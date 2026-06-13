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Leclerc schaamt zich dood en trekt pijnlijke conclusie na harde crash

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Leclerc schaamt zich dood en trekt pijnlijke conclusie na harde crash

Charles Leclerc schaamt zich dood na zijn crash in de kwalificatie in Barcelona. De Monegaskische Ferrari-coureur schoot de muur in aan het begin van Q3, en de schade aan de bolide was groot. Na afloop ging Leclerc diep door het stof.

Leclerc was tot nu toe bezig met een sterk weekend, en leek ook in aanmerking te komen voor de pole position. In de allesbeslissende derde kwalificatiesessie ging hij echter de fout in, en parkeerde hij zijn auto in de muur in bocht 4. Balend stapte hij uit zijn auto en zag hij vanaf de zijlijn toe hoe zijn teamgenoot Lewis Hamilton nipt naast de pole greep.

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'Ik schaam me diep'

Na afloop leek het alsof Leclerc elk moment in huilen kon uitbarsten. Hij was woest op zichzelf, en stak bij Sky Sports de hand in eigen boezem: "Ik schaam me dat ik hier sta na zo'n crash. Wat ik heb gedaan? Ik liet de remmen iets eerder los en ik probeerde meer snelheid mee te nemen. Ik denk dat we tijdens het rondje hiervoor in bijna elke bocht dichtbij de snelste ronde zaten, behalve in bocht vier."

Leclerc probeerde hier verloren tijd goed te maken: "Ik wist dat het een zwakke plek was, en ik wist dat ik alles perfect moest doen voor dit rondje. Ik probeerde dat ook, en daar heb ik nu spijt van."

Alles zit tegen

Het zijn rampzalige weken voor Leclerc, die afgelopen weekend in Monaco ook al twee keer crashte: "Nogmaals, ik schaam me diep. In de laatste twee races heb ik te maken met lastige situaties en dat maakte het ook niet makkelijk. Monaco eindigde op de manier zoals het gebeurd is, en dat was heel erg lastig om te accepteren... Maar dit weekend hadden we daar tot nu toe geen last van. De auto voelde echt geweldig aan."

"Het gevoel in de auto was heel erg goed, en ik heb gewoon niet geleverd. En als het dan niet erger kan, parkeer ik hem ook nog in de muur."

Michael Schumacher

Posts: 2.415

Charles nam 10kph meer mee in die bocht. Ik heb weinigen er daar zien af gaan dus dit mag inderdaad op zijn conto.

Waar de Leclerc garage lijkt te blijven aimen op heldendaden, lijkt de Hamilton garage skill en executie te prefereren. Die tweede optie lijkt mij het meest nuttig als je mee wilt d... [Lees verder]

  • 2
  • 13 jun 2026 - 18:34
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Barcelona 2026

Reacties (6)

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  • Michael Schumacher

    Posts: 2.415

    Charles nam 10kph meer mee in die bocht. Ik heb weinigen er daar zien af gaan dus dit mag inderdaad op zijn conto.

    Waar de Leclerc garage lijkt te blijven aimen op heldendaden, lijkt de Hamilton garage skill en executie te prefereren. Die tweede optie lijkt mij het meest nuttig als je mee wilt doen voor overwinningen. Niet onnodige overdreven risico’s nemen, maar maximaliseren.

    Charles is enorm snel, hij moet echt gaan leren van Hamilton dat je niet altijd overal 110% hoeft te geven voor een goed resultaat.

    • + 2
    • 13 jun 2026 - 18:34
    • MustFeed

      Posts: 10.545

      Lerclerc is een coureur die te veel risico neemt in de kwalificaties. Dat maakt het mooi om te volgen, maar heel effectief is het allemaal niet. Ik heb nu al een aantal jaar de stelling dat je in je laatste Q3 ronde altijd voor Leclerc op de baan moet zijn want er is een aanzienlijke kans dat Leclerc een gele of rode vlag veroorzaakt.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 18:46
  • schwantz34

    Posts: 42.174

    Ach ja, de gedroomde wk troonopvolger bij Ferrari flikkert wel vaker op knullige wijze van zijn troon. Daar staat inmiddels echt helemaal niemand meer raar van op te kijken!

    • + 1
    • 13 jun 2026 - 18:38
  • DutchTifosi

    Posts: 2.864

    Ik heb altijd de vergelijking een beetje neerbuigend gevonden als een grote Charles fan, maar dit soort momenten geven me toch helaas een beetje Alesi vibes. Altijd fan geweest van de rijder Alesi, maar een beetje overrated naar mijn mening.

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 19:38
  • mr.Monza

    Posts: 10.059

    Charles voelt zich niet helemaal ok met de remmen, overcompenseert en voelt de aanwezigheid van Hamilton die in een goede flow zit en zich steeds meer laat gelden, niet alleen op de baan maar ook in de fabriek.
    Charles is een volger, Lewis een leider.
    Geef Leclerc een goede wagen en je ziet hem aan de horizon verdwijnen, alles minder dan dat en hij vertrouwd Ferrari om de problemen op te lossen en hem aan de hand mee te nemen.
    Lewis dwingt Ferrari tot bepaalde beslissingen, dat zie ik Charles niet snel doen.
    Als Leclerc niet snel zijn mojo terugvindt is hij gezien en is Ferrari Hamilton territory geworden.

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 19:58
    • Plextor

      Posts: 118

      Wat ziet Ferrari erin om Leclerc zijn contract zo snel te verlengen?
      Ben jaren Leclerc fan maar begin deze domme fouten echt beu te worden...Als ik zie wat die jonge newbie Antonelli presteert in zijn 2de jaar....wow...
      De wagen is dit seizoen wss beter ontwikkeld voor Hamilton en dat is idd zijn verdienste maar ook de fout van Leclerc, die steeds de brave lieve schoonzoon wil zijn...

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 20:07

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.747
  • Podiums 52
  • Grand Prix 179
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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