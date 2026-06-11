user icon
icon

Verstappen en Hamilton adviseren Antonelli: "Ze verklappen niet al hun geheimen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen en Hamilton adviseren Antonelli: "Ze verklappen niet al hun geheimen"

Andrea Kimi Antonelli beleeft een droomseizoen in de Formule 1 en krijgt daarbij steun uit onverwachte hoek. De jonge Mercedes-coureur onthulde voorafgaand aan de Grand Prix van Barcelona dat hij regelmatig advies krijgt van Max Verstappen. De Nederlander houdt zijn raadgevingen bewust simpel, maar volgens Antonelli zijn ze bijzonder waardevol.

Antonelli staat ondanks zijn jonge leeftijd volop in de schijnwerpers en doet zelfs mee in de strijd bovenaan het kampioenschap. Toch lijkt de Italiaan zich weinig aan te trekken van de druk die daarbij komt kijken.

Meer over Max Verstappen FIA roept Verstappen direct op in Monaco

FIA roept Verstappen direct op in Monaco

3 jun
 Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

2 jun

Verstappen houdt advies bewust eenvoudig

Gevraagd naar de tips die hij van Verstappen krijgt, vertelde Antonelli dat de viervoudig wereldkampioen hem vooral aanspoort om dicht bij zichzelf te blijven. De Mercedes-coureur kon daarnaast een grapje van de Red Bull-ster wel waarderen.

"Max zei vooral dat ik gewoon moet blijven doen waar ik mee bezig ben, plezier moet blijven maken en dat de resultaten dan vanzelf volgen", vertelde Antonelli op de persconferentie. "Zijn minder serieuze advies? Dat ik bij de start beter een seconde kan wachten nadat de lichten uitgaan."

Volgens Antonelli kan hij niet alleen bij Verstappen terecht. Ook Lewis Hamilton heeft hem sinds zijn debuut in de Formule 1 met raad en daad bijgestaan. Toch beseft hij dat beide wereldkampioenen niet alles prijsgeven.

Antonelli blijft nuchter ondanks titelstrijd

De Italiaan benadrukte dat zowel Verstappen als Hamilton hem altijd correct hebben behandeld. Tegelijkertijd weet hij dat er grenzen zijn aan de hulp die hij van directe concurrenten kan verwachten.

"Max en Lewis zijn sinds mijn komst in de Formule 1 ontzettend vriendelijk en behulpzaam geweest. Uiteindelijk blijven we natuurlijk concurrenten, dus ze gaan me niet al hun geheimen verklappen", lachte Antonelli.

Hoewel Mercedes veel vertrouwen heeft in het nieuwe upgradepakket voor de Grand Prix van Barcelona, blijft Antonelli voorzichtig. De jonge coureur verwacht dat vooral McLaren een serieuze bedreiging zal vormen tijdens het raceweekend. Desondanks oogt de kampioenschapsleider ontspannen en zelfverzekerd, iets wat volgens Verstappen misschien wel zijn grootste kracht is.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.673

    Kimi: "Max heeft me wel verteld hoe Lewis auto's van de baan tikt, maar hij komt toch niet in mijn buurt, hi hi hi..."

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 16:36

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar