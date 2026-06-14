Max Verstappen heeft een kleurloze Grand Prix van Barcelona achter de rug. Op het circuit waar hij tien jaar geleden zijn eerste race won, kwam hij dit keer niet verder dan de vierde plaats. Na afloop was Verstappen kort van stof, en stelde hij dat Red Bull gewoon te langzaam was.

Verstappen koos bij de start van de race de aanval, want net als Lewis Hamilton startte hij op de zachte band. Bij de start kon hij hierdoor posities winnen en daarna profiteren van het strategische steekspel. Van dat plannetje kwam niets terecht, want Verstappen won geen posities bij de start. Hij bleef vijfde, en ook na zijn pitstops was hij niet in staat om posities te winnen.

Hoe was de race voor Verstappen?

Na de uitvalbeurt van Andrea Kimi Antonelli schoof hij een plekje op, maar verder beleefde hij amper iets in het snikhete Barcelona. Na afloop werd hij door Viaplay gevraagd hoe het was gegaan, en zijn antwoord was heel duidelijk: "Voor mij is er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. De race was heel eenzaam en we waren gewoon te langzaam. In elke stint verlies je gewoon wat tijd. Op elke band."

Red Bull probeerde er namelijk een tactisch spelletje van te maken, maar ze konden zich op geen enkel moment mengen in het gevecht. Op elke compound was het aanmodderen: "Ja, ze werkten allemaal niet goed. In ieder geval niet voor ons. Maar ik denk ook dat we op alle compounds net te langzaam zijn."

Snel naar huis

In de slotfase leek Verstappen nog wat tijd goed te kunnen maken op de mediums, maar als hij wordt gevraagd of hij zich hier beter voelde, is hij hard: "Nee, nee dat komt omdat je wat later naar binnen gaat. Dan heb je een paar rondjes een voordeel. Maar op het einde ging het gewoon niet. Dus ja, het was eigenlijk gewoon als in alle stints."

Verstappen deelde daarna complimenten uit aan racewinnaar Lewis Hamilton, en wilde snel naar huis om nog op tijd te zijn voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan.