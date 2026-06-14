Max Verstappen klonk zeer realistisch na afloop van de Grand Prix van Barcelona. Hij reed vrijwel de hele race in het niemandsland, en kwam kleurloos als vierde over de streep. Verstappen weet dat Red Bull hard doorwerkt, maar stelt dat het duidelijk is dat ze het vierde team zijn.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing beleefden een kleurloos weekend in Barcelona. Ze waren op geen enkel moment in staat om de top drie uit te dagen, en ze kwamen alleen maar als vierde over de streep door het feit dat Andrea Kimi Antonelli was stilgevallen. De vierde plaats was dan ook een cadeautje, maar wel eentje zonder een mooi lint.

Wat moet er nu gebeuren?

Verstappen was na afloop dan ook niet blij of tevreden. De viervoudig wereldkampioen klonk heel erg realistisch toen hij aan De Telegraaf probeerde uit te leggen wat er aan de hand was: "Op dit soort circuit, met snelle gedeeltes en een hoge bandenslijtage, is het heel erg duidelijk dat we snelheid missen."

Dit zorgt ervoor dat Mercedes, McLaren en Ferrari uit zicht zijn verdwenen: "Het is ook duidelijk dat we nog steeds het vierde team zijn achter Mercedes, Ferrari en McLaren. Misschien gaat het wel iets beter dan aan het begin van dit seizoen, maar het is nog niet wat we willen. Het is work in progress, zullen we maar zeggen. Hopelijk kunnen we snel iets meer aanhaken."

Wat heeft Red Bull nu nodig?

Verstappen is van mening dat Red Bull aan de bak moet, en dat betekent dat ze snel weer met updates moeten komen. In Barcelona introduceerde Ferrari een berg aan updates, en die brachten het team veel succes in de race.

Verstappen weet precies wat Red Bull moet gaan verbeteren: "Je gaat de achterstand nu niet verkleinen met alleen aanpassingen aan de afstelling, dus we moeten echt met performance zien te komen. Dat hoort ook helemaal bij dit seizoen, en alleen dan kun je een echte sprong maken."

Het Formule 1-seizoen ligt nu een weekendje stil, en gaat dan in volle vaart weer verder met de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring.