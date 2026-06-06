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Verstappen heeft opvolger van Lambiase gevonden

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Verstappen heeft opvolger van Lambiase gevonden

Max Verstappen heeft al een mogelijke opvolger voor zijn race-engineer Gianpiero Lambiase op het oog. Lambiase vertrekt na volgend jaar naar het team van McLaren, en daarmee komt een einde aan een succesvolle samenwerking met Verstappen. De viervoudig wereldkampioen laat de naam van de mogelijke opvolger van Lambiase nog niet los.

Verstappen en Lambiase werken al sinds 2016 samen bij Red Bull. Samen hebben ze veel successen beleefd, en Verstappen stelde eerder al dat hij zou stoppen als Lambiase zou stoppen. Het feit dat McLaren Lambiase heeft vastgelegd kwam voor veel mensen als een donderslag bij heldere hemel. Verstappen begrijpt dat zijn trouwe rechterhand een nieuwe uitdaging wil aangaan, en hij kijkt al vooruit.

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Heeft Verstappen al een opvolger op het oog?

In Monaco werd Verstappen door Viaplay gevraagd wanneer hij met een nieuwe engineer gaat samenwerken bij Red Bull. Verstappen geeft een goudeerlijk antwoord: "Dat gaat wel stap voor stap. Ik heb wel wat ideeën over wie ik als opvolger wil hebben. Die loopt ook in het team rond, dus dat gaat gewoon geleidelijk. Maar op dit moment nog niet. Daar is het volgens mij ook nog iets te vroeg voor. Het is natuurlijk wel logisch dat daar op een gegeven moment, ergens aan het einde van het jaar, langzaam verandering inkomt."

Minder data voor Lambiase

Lambiase zal zich ook geleidelijk gaan terugtrekken bij het team van Red Bull. De trouwe engineer van Verstappen zal op een gegeven moment minder data tot zijn beschikking krijgen, en dat is volgens de viervoudig wereldkampioen niet meer dan logisch: "Op een gegeven moment wordt er natuurlijk minder informatie gedeeld. Dat snapt hij denk ik zelf ook wel."

Wat zegt dit over de toekomst van Verstappen?

De uitspraken van Verstappen zijn opvallend, aangezien er nog altijd veel speculatie bestaat over zijn eigen toekomst bij Red Bull. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij het Oostenrijkse team, maar hij lijkt met deze woorden te suggereren dat hij bij Red Bull blijft. Wanneer hij een andere stem in zijn oren zal horen tijdens de sessies, is nog niet bekend. Ook dit weekend in Monaco werkt hij nog gewoon samen met Lambiase.

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.537

    Wellicht kan Alex Albon het van GP overnemen, hij klonk wel goed toen hij bij Max op de radio kwam na de finish in Abu Dhabi 2021... Luid en duidelijk!

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 16:02

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
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21
7
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Williams
7
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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