen en nota bene met Ferrari.

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 02:17
  • Larry Perkins

    Posts: 65.773

    In Oostenrijk is de RB22 0,3 of 0,4 seconde sneller dan nu en wordt het met Lewis en Max 2021 all over again!

    Okay, Wishful thinking...

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 03:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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