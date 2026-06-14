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Verstappen geeft Red Bull belangrijke opdracht mee

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Verstappen geeft Red Bull belangrijke opdracht mee

Max Verstappen klonk zeer realistisch na afloop van de Grand Prix van Barcelona. Hij reed vrijwel de hele race in het niemandsland, en kwam kleurloos als vierde over de streep. Verstappen weet dat Red Bull hard doorwerkt, maar stelt dat het duidelijk is dat ze het vierde team zijn.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing beleefden een kleurloos weekend in Barcelona. Ze waren op geen enkel moment in staat om de top drie uit te dagen, en ze kwamen alleen maar als vierde over de streep door het feit dat Andrea Kimi Antonelli was stilgevallen. De vierde plaats was dan ook een cadeautje, maar wel eentje zonder een mooi lint.

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Wat moet er nu gebeuren?

Verstappen was na afloop dan ook niet blij of tevreden. De viervoudig wereldkampioen klonk heel erg realistisch toen hij aan De Telegraaf probeerde uit te leggen wat er aan de hand was: "Op dit soort circuit, met snelle gedeeltes en een hoge bandenslijtage, is het heel erg duidelijk dat we snelheid missen."

Dit zorgt ervoor dat Mercedes, McLaren en Ferrari uit zicht zijn verdwenen: "Het is ook duidelijk dat we nog steeds het vierde team zijn achter Mercedes, Ferrari en McLaren. Misschien gaat het wel iets beter dan aan het begin van dit seizoen, maar het is nog niet wat we willen. Het is work in progress, zullen we maar zeggen. Hopelijk kunnen we snel iets meer aanhaken."

Wat heeft Red Bull nu nodig?

Verstappen is van mening dat Red Bull aan de bak moet, en dat betekent dat ze snel weer met updates moeten komen. In Barcelona introduceerde Ferrari een berg aan updates, en die brachten het team veel succes in de race.

Verstappen weet precies wat Red Bull moet gaan verbeteren: "Je gaat de achterstand nu niet verkleinen met alleen aanpassingen aan de afstelling, dus we moeten echt met performance zien te komen. Dat hoort ook helemaal bij dit seizoen, en alleen dan kun je een echte sprong maken."

Het Formule 1-seizoen ligt nu een weekendje stil, en gaat dan in volle vaart weer verder met de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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