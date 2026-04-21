user icon
icon

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko verklapt Red Bull-geheim over Lambiase

Het team van Red Bull Racing kreeg enkele weken geleden een harde tik te verwerken. Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase kondigde zijn vertrek aan, en dat kwam voor velen als een verrassing. Volgens Helmut Marko heeft Red Bull het gat al opgevuld, en hebben ze daarvoor iemand weggekaapt bij Ferrari.

Lambiase en Verstappen waren twee handen op één buik bij Red Bull. Ze werken al tien jaar samen, maar na volgend jaar komt er voorlopig een einde aan die samenwerking. Lambiase stapt over naar het team van McLaren, terwijl Verstappens toekomst nog steeds onzeker is. Voor Red Bull is het vertrek van Lambiase pijnlijk, want eerder besloten ook Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Rob Marshall het team te verlaten.

Welk geheim verklapt Marko?

Ook Helmut Marko vertrok eind vorig jaar bij het team. De voormalig teamadviseur heeft echter nog steeds goede contacten bij Red Bull Racing, en hij laat in een interview met OE24 weten hoe het team het vertrek van Lambiase gaat oplossen: "Succesvolle mensen worden altijd weggekaapt, en Lambiase stond in de schijnwerpers vanwege Max. Ze hebben al een vervanger van Ferrari gehaald..."

Wat gaat er precies gebeuren?

Het is onduidelijk wie de overstap van Ferrari naar Red Bull gaat maken. Daarnaast is het ook niet duidelijk of het gaat om een directe vervanger van Lambiase als race-engineer van Verstappen, of als een nieuwe Head of Racing. Lambiase vervult sinds een paar jaar een dubbelrol bij Red Bull, wat zijn aanstaande vertrek nog pijnlijker en lastiger op te vangen maakt voor Red Bull.

Bij McLaren zal Lambiase een andere rol gaan vervullen. Hij zal niet later dan in 2028 arriveren in Woking, waar hij aan de slag gaat als Chief Racing Officer. Vanuit deze rol zal hij direct gaan rapporteren aan teambaas Andrea Stella. Lambiase werd in verband gebracht met de rol van Stella, maar al snel bleek dat dit verhaal niet klopte en de Italiaan 'gewoon' aanblijft als teambaas.

Brummbär

Posts: 706

We are checking

  • 4
  • 21 apr 2026 - 09:50
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Gianpiero Lambiase Ferrari Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 5.163

    Volgens Helmut Marko heeft Red Bull het gat al opgevuld, en hebben ze daarvoor iemand weggekaapt bij Ferrari.

    Veel succes ermee!

    + 3
    • 21 apr 2026 - 09:46
    • Brummbär

      Posts: 707

      We are checking

      + 4
      • 21 apr 2026 - 09:50
    • snailer

      Posts: 32.482

      Als het die engineer van Hamilton is dan denk ik dat hij het bij Verstappen nog niet eens de eerste vt afmaakt.

      + 3
      • 21 apr 2026 - 09:56
  • markos

    Posts: 989

    Dat wordt plan B, G3, ZZ of het backup plan voor Max.

    + 1
    • 21 apr 2026 - 09:53
  • F1jos

    Posts: 5.163

    McLaren-transfer van Gianpiero Lambiase. "Het is eigenlijk wel grappig, want slechts een paar weken voordat bekend werd dat Lambiase naar McLaren zou gaan, zei Max nog: 'Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit zonder hem aan mijn zijde zou racen.'

    In F1-termen is twee jaar een eeuw en tegen die tijd kan de hele grid er anders uitzien.

    + 2
    • 21 apr 2026 - 10:27
  • F1 sport liefhebber

    Posts: 38

    Wat een geheim!

    + 0
    • 21 apr 2026 - 12:00
  • gridiron

    Posts: 3.360

    Bedankt voor de info Marko, ik dacht altijd dat enkel de slechte werknemers worden "weg gekocht"

    + 0
    • 21 apr 2026 - 12:09

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar