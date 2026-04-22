Ferrari voert serieuze wijzigingen door: SF-26 voor de helft onder de loep

Ferrari voert serieuze wijzigingen door: SF-26 voor de helft onder de loep

Komende week wordt eindelijk het Formule 1-seizoen hervat. De koningsklasse van de autosport belandt dan in de Verenigde Staten voor de Grand Prix van Miami. Ferrari hoopt daar de achterstand met Mercedes definitief te hebben gedicht met een drastisch verbeterde SF-26. 

Ferrari kent een stijgende lijn na een dramatisch 2025. Na een seizoen waarin Charles Leclerc en Lewis Hamilton geen enkele overwinning wisten binnen te hengelen, waren de rapen gaar in Maranello. Met ingang van de nieuwe reglementen is de auto stukken verbeterd en kent het Italiaanse topteam een lichte achterstand op Mercedes. Maar uitzicht op een wereldtitel is er nog altijd. 

Ferrari gaat ervoor met meerdere updates in Miami 

Na weken zonder F1 vanwege de gecancelde races in Bahrein en Saoedi-Arabië, is Ferrari op de fabriek begonnen aan de mogelijke eerste updates. Volgens het Italiaanse Corriere Della Serra hebben er in Maranello drastische veranderingen plaatsgevonden en zal het team van Frédéric Vasseur in Miami aantreden met een auto die voor de helft onder de loep is genomen. 

Zo is er naar verluidt gekeken naar de voorvleugel, het chassis en de veelbesproken achtervleugel. De zogenaamde 'Macarena-wing' - die tijdens de wintertest werd gebruikt maar werd geskipt in de eerste paar races - zou zijn teruggekeerd op de SF-26. Momenteel wordt alles getest tijdens de filmdag op Monza en worden de onderdelen - mits goedgekeurd - toegevoegd aan het strijdwapen voor de Grand Prix in Miami. 

Valt het voor Leclerc eindelijk op zijn plaats?

Met name Leclerc hoopt dan eindelijk weer met 'zijn' Ferrari echt mee te kunnen doen voor de echte knikkers. De Monegask - die als sinds 2019 deel uitmaakt van het legendarische raceteam - wordt al jarenlang gezien als kroonprins van het team, maar kon tot dusver alleen in 2022 echt meedoen om de titel. Toen moest hij uiteindelijk capituleren voor een fenomenale Max Verstappen

In Miami zal moeten blijken of de nieuwe updates echt spijkers met koppen gaan slaan. Wellicht dat ook McLaren in de Verenigde Staten het vuur aan de schenen kan gaan leggen van Mercedes.

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

