Max Verstappen heeft de Grand Prix van Barcelona-Catalonië als vierde afgesloten. De Nederlander profiteerde in de slotfase van uitvalbeurten van zowel Andrea Kimi Antonelli als Charles Leclerc, maar hield na afloop vooral de aandacht vast met een opvallend antwoord tijdens zijn mediasessie.

Voor Verstappen begon het raceweekend moeizaam. De viervoudig wereldkampioen moest na een lastige kwalificatie genoegen nemen met de vijfde startplaats. Gezien het tempo van Red Bull Racing op vrijdag was dat nog een meevaller, al zat een strijd om de overwinning er op voorhand niet echt in.

Strategische gok van Red Bull levert resultaat op

Om terrein goed te maken koos Red Bull op zondag voor een afwijkende aanpak. Waar het merendeel van het veld een tweestopper reed, stuurde de Oostenrijkse formatie Verstappen op een agressieve driestopper de baan op. Ook Lewis Hamilton koos voor die strategie.

Die tactiek betaalde zich uiteindelijk uit. Verstappen wist gedurende de race stand te houden tegenover Charles Leclerc in de strijd om de vijfde plaats, terwijl Ferrari in de slotfase tegen technische problemen aanliep. De Monegask moest zijn wagen uiteindelijk aan de kant zetten nadat zowel zijn stuurbekrachtiging als schakelmechanisme het begaven.

Niet veel later viel ook WK-leider Kimi Antonelli weg. De Mercedes-coureur lag op dat moment op de tweede plaats, maar zag zijn motor stilvallen. Daardoor schoof Verstappen uiteindelijk nog een positie op en werd hij als vierde geklasseerd.

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Na afloop stond Verstappen ook stil bij de overwinning van Lewis Hamilton, die zijn eerste zege voor Ferrari wist te boeken. De Nederlander toonde zich sportief tegenover zijn grote rivaal van weleer.

"Dat zijn altijd bijzondere momenten om mee te maken. Ook als je al zoveel hebt gewonnen als Lewis, blijft een eerste overwinning voor een nieuw team iets speciaals", aldus Verstappen.

Tijdens dezelfde mediasessie kreeg de Red Bull-coureur ook een vraag over zijn eigen toekomst. Meer specifiek werd hem gevraagd of hij zichzelf, net als Hamilton, nog op veertigjarige leeftijd in de Formule 1 ziet rijden.

Daar wilde Verstappen echter weinig over kwijt. "Daar heb ik op dit moment geen antwoord op. Het heeft weinig zin om daar nu uitspraken over te doen. Ik weet het simpelweg niet, dus we zien wel wat de toekomst brengt", hield de Nederlander de deur op een kier.