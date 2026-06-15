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Verstappen wil niets kwijt over F1-toekomst: "Heeft nu geen zin"

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Verstappen wil niets kwijt over F1-toekomst: "Heeft nu geen zin"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Barcelona-Catalonië als vierde afgesloten. De Nederlander profiteerde in de slotfase van uitvalbeurten van zowel Andrea Kimi Antonelli als Charles Leclerc, maar hield na afloop vooral de aandacht vast met een opvallend antwoord tijdens zijn mediasessie.

Voor Verstappen begon het raceweekend moeizaam. De viervoudig wereldkampioen moest na een lastige kwalificatie genoegen nemen met de vijfde startplaats. Gezien het tempo van Red Bull Racing op vrijdag was dat nog een meevaller, al zat een strijd om de overwinning er op voorhand niet echt in.

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Strategische gok van Red Bull levert resultaat op

Om terrein goed te maken koos Red Bull op zondag voor een afwijkende aanpak. Waar het merendeel van het veld een tweestopper reed, stuurde de Oostenrijkse formatie Verstappen op een agressieve driestopper de baan op. Ook Lewis Hamilton koos voor die strategie.

Die tactiek betaalde zich uiteindelijk uit. Verstappen wist gedurende de race stand te houden tegenover Charles Leclerc in de strijd om de vijfde plaats, terwijl Ferrari in de slotfase tegen technische problemen aanliep. De Monegask moest zijn wagen uiteindelijk aan de kant zetten nadat zowel zijn stuurbekrachtiging als schakelmechanisme het begaven.

Niet veel later viel ook WK-leider Kimi Antonelli weg. De Mercedes-coureur lag op dat moment op de tweede plaats, maar zag zijn motor stilvallen. Daardoor schoof Verstappen uiteindelijk nog een positie op en werd hij als vierde geklasseerd.

Verstappen feliciteert Hamilton, maar houdt kaarten tegen de borst

Na afloop stond Verstappen ook stil bij de overwinning van Lewis Hamilton, die zijn eerste zege voor Ferrari wist te boeken. De Nederlander toonde zich sportief tegenover zijn grote rivaal van weleer.

"Dat zijn altijd bijzondere momenten om mee te maken. Ook als je al zoveel hebt gewonnen als Lewis, blijft een eerste overwinning voor een nieuw team iets speciaals", aldus Verstappen.

Tijdens dezelfde mediasessie kreeg de Red Bull-coureur ook een vraag over zijn eigen toekomst. Meer specifiek werd hem gevraagd of hij zichzelf, net als Hamilton, nog op veertigjarige leeftijd in de Formule 1 ziet rijden.

Daar wilde Verstappen echter weinig over kwijt. "Daar heb ik op dit moment geen antwoord op. Het heeft weinig zin om daar nu uitspraken over te doen. Ik weet het simpelweg niet, dus we zien wel wat de toekomst brengt", hield de Nederlander de deur op een kier.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 863

    Het heeft ook geen zin om op dit moment op dit bericht te reageren, dus ik laat het hierbij.

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 09:44
    • F1jos

      Posts: 5.374

      Ik wacht tot het open deur.

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 10:02
    • El Maximo

      Posts: 327

      Weinig reacties op dit opvallende antwoord van Max... ik denk dat de meeste forumleden de kaarten nog even tegen de borst houden.

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 10:46
  • hupholland

    Posts: 9.995

    komende weken gaan wel doorslaggevend worden. Op 1 Juli weet Verstappen zelf waarschijnlijk ook meer (wel of geen clausule in werking) en de laatste races voor de zomerstop toch nog kijken of er voldoende aanknopingspunten zijn.

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 10:02
  • NicoS

    Posts: 20.855

    Gelijk heeft hij, eerst maar afwachten hoe de ontwikkelingen verlopen de komende tijd.

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 10:56

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2
Ferrari
190
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89
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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