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Kansloze Verstappen wijst naar Red Bull: "Waren te langzaam"

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Kansloze Verstappen wijst naar Red Bull: "Waren te langzaam"

Max Verstappen heeft een kleurloze Grand Prix van Barcelona achter de rug. Op het circuit waar hij tien jaar geleden zijn eerste race won, kwam hij dit keer niet verder dan de vierde plaats. Na afloop was Verstappen kort van stof, en stelde hij dat Red Bull gewoon te langzaam was.

Verstappen koos bij de start van de race de aanval, want net als Lewis Hamilton startte hij op de zachte band. Bij de start kon hij hierdoor posities winnen en daarna profiteren van het strategische steekspel. Van dat plannetje kwam niets terecht, want Verstappen won geen posities bij de start. Hij bleef vijfde, en ook na zijn pitstops was hij niet in staat om posities te winnen.

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Hoe was de race voor Verstappen?

Na de uitvalbeurt van Andrea Kimi Antonelli schoof hij een plekje op, maar verder beleefde hij amper iets in het snikhete Barcelona. Na afloop werd hij door Viaplay gevraagd hoe het was gegaan, en zijn antwoord was heel duidelijk: "Voor mij is er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. De race was heel eenzaam en we waren gewoon te langzaam. In elke stint verlies je gewoon wat tijd. Op elke band."

Red Bull probeerde er namelijk een tactisch spelletje van te maken, maar ze konden zich op geen enkel moment mengen in het gevecht. Op elke compound was het aanmodderen: "Ja, ze werkten allemaal niet goed. In ieder geval niet voor ons. Maar ik denk ook dat we op alle compounds net te langzaam zijn."

Snel naar huis

In de slotfase leek Verstappen nog wat tijd goed te kunnen maken op de mediums, maar als hij wordt gevraagd of hij zich hier beter voelde, is hij hard: "Nee, nee dat komt omdat je wat later naar binnen gaat. Dan heb je een paar rondjes een voordeel. Maar op het einde ging het gewoon niet. Dus ja, het was eigenlijk gewoon als in alle stints."

Verstappen deelde daarna complimenten uit aan racewinnaar Lewis Hamilton, en wilde snel naar huis om nog op tijd te zijn voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.432

Foto:
Max heeft zich vermomd.....maar je kunt aan dat lelijke bakkes toch zien dat het Max is.

  • 10
  • 14 jun 2026 - 17:49
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (14)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.432

    Foto:
    Max heeft zich vermomd.....maar je kunt aan dat lelijke bakkes toch zien dat het Max is.

    • + 10
    • 14 jun 2026 - 17:49
    • schwantz34

      Posts: 42.185

      Gelukkig ben jij de allerknapste met die Ouw-roze sjagerijnige vleespet van je...

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 19:21
  • F1 bekijker

    Posts: 383

    Was te verwachten ze zijn er nog lang niet.

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 17:50
    • hupholland

      Posts: 9.990

      voordeel is dat het dan iets minder lastig is om zometeen de knoop door te hakken. Er waren wat lichtpuntjes die misschien weer voor twijfel zorgden, maar ik verwacht nu toch echt wel dat Max deze zomer bij Mercedes gaat tekenen.

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 17:58
    • Smock

      Posts: 336

      Om tweede rijder te worden naast Kimi? :p

      • + 4
      • 14 jun 2026 - 18:05
    • hupholland

      Posts: 9.990

      om WK te worden en weer races te winnen. En t zou voor Mercedes qua line up ook een flinke verbetering zijn.

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 18:13
    • Tifoso-01

      Posts: 3.851

      Ik verwacht een grote aankondiging van Red Bull in Oostenrijk en wel een contractverlenging van Max tot 2030 en beyond. (ik denk dat hij tijdens die belangrijke bijeenkomst afgelopen week getekend heeft wat ik niet hoop)

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 19:04
  • Larry Perkins

    Posts: 65.766

    Max sneert niet alleen naar RBR, hij waarschuwt ze ook en bovendien zet hij ze op scherp. Daarmee neemt de viervoudig wereldkampioen bewust het risico dat hij op zijn beurt door RBR wordt gehekeld en haalt hij zich de felle woede van zijn team op zijn hals. Opvallend, opmerkelijk en bizar!

    • + 2
    • 14 jun 2026 - 18:07
    • AUDI_F1

      Posts: 3.885

      Hij geeft alleen maar weer wat er deze race is gebeurd met zijn positie. Ze zijn te langzaam met de sterkste verbrandingsmotor.

      • + 4
      • 14 jun 2026 - 18:20
    • Larry Perkins

      Posts: 65.766

      joh

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 18:24
  • Larry Perkins

    Posts: 65.766

    Geduld!

    In Q2 op Monza komt het kantelpunt...

    • + 1
    • 14 jun 2026 - 18:13
  • StevenQ

    Posts: 10.532

    Te langzaam maar alsnog stukken beter dan in het begin van het seizoen toen er gevochten moest worden met Gasly die er nu zo ver achter zat dat Hadjar een vrije stop had

    • + 2
    • 14 jun 2026 - 18:15
  • Joeppp

    Posts: 8.660

    Het is gewoon knap wat redbull doet en men wist van tevoren dat het een seizoen zou zijn om te leren. Zelf een motor bouwen terwijl het fundament qua mensen er niet meer is ( nrwey, horner, marko) en dan deze resultaten vind ik heel knap en hoopvol voor de toekomst.

    • + 2
    • 14 jun 2026 - 18:24

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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