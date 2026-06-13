Na een rampzalige vrijdag kwam Max Verstappen verrassend goed voor de dag in de kwalificatie in Barcelona. Hij had het op geen enkel moment echt lastig, en zijn achterstand op de poletijd van George Russell was niet zo groot als verwacht. Verstappen klonk dan ook redelijk tevreden.

Verstappen klaagde gisteren steen en been over het gedrag van zijn auto in Barcelona. Hij kon zich op geen enkel moment echt mengen in de strijd om de eerste tijd, en hij begon dan ook niet met een goed gevoel aan de kwalificatie. In de sessies wist hij zich echter elke keer weer een beetje te verbeteren, en uiteindelijk moest hij het doen met de vijfde tijd. Hij had een achterstand van 0,342 seconden op de poletijd van Russell, en dat gat is kleiner dan het eerst was.

Wat was er aan de hand?

De problemen zijn echter niet opgelost, en vooral in de laatste sector heeft Verstappen het nog heel lastig. Hij legde bij Viaplay uit wat hier gebeurde: "Ik kwam bij bocht tien aan, en ik had geen grip meer. In bocht tien, elf twaalf, die hele combinatie liep het niet meer. Op de één of andere manier hadden we niet dezelfde grip."

De problemen van eerder dit weekend kwamen daar volgens Verstappen ook weer om de hoek kijken: "Ik stuurde precies op hetzelfde moment in, en bijvoorbeeld in bocht twaalf, drift de auto dan wijder dan normaal en dat is een beetje raar. Maar dat is het hele weekend al het geval, dat de auto gewoon niet helemaal doet wat ik wil."

"Als je zeg maar instuurt, stuurt hij soms wel in en soms breekt hij uit. Dat maakt het natuurlijk heel erg lastig om echt op de limiet te zitten. Al moet ik wel zeggen dat het in de eerste twee sectoren redelijk ging. Alleen die laatste keer kwam het er gewoon niet uit."

Was er meer mogelijk voor Verstappen?

De vraag is of er zonder die problemen meer mogelijk was geweest. Verstappen wilde dat zelf niet uitsluiten: "De kans op de derde plek was er wel." Als er wordt gesteld dat de tijden redelijk dicht bij elkaar zitten, is hij duidelijk: "Ja, op dat gebied was het wel een positievere kwalificatie dan verwacht."