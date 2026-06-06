Max Verstappen heeft al een mogelijke opvolger voor zijn race-engineer Gianpiero Lambiase op het oog. Lambiase vertrekt na volgend jaar naar het team van McLaren, en daarmee komt een einde aan een succesvolle samenwerking met Verstappen. De viervoudig wereldkampioen laat de naam van de mogelijke opvolger van Lambiase nog niet los.

Verstappen en Lambiase werken al sinds 2016 samen bij Red Bull. Samen hebben ze veel successen beleefd, en Verstappen stelde eerder al dat hij zou stoppen als Lambiase zou stoppen. Het feit dat McLaren Lambiase heeft vastgelegd kwam voor veel mensen als een donderslag bij heldere hemel. Verstappen begrijpt dat zijn trouwe rechterhand een nieuwe uitdaging wil aangaan, en hij kijkt al vooruit.

Heeft Verstappen al een opvolger op het oog?

In Monaco werd Verstappen door Viaplay gevraagd wanneer hij met een nieuwe engineer gaat samenwerken bij Red Bull. Verstappen geeft een goudeerlijk antwoord: "Dat gaat wel stap voor stap. Ik heb wel wat ideeën over wie ik als opvolger wil hebben. Die loopt ook in het team rond, dus dat gaat gewoon geleidelijk. Maar op dit moment nog niet. Daar is het volgens mij ook nog iets te vroeg voor. Het is natuurlijk wel logisch dat daar op een gegeven moment, ergens aan het einde van het jaar, langzaam verandering inkomt."

Minder data voor Lambiase

Lambiase zal zich ook geleidelijk gaan terugtrekken bij het team van Red Bull. De trouwe engineer van Verstappen zal op een gegeven moment minder data tot zijn beschikking krijgen, en dat is volgens de viervoudig wereldkampioen niet meer dan logisch: "Op een gegeven moment wordt er natuurlijk minder informatie gedeeld. Dat snapt hij denk ik zelf ook wel."

Wat zegt dit over de toekomst van Verstappen?

De uitspraken van Verstappen zijn opvallend, aangezien er nog altijd veel speculatie bestaat over zijn eigen toekomst bij Red Bull. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij het Oostenrijkse team, maar hij lijkt met deze woorden te suggereren dat hij bij Red Bull blijft. Wanneer hij een andere stem in zijn oren zal horen tijdens de sessies, is nog niet bekend. Ook dit weekend in Monaco werkt hij nog gewoon samen met Lambiase.