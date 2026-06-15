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Hamilton schittert met eerste Ferrari-zege: "Revanche op Abu Dhabi 2021"

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Hamilton schittert met eerste Ferrari-zege: "Revanche op Abu Dhabi 2021"

De historische overwinning van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Barcelona heeft ook bij Peter Windsor diepe indruk gemaakt. De voormalig Formule 1-teammanager en analist zag de Brit zijn eerste zege voor Ferrari boeken en kon daarbij de gebeurtenissen uit Abu Dhabi 2021 niet uit zijn hoofd zetten.

Hamilton vertrok zondag vanaf de tweede startplaats, maar trok dankzij een sterke racesnelheid en een uitgekiende strategie aan het langste eind. Voor Windsor voelde de triomf van de zevenvoudig wereldkampioen als een bijzonder moment van genoegdoening, ruim vier jaar nadat hij in de slotronde van de Grand Prix van Abu Dhabi zijn recordbrekende achtste wereldtitel misliep.

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Windsor ziet emotionele parallel met Abu Dhabi 2021

Windsor blikte op zijn YouTube-kanaal zichtbaar geëmotioneerd terug op de race van Hamilton en zag in de slotfase de kwaliteiten van de Brit opnieuw bovendrijven.

"In de laatste ronden liet Lewis exact zien waarom hij tot de grootste coureurs aller tijden behoort. Hij reed foutloos, bleef kalm en controleerde de wedstrijd volledig", aldus Windsor. "Voor veel mensen zal deze overwinning voelen als een vorm van genoegdoening voor wat er in Abu Dhabi 2021 gebeurde."

De Australiër benadrukt dat hij niets wil afdoen aan de wereldtitel van Max Verstappen, maar blijft kritisch over de rol van de wedstrijdleiding tijdens de seizoensontknoping van 2021.

"Die race had achter de safetycar moeten eindigen. Dan had Lewis zijn achtste wereldtitel gepakt en het record van Michael Schumacher verbroken", stelt Windsor. "In plaats daarvan werden de regels op een controversiële manier toegepast en kreeg Verstappen op verse banden nog één kans om de race naar zich toe te trekken."

Windsor prijst Hamilton én Verstappen

Volgens Windsor bewijst Hamilton met zijn zege in Barcelona dat leeftijd in de Formule 1 niet doorslaggevend is. De analist ziet nog altijd dezelfde uitzonderlijke coureur als in 2021.

"Hij stuurt misschien iets anders dan vroeger, maar verder is hij nog steeds dezelfde rijder. Het maakt niet uit dat hij al sinds 2007 in de Formule 1 actief is", zegt Windsor. "Hij was zondag een genot om naar te kijken: snel, beheerst en bovendien bescheiden in de overwinning."

Naast Hamilton had Windsor ook lovende woorden over voor Verstappen. De Nederlander eindigde als vierde in Barcelona, ondanks de aanhoudende problemen bij Red Bull.

"De RB22 was simpelweg niet snel genoeg en slijt de banden te snel", analyseert Windsor. "Juist daarom verdient Verstappen veel krediet voor die vierde plaats. Hij haalt opnieuw meer uit de auto dan erin zit."

Toch bleef voor Windsor één moment het absolute hoogtepunt van de race. "Na de pitstop onder de Virtual Safety Car vroeg Lewis alleen nog hoeveel ronden er te gaan waren. Op dat moment wist je dat hij voelde dat deze zege binnen handbereik lag", besluit de analist. "Vanaf daar hoefde hij alleen nog zijn hoofd koel te houden, en dat deed hij perfect."

Larry Perkins

Posts: 65.792

Zijn Lewis net weer [i] beste vriendjes voor het leven[/i], probeert uitgerekend Peter Windsor de bull weer op te naaien. Dat de stewards er in de eerste ronde in AD21 flink naast zaten door Hamilton niet te bestraffen weten we nu wel een keer, Gelukkig is alles nog goed gekomen en won de juiste ... [Lees verder]

  • 6
  • 15 jun 2026 - 14:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (14)

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  • van lotje,g

    Posts: 1.258

    Die Windsnor ziet van alles en zal 2021 net als de meeste eiland bewoners never vergeten.

    • + 3
    • 15 jun 2026 - 14:56
  • monzaron

    Posts: 1.035

    Wat gebeurde in Abu Dhabi 2021?Wat gebeurde in het hele seizoen 2021, Windsnor 🥱

    • + 3
    • 15 jun 2026 - 14:57
  • Larry Perkins

    Posts: 65.789

    Zijn Lewis net weer beste vriendjes voor het leven, probeert uitgerekend Peter Windsor de bull weer op te naaien. Dat de stewards er in de eerste ronde in AD21 flink naast zaten door Hamilton niet te bestraffen weten we nu wel een keer, Gelukkig is alles nog goed gekomen en won de juiste coureur en terecht glansrijk de titel...

    • + 6
    • 15 jun 2026 - 14:59
    • Larry Perkins

      Posts: 65.789

      Voor wie het niet meer weet...

      That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
      (14,26 minuten)
      https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

      Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
      (1,14 minuten)
      https://youtu.be/v9X-XPJipFs

      Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
      (2,23 minuten)
      https://youtu.be/UETFGbhdy40

      Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
      (28,06 minuten)
      https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

      Max Verstappen Crying After Watching The Abu Dhabi GP (English Subtitles)
      (2,41 minuten)
      https://youtu.be/OvW8-a3cQv0

      Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
      (1 uur en 40 minuten)
      https://youtu.be/eaTpY420R_0

      Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
      (25,37 minuten)
      https://youtu.be/V6Cfal0-rds

      Mooi hè...

      • + 5
      • 15 jun 2026 - 15:01
    • Larry Perkins

      Posts: 65.789

      * Zijn Lewis en Max

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 15:02
    • F1 bekijker

      Posts: 387

      Zijn de meningen nog steeds over verdeeld.

      • + 2
      • 15 jun 2026 - 15:18
    • markos

      Posts: 1.038

      Zoals altijd weer vriendelijk bedankt voor het posten van bovenstaande links! Zoals altijd meld ik weer dat ik hier nooit genoeg van zal krijgen 😁

      Ben ik nu net zo koppig als die eilandbewoners?
      Waarschijnlijk wel!

      Boeit dat mij?
      Nope!

      • + 5
      • 15 jun 2026 - 15:34
    • Larry Perkins

      Posts: 65.789

      Heb ook nog filmpjes van de geboorte van Max, zijn mini-kart kwam er als eerste uit...













      (de mini-kart van Lewis pas een ronde later...)

      • + 1
      • 15 jun 2026 - 16:09
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.223

      Steeds weer die Abu Dhabi troep van jou, man laat het los. Hoewel je *wel* volledig gelijk hebt over die eerste ronde. Dat sloeg echt helemaal nergens op dat hij daarmee weg kwam

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 17:14
  • Kubica

    Posts: 5.746

    Sommige mensen blijven in het verleden leven.

    • + 1
    • 15 jun 2026 - 15:05
    • Larry Perkins

      Posts: 65.789

      Ja, die moeten een voorbeeld aan @Ouw-hordelopert nemen, hij heeft het zelden nog over hoe hij als koorknaapje mocht helpen bij de aanleg van de eerste spoorlijn tussen Amsterdam en Haarlem (1839)...

      • + 2
      • 15 jun 2026 - 15:14
  • schwantz34

    Posts: 42.196

    Ik *denk dat Max toch liever een titel pakt dan een overwinning...


    *weet wel zeker

    • + 2
    • 15 jun 2026 - 15:20
    • Larry Perkins

      Posts: 65.789

      Ik denk dat Max toch liever Bianca Bustamante in de bezemkast pakt dan ouwe Kel op zijn luxe jacht...

      • + 1
      • 15 jun 2026 - 16:34
  • Flexwing

    Posts: 409

    Dit is vast ook 1 malig

    • + 1
    • 15 jun 2026 - 16:17

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Ferrari
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3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
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Alpine F1
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Racing Bulls
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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