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Ferrari laat rookie rijden in auto Hamilton in Barcelona

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Ferrari laat rookie rijden in auto Hamilton in Barcelona

Lewis Hamilton slaat aankomend weekend de eerste vrije training in Barcelona over. De Britse zevenvoudig wereldkampioen staat zijn Ferrari-bolide af aan de Zweedse rookie Dino Beganovic. Hiermee lost Ferrari de eerste van de vier verplichte vrije trainingen voor rookies in, en daarmee zijn ze zeker niet de enige.

De Formule 1-teams zijn verplicht om per auto minimaal twee keer per jaar een rookie in te zetten. Dat betekent dat elke coureur zijn auto twee keer per jaar moet uitlenen, en dat betekent dat de teams hier een goede keuze over moeten maken. Het circuit van Barcelona is zeer geschikt voor een rookietraining, aangezien de coureurs deze baan kennen als hun broekzak.

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Wat gaat er gebeuren?

Voor het team van Ferrari was het dan ook een logische keuze om Beganovic de kans te geven in Barcelona. De Zweedse coureur maakt onderdeel uit van de opleidingsploeg van Ferrari en rijdt dit jaar in de Formule 2. Hij werkte vorig jaar al een tweetal vrije trainingen af voor Ferrari in Bahrein en Oostenrijk.

Nu mag hij plaatsnemen in de auto van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, en daar heeft hij veel zin in. In de preview van Ferrari spreekt Beganovic zich positief uit: "Mijn verwachtingen voor dit weekend en voor de eerste vrije training zijn een mix van technische focus en emotie. Het is ontzettend bijzonder om deel te nemen aan een eerste vrije training en, meer in het algemeen, om weer in een Formule 1-auto te rijden."

Hamilton komt op stoom

Hamilton heeft genoeg ervaring, en het zal voor hem weinig uitmaken of hij een training moet overslaan of niet. De Brit kwam afgelopen weekend als tweede over de streep in Monaco, en deed daarmee goed werk in het wereldkampioenschap. Hij nam de tweede plaats in de WK-stand over van Mercedes-coureur George Russell. Hamilton stond eerder ook op het podium in China en Canada.

Redelijke start voor Beganovic

Beganovic heeft op zijn beurt een aardige start van het seizoen in de Formule 2 achter de rug. De Zweedse coureur kwam in de eerste raceweekenden tot 43 WK-punten, waardoor hij nu op de zesde plaats in het kampioenschap staat.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Barcelona 2026

Reacties (1)

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  • HarryLam

    Posts: 5.508

    Nou dan kunnen wij de 1e training ook wel overslaan, want van al die nieuwelingen die voorzichtig moeten zijn verwacht ik natuurlijk nada...

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 17:41

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    Race / Startgrid

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  • Vrije training 2

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

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  • Race

    15:00 - 17:00

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

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  • Kwalificatie

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
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Haas F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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