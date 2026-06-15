Max Verstappen maakt zich na de Grand Prix van Barcelona weinig illusies over de huidige verhoudingen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen ziet Red Bull Racing voorlopig niet meestrijden met Ferrari, Mercedes en McLaren en stelt dat zijn team momenteel slechts de vierde kracht op de grid is. Alleen een succesvol updatepakket kan daar volgens de Nederlander verandering in brengen.

Verstappen kwam zondag als vierde over de streep op het Circuit de Barcelona-Catalunya, al profiteerde hij in de slotfase van de uitvalbeurt van Kimi Antonelli. Op een circuit waar de zwakke punten van de RB22 opnieuw pijnlijk zichtbaar werden, trok de Nederlander na afloop een harde conclusie.

Verstappen velt hard oordeel over Red Bull

Volgens Verstappen is de pikorde in de Formule 1 momenteel glashelder. De Nederlander zag Ferrari, Mercedes en McLaren opnieuw sneller voor de dag komen en verwacht niet dat die situatie vanzelf zal veranderen.

"De uitslag spreekt voor zich. We eindigden achter Ferrari, Mercedes en McLaren en dat bevestigt dat we op dit moment nog altijd het vierde team zijn", stelde Verstappen tegenover diverse media. "We hebben wel een kleine stap gezet, maar we zitten nog steeds niet op het niveau waar we willen staan."

Waar Red Bull in Monaco en Canada nog kon meestrijden om de podiumplaatsen, kwam het team in Barcelona duidelijk tekort. Vooral in de snelle bochten en op een circuit met hoge bandenslijtage bleek de RB22 opnieuw kwetsbaar.

Updates moeten Red Bull weer naar voren helpen

Verstappen ziet dan ook geen snelle oplossing in de afstelling van de wagen. Volgens de Nederlander kan alleen extra performance uit nieuwe onderdelen het verschil maken in de strijd met de concurrentie.

"Uiteindelijk draait alles om het brengen van meer snelheid. Je moet updates introduceren die daadwerkelijk werken, want zo win je terrein in een kampioenschap", legde Verstappen uit. "Op de komende circuits verandert er niet zomaar iets, tenzij je extra performance meebrengt."

Die woorden sluiten aan bij eerdere uitspraken van Red Bull-teambaas Laurent Mekies. De Fransman bevestigde al dat de renstal tijdens de Grand Prix van Oostenrijk met een omvangrijk updatepakket komt, waarbij ook het overgewicht van de RB22 moet worden aangepakt.

Verstappen ziet intussen hoe Ferrari steeds dichter bij Mercedes kruipt na de eerste zege van het seizoen in Barcelona. Volgens de wereldkampioen is dat het logische gevolg van de hevige ontwikkelingsstrijd in de Formule 1. "Zo verloopt een seizoen nu eenmaal. Het team dat de beste updates meebrengt, zet de grootste stap vooruit. Alles draait om wie zich het snelst blijft ontwikkelen."