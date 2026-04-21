Max Verstappen is onderweg naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij zich zal melden op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen is al geruime tijd niet meer naar de fabriek gevlogen, en gaat zich nu dus voorbereiden op de rest van het seizoen.

Verstappen vloog zojuist weg vanaf het vliegveld van Nice, wat vlak naast zijn woonplaats Monaco ligt. Hij heeft koers gezet naar het Britse Cranfield, dat op een steenworp afstand van Milton Keynes ligt. Daar zal Verstappen zich naar alle waarschijnlijkheid melden op de fabriek van zijn team Red Bull Racing. Daar zal hij zich gaan bezighouden met de voorbereidingen op de aankomende Grand Prix van Miami.

Wat maakt deze trip bijzonder?

Verstappen reist vaker de week voor een raceweek af naar de fabriek, waar hij dan plaatsneemt in de simulator. Opvallend genoeg is Verstappen al weken niet meer afgereisd naar Milton Keynes, en dat was opvallend. Verstappen werd immers in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase kondigde daarnaast zijn overstap naar McLaren aan.

Het lijkt erop dat Verstappen een druk programma gaat afwerken op de fabriek van Red Bull. Hij zal namelijk de nacht doorbrengen in het Verenigd Koninkrijk, en zal naar verwachting pas morgenavond terugvliegen naar Nice.

Wat spookt Verstappen allemaal uit?

Voor Verstappen zijn het drukke weken, want hij was net weer thuis. Afgelopen weekend kwam hij in actie tijdens de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. Hij bracht drie dagen door op de Nürburgring Nordschleife, en had daarvoor weinig tijd voor andere zaken. Donderdagavond bracht hij namelijk een bliksembezoek aan Nederland, waar hij in Amsterdam aanschoof in een theater voor opnames van Viaplay.

Hoe staat Verstappen ervoor?

Over anderhalve week gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Grand Prix van Miami. Het wordt direct een druk weekend voor de teams en coureurs, want er staat een sprintrace op het programma. In de maand mei zal Verstappen ook gaan deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring, en hij wordt door kenners gezien als één van de favorieten. Hij zal hier de auto delen met Lucas Auer, Daniel Juncadella en Jules Gounon.

In de Formule 1 gaat het vooralsnog wat minder met Verstappen, en staat hij na drie raceweekenden slechts op de negende plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft tot nu toe 12 WK-punten bij elkaar gereden, en heeft een enorme achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli van Mercedes.