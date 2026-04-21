Het team van Red Bull Racing kreeg enkele weken geleden een harde tik te verwerken. Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase kondigde zijn vertrek aan, en dat kwam voor velen als een verrassing. Volgens Helmut Marko heeft Red Bull het gat al opgevuld, en hebben ze daarvoor iemand weggekaapt bij Ferrari.

Lambiase en Verstappen waren twee handen op één buik bij Red Bull. Ze werken al tien jaar samen, maar na volgend jaar komt er voorlopig een einde aan die samenwerking. Lambiase stapt over naar het team van McLaren, terwijl Verstappens toekomst nog steeds onzeker is. Voor Red Bull is het vertrek van Lambiase pijnlijk, want eerder besloten ook Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Rob Marshall het team te verlaten.

Welk geheim verklapt Marko?

Ook Helmut Marko vertrok eind vorig jaar bij het team. De voormalig teamadviseur heeft echter nog steeds goede contacten bij Red Bull Racing, en hij laat in een interview met OE24 weten hoe het team het vertrek van Lambiase gaat oplossen: "Succesvolle mensen worden altijd weggekaapt, en Lambiase stond in de schijnwerpers vanwege Max. Ze hebben al een vervanger van Ferrari gehaald..."

Wat gaat er precies gebeuren?

Het is onduidelijk wie de overstap van Ferrari naar Red Bull gaat maken. Daarnaast is het ook niet duidelijk of het gaat om een directe vervanger van Lambiase als race-engineer van Verstappen, of als een nieuwe Head of Racing. Lambiase vervult sinds een paar jaar een dubbelrol bij Red Bull, wat zijn aanstaande vertrek nog pijnlijker en lastiger op te vangen maakt voor Red Bull.

Bij McLaren zal Lambiase een andere rol gaan vervullen. Hij zal niet later dan in 2028 arriveren in Woking, waar hij aan de slag gaat als Chief Racing Officer. Vanuit deze rol zal hij direct gaan rapporteren aan teambaas Andrea Stella. Lambiase werd in verband gebracht met de rol van Stella, maar al snel bleek dat dit verhaal niet klopte en de Italiaan 'gewoon' aanblijft als teambaas.