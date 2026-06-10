Lewis Hamilton slaat aankomend weekend de eerste vrije training in Barcelona over. De Britse zevenvoudig wereldkampioen staat zijn Ferrari-bolide af aan de Zweedse rookie Dino Beganovic. Hiermee lost Ferrari de eerste van de vier verplichte vrije trainingen voor rookies in, en daarmee zijn ze zeker niet de enige.

De Formule 1-teams zijn verplicht om per auto minimaal twee keer per jaar een rookie in te zetten. Dat betekent dat elke coureur zijn auto twee keer per jaar moet uitlenen, en dat betekent dat de teams hier een goede keuze over moeten maken. Het circuit van Barcelona is zeer geschikt voor een rookietraining, aangezien de coureurs deze baan kennen als hun broekzak.

Wat gaat er gebeuren?

Voor het team van Ferrari was het dan ook een logische keuze om Beganovic de kans te geven in Barcelona. De Zweedse coureur maakt onderdeel uit van de opleidingsploeg van Ferrari en rijdt dit jaar in de Formule 2. Hij werkte vorig jaar al een tweetal vrije trainingen af voor Ferrari in Bahrein en Oostenrijk.

Nu mag hij plaatsnemen in de auto van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, en daar heeft hij veel zin in. In de preview van Ferrari spreekt Beganovic zich positief uit: "Mijn verwachtingen voor dit weekend en voor de eerste vrije training zijn een mix van technische focus en emotie. Het is ontzettend bijzonder om deel te nemen aan een eerste vrije training en, meer in het algemeen, om weer in een Formule 1-auto te rijden."

Hamilton komt op stoom

Hamilton heeft genoeg ervaring, en het zal voor hem weinig uitmaken of hij een training moet overslaan of niet. De Brit kwam afgelopen weekend als tweede over de streep in Monaco, en deed daarmee goed werk in het wereldkampioenschap. Hij nam de tweede plaats in de WK-stand over van Mercedes-coureur George Russell. Hamilton stond eerder ook op het podium in China en Canada.

Redelijke start voor Beganovic

Beganovic heeft op zijn beurt een aardige start van het seizoen in de Formule 2 achter de rug. De Zweedse coureur kwam in de eerste raceweekenden tot 43 WK-punten, waardoor hij nu op de zesde plaats in het kampioenschap staat.