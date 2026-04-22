Zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 Lewis Hamilton schijnt definitief te hebben raak geschoten in zijn privé-leven. De afgelopen maanden werd er gesuggereerd dat de Brit een relatie zou hebben met Kim Kardashian, al wilde hij daar zelf niet al te veel op in gaan. Inmiddels is de Britse media de Ferrari-coureur te snel afgeweest en werden er beelden gedeeld van beide wereldsterren op vakantie.

"Ik ga daar niet op in want dat is privé", zo stelde Hamilton nadat hij tijdens de wintertest in Bahrein gevraagd werd naar zijn zogenaamde relatie met Kardashian. De man uit Stevenage wilde er niet al teveel aandacht aan geven als hij de pers te woord stond, maar beelden op social media lijken de relatie te hebben bevestigd.

The Sun deelt beelden van Hamilton en Kardashian

De Britse roddelkrant - The Sun - heeft op internet beelden gedeeld van Hamilton en Kardashian. Zo is te zien hoe de twee op vakantie zijn in Malibu, in de zee zwemmen en zelfs kussend gespot worden.

"Hij is gewoon een gemakkelijke man met veel energie", zo schrijft het Britse medium op de website. "Haar familie vindt hem leuk en Kim is erg van hem. Ze zijn allebei druk met hun carrière, maar zien elkaar zoveel mogelijk", voegde de roddelkrant daaraan toe.

Hamilton oogt stukken gelukkiger dan vorig jaar

Voor Hamilton ziet het leven er stukken zonniger uit dan afgelopen jaar. De zevenvoudig wereldkampioen kende een dramatisch debuutseizoen bij Ferrari zonder ook maar een enkel podium te hebben behaald. Naast de baan oogde hij somber en sprak hij meerdere malen uit niet veel waard te zijn.

Dit seizoen ziet het er stukken beter uit voor de Engelsman. Na de entree van de nieuwe reglementen, een eerste podiumplek met Ferrari in China en een aantal updates in aantocht, mag hij nog heel stiekem dromen van een achtste wereldtitel.