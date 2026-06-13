Charles Leclerc schaamt zich dood na zijn crash in de kwalificatie in Barcelona. De Monegaskische Ferrari-coureur schoot de muur in aan het begin van Q3, en de schade aan de bolide was groot. Na afloop ging Leclerc diep door het stof.

Leclerc was tot nu toe bezig met een sterk weekend, en leek ook in aanmerking te komen voor de pole position. In de allesbeslissende derde kwalificatiesessie ging hij echter de fout in, en parkeerde hij zijn auto in de muur in bocht 4. Balend stapte hij uit zijn auto en zag hij vanaf de zijlijn toe hoe zijn teamgenoot Lewis Hamilton nipt naast de pole greep.

'Ik schaam me diep'

Na afloop leek het alsof Leclerc elk moment in huilen kon uitbarsten. Hij was woest op zichzelf, en stak bij Sky Sports de hand in eigen boezem: "Ik schaam me dat ik hier sta na zo'n crash. Wat ik heb gedaan? Ik liet de remmen iets eerder los en ik probeerde meer snelheid mee te nemen. Ik denk dat we tijdens het rondje hiervoor in bijna elke bocht dichtbij de snelste ronde zaten, behalve in bocht vier."

Leclerc probeerde hier verloren tijd goed te maken: "Ik wist dat het een zwakke plek was, en ik wist dat ik alles perfect moest doen voor dit rondje. Ik probeerde dat ook, en daar heb ik nu spijt van."

Alles zit tegen

Het zijn rampzalige weken voor Leclerc, die afgelopen weekend in Monaco ook al twee keer crashte: "Nogmaals, ik schaam me diep. In de laatste twee races heb ik te maken met lastige situaties en dat maakte het ook niet makkelijk. Monaco eindigde op de manier zoals het gebeurd is, en dat was heel erg lastig om te accepteren... Maar dit weekend hadden we daar tot nu toe geen last van. De auto voelde echt geweldig aan."

"Het gevoel in de auto was heel erg goed, en ik heb gewoon niet geleverd. En als het dan niet erger kan, parkeer ik hem ook nog in de muur."