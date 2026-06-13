user icon
icon

Verstappen trekt heldere conclusie na sterke kwalificatie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen trekt heldere conclusie na sterke kwalificatie

Na een rampzalige vrijdag kwam Max Verstappen verrassend goed voor de dag in de kwalificatie in Barcelona. Hij had het op geen enkel moment echt lastig, en zijn achterstand op de poletijd van George Russell was niet zo groot als verwacht. Verstappen klonk dan ook redelijk tevreden.

Verstappen klaagde gisteren steen en been over het gedrag van zijn auto in Barcelona. Hij kon zich op geen enkel moment echt mengen in de strijd om de eerste tijd, en hij begon dan ook niet met een goed gevoel aan de kwalificatie. In de sessies wist hij zich echter elke keer weer een beetje te verbeteren, en uiteindelijk moest hij het doen met de vijfde tijd. Hij had een achterstand van 0,342 seconden op de poletijd van Russell, en dat gat is kleiner dan het eerst was.

Meer over Max Verstappen FIA roept Verstappen direct op in Monaco

FIA roept Verstappen direct op in Monaco

3 jun
 Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

2 jun

Wat was er aan de hand?

De problemen zijn echter niet opgelost, en vooral in de laatste sector heeft Verstappen het nog heel lastig. Hij legde bij Viaplay uit wat hier gebeurde: "Ik kwam bij bocht tien aan, en ik had geen grip meer. In bocht tien, elf twaalf, die hele combinatie liep het niet meer. Op de één of andere manier hadden we niet dezelfde grip."

De problemen van eerder dit weekend kwamen daar volgens Verstappen ook weer om de hoek kijken: "Ik stuurde precies op hetzelfde moment in, en bijvoorbeeld in bocht twaalf, drift de auto dan wijder dan normaal en dat is een beetje raar. Maar dat is het hele weekend al het geval, dat de auto gewoon niet helemaal doet wat ik wil."

"Als je zeg maar instuurt, stuurt hij soms wel in en soms breekt hij uit. Dat maakt het natuurlijk heel erg lastig om echt op de limiet te zitten. Al moet ik wel zeggen dat het in de eerste twee sectoren redelijk ging. Alleen die laatste keer kwam het er gewoon niet uit."

Was er meer mogelijk voor Verstappen?

De vraag is of er zonder die problemen meer mogelijk was geweest. Verstappen wilde dat zelf niet uitsluiten: "De kans op de derde plek was er wel." Als er wordt gesteld dat de tijden redelijk dicht bij elkaar zitten, is hij duidelijk: "Ja, op dat gebied was het wel een positievere kwalificatie dan verwacht."

Michael Schumacher

Posts: 2.415

Wat vooral positief is voor Red Bull, is dat Hadjar er zo dicht op zit op toch wel een sterke baan van Max. Ook vorige week in de race stond hij er gewoon als Verstappen problemen heeft. Dat is goed nieuws lijkt mij.

  • 4
  • 13 jun 2026 - 18:25
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 42.174

    Max had zijn fileermes in de keuken laten liggen, hopelijk neemt hij die morgen wel mee om tussen zijn tanden te stoppen tijdens de race. Kop naar voren en gas erop!

    • + 3
    • 13 jun 2026 - 18:11
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.415

    Wat vooral positief is voor Red Bull, is dat Hadjar er zo dicht op zit op toch wel een sterke baan van Max. Ook vorige week in de race stond hij er gewoon als Verstappen problemen heeft. Dat is goed nieuws lijkt mij.

    • + 4
    • 13 jun 2026 - 18:25
  • Larry Perkins

    Posts: 65.750

    Meer van en over Max...

    "Ik had op plek zeven of acht verwacht", zo maakt hij duidelijk dat hij het idee had dat hij kansloos was tegen Mercedes, Ferrari en McLaren.
    "Natuurlijk deed één auto niet mee aan Q3", zo doelt hij op de crash van Charles Leclerc. "Het zat dicht bij elkaar, dichter dan verwacht."
    Red Bull kan sowieso al twee tienden winnen met het gewichtsverlies in de komende race.
    Red Bull komt over twee weken met upgrades en het overgewicht gaat wegwerken. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat Verstappen serieus meedoet om de polepositions en overwinningen, op alle circuits.

    Verstappen blikt vervolgens vooruit op de Grand Prix. "Veel slijtage met de banden", voorspelt hij. Omdat Verstappen de enige topcoureur is die serieuze racesimulaties afwerkte, weet hij nog niet hoe hij zich tot de rest verhoudt. Dat betekent dat hij ook topresultaten nog niet uitsluit. "Ik heb geen idee of we mee kunnen doen of niet. Het gaat erom dat je een goede balans probeert vinden."

    • + 1
    • 13 jun 2026 - 18:44
  • inflatable

    Posts: 3.715

    Dat er meer in zat kan je vrij makkelijk aflezen aan het feit dat Hadjar er wel erg dicht bij zat.. Normaal is het gat met z'n teamgenoten wel een stuk groter bij Verstappen..

    • + 3
    • 13 jun 2026 - 19:03
    • Snelrondje

      Posts: 9.098

      Klopt, Max was razendsnel in de eerste sector maar in de 3e was het beste wel van de banden af.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 19:32
  • monzaron

    Posts: 1.029

    Red Bull duidelijk niet op jacht naar een betere quali. Na de crash en rode vlag was Verstappen al verzekerd van een rondetijd in quali 3, met gebruikte banden had ie na de Rode vlag situatie een ronde kunnen rijden om daarna alsnog met nieuwe set de laatste ronde te maken.🧐

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 20:03

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar