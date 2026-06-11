Andrea Kimi Antonelli beleeft een droomseizoen in de Formule 1 en krijgt daarbij steun uit onverwachte hoek. De jonge Mercedes-coureur onthulde voorafgaand aan de Grand Prix van Barcelona dat hij regelmatig advies krijgt van Max Verstappen. De Nederlander houdt zijn raadgevingen bewust simpel, maar volgens Antonelli zijn ze bijzonder waardevol.

Antonelli staat ondanks zijn jonge leeftijd volop in de schijnwerpers en doet zelfs mee in de strijd bovenaan het kampioenschap. Toch lijkt de Italiaan zich weinig aan te trekken van de druk die daarbij komt kijken.

Verstappen houdt advies bewust eenvoudig

Gevraagd naar de tips die hij van Verstappen krijgt, vertelde Antonelli dat de viervoudig wereldkampioen hem vooral aanspoort om dicht bij zichzelf te blijven. De Mercedes-coureur kon daarnaast een grapje van de Red Bull-ster wel waarderen.

"Max zei vooral dat ik gewoon moet blijven doen waar ik mee bezig ben, plezier moet blijven maken en dat de resultaten dan vanzelf volgen", vertelde Antonelli op de persconferentie. "Zijn minder serieuze advies? Dat ik bij de start beter een seconde kan wachten nadat de lichten uitgaan."

Volgens Antonelli kan hij niet alleen bij Verstappen terecht. Ook Lewis Hamilton heeft hem sinds zijn debuut in de Formule 1 met raad en daad bijgestaan. Toch beseft hij dat beide wereldkampioenen niet alles prijsgeven.

Antonelli blijft nuchter ondanks titelstrijd

De Italiaan benadrukte dat zowel Verstappen als Hamilton hem altijd correct hebben behandeld. Tegelijkertijd weet hij dat er grenzen zijn aan de hulp die hij van directe concurrenten kan verwachten.

"Max en Lewis zijn sinds mijn komst in de Formule 1 ontzettend vriendelijk en behulpzaam geweest. Uiteindelijk blijven we natuurlijk concurrenten, dus ze gaan me niet al hun geheimen verklappen", lachte Antonelli.

Hoewel Mercedes veel vertrouwen heeft in het nieuwe upgradepakket voor de Grand Prix van Barcelona, blijft Antonelli voorzichtig. De jonge coureur verwacht dat vooral McLaren een serieuze bedreiging zal vormen tijdens het raceweekend. Desondanks oogt de kampioenschapsleider ontspannen en zelfverzekerd, iets wat volgens Verstappen misschien wel zijn grootste kracht is.