Marko steunt Verstappen: "MotoGP is puurder dan Formule 1"

Helmut Marko heeft zich opnieuw opvallend uitgelaten over de staat van de Formule 1. De Oostenrijker, jarenlang een sleutelfiguur binnen Red Bull Racing, geeft zelfs toe dat zijn hart tegenwoordig sneller klopt van een andere discipline. Opvallend genoeg moet de koningsklasse van de autosport het afleggen tegen de MotoGP.

Marko kreeg van ORF.at de vraag wat voor hem hét hoogtepunt is op de Red Bull Ring. Zijn antwoord liet weinig aan de verbeelding over en zal bij menig F1-liefhebber voor gefronste wenkbrauwen zorgen. Net als Max Verstappen, is Marko niet te spreken over de nieuwe auto's in de Formule 1. 

Marko verkiest MotoGP boven Formule 1

Volgens de 82-jarige spreekt de MotoGP hem simpelweg meer aan dan de Formule 1. In zijn ogen draait het daar nog om pure, ongefilterde sport. “Voor mij blijft de MotoGP het absolute hoogtepunt. Dat is puur racen, ongelooflijk om te zien”, klinkt het.

Hij wijst daarbij op de extremen van de motorsport. “Die hellingshoeken, het vermogen en hoe rijders hun machine laten glijden: dat is indrukwekkend. Van 350 kilometer per uur keihard remmen naar zo’n 70, bijna volledig op het voorwiel, dat is voor mij sensationeel.”

Kritiek op huidige F1-reglementen houdt aan

Marko is inmiddels geen actieve factor meer in de Formule 1, maar volgt de sport nog altijd op de voet. De kritiek van Verstappen op de huidige motoren en reglementen kan dan ook op zijn steun rekenen.

Volgens Marko zijn er bij het opstellen van de regels belangrijke zaken over het hoofd gezien. “Er zijn duidelijk dingen gemist. De regels zijn gemaakt in een periode waarin men dacht dat elektrisch de enige toekomst was”, legt hij uit.

Daarmee onderstreept Marko dat de Formule 1 volgens hem een verkeerde afslag heeft genomen. De discussie over de balans tussen spektakel en technologie lijkt daarmee voorlopig nog niet te verdwijnen.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

