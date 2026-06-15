De historische overwinning van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Barcelona heeft ook bij Peter Windsor diepe indruk gemaakt. De voormalig Formule 1-teammanager en analist zag de Brit zijn eerste zege voor Ferrari boeken en kon daarbij de gebeurtenissen uit Abu Dhabi 2021 niet uit zijn hoofd zetten.

Hamilton vertrok zondag vanaf de tweede startplaats, maar trok dankzij een sterke racesnelheid en een uitgekiende strategie aan het langste eind. Voor Windsor voelde de triomf van de zevenvoudig wereldkampioen als een bijzonder moment van genoegdoening, ruim vier jaar nadat hij in de slotronde van de Grand Prix van Abu Dhabi zijn recordbrekende achtste wereldtitel misliep.

Windsor ziet emotionele parallel met Abu Dhabi 2021

Windsor blikte op zijn YouTube-kanaal zichtbaar geëmotioneerd terug op de race van Hamilton en zag in de slotfase de kwaliteiten van de Brit opnieuw bovendrijven.

"In de laatste ronden liet Lewis exact zien waarom hij tot de grootste coureurs aller tijden behoort. Hij reed foutloos, bleef kalm en controleerde de wedstrijd volledig", aldus Windsor. "Voor veel mensen zal deze overwinning voelen als een vorm van genoegdoening voor wat er in Abu Dhabi 2021 gebeurde."

De Australiër benadrukt dat hij niets wil afdoen aan de wereldtitel van Max Verstappen, maar blijft kritisch over de rol van de wedstrijdleiding tijdens de seizoensontknoping van 2021.

"Die race had achter de safetycar moeten eindigen. Dan had Lewis zijn achtste wereldtitel gepakt en het record van Michael Schumacher verbroken", stelt Windsor. "In plaats daarvan werden de regels op een controversiële manier toegepast en kreeg Verstappen op verse banden nog één kans om de race naar zich toe te trekken."

Windsor prijst Hamilton én Verstappen

Volgens Windsor bewijst Hamilton met zijn zege in Barcelona dat leeftijd in de Formule 1 niet doorslaggevend is. De analist ziet nog altijd dezelfde uitzonderlijke coureur als in 2021.

"Hij stuurt misschien iets anders dan vroeger, maar verder is hij nog steeds dezelfde rijder. Het maakt niet uit dat hij al sinds 2007 in de Formule 1 actief is", zegt Windsor. "Hij was zondag een genot om naar te kijken: snel, beheerst en bovendien bescheiden in de overwinning."

Naast Hamilton had Windsor ook lovende woorden over voor Verstappen. De Nederlander eindigde als vierde in Barcelona, ondanks de aanhoudende problemen bij Red Bull.

"De RB22 was simpelweg niet snel genoeg en slijt de banden te snel", analyseert Windsor. "Juist daarom verdient Verstappen veel krediet voor die vierde plaats. Hij haalt opnieuw meer uit de auto dan erin zit."

Toch bleef voor Windsor één moment het absolute hoogtepunt van de race. "Na de pitstop onder de Virtual Safety Car vroeg Lewis alleen nog hoeveel ronden er te gaan waren. Op dat moment wist je dat hij voelde dat deze zege binnen handbereik lag", besluit de analist. "Vanaf daar hoefde hij alleen nog zijn hoofd koel te houden, en dat deed hij perfect."