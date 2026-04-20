Jos Verstappen is wederom losgegaan op X. Afgelopen week legde McLaren-teambaas Andrea Stella uit waarom Gianpiero Lambiase de knoop heeft doorgehakt om Red Bull Racing te verlaten voor het team uit Woking. Maar volgens de vader van Max Verstappen heeft de race-engineer om andere redenen besloten om de Oostenrijkse renstal te verlaten.

Deze maand barstte de bom in de Formule 1-wereld. Na meerdere kopstukken bij Red Bull gaat ook de rechterhand van Verstappen het team uit Milton Keynes verlaten en sluit hij in 2028 aan bij McLaren, de constructeurskampioen van de afgelopen twee jaar. Volgens Stella heeft met name dat succes ervoor gezorgd dat Lambiase zich bij hen wil aansluiten, maar Verstappen senior diende daarvoor de Italiaan van repliek.

'Het gaat puur om geld'

Max gaf eerder al aan dat Lambiase een astronomisch bod had ontvangen van McLaren. De Nederlander beweerde in het theater in Amsterdam dat hij gek was dat hij die uitdaging niet aan zou gaan en Jos lijkt deze woorden alleen maar te bevestigen. "Omdat ze hem heel veel geld bieden", aldus de voormalig F1-coureur op X. Hiermee drukte hij de beweringen van Stella eigenhandig de kop in.

Omdat ze hem heel veel geld bieden — Jos Verstappen (@MaVic009) April 19, 2026

Lambiase goud waard voor Verstappen

Lambiase en Verstappen konden het afgelopen decennium lezen en schrijven in de koningsklasse van de autosport. Bij alle vier de wereldtitels, 71 Grand Prix-overwinningen, 127 podiumplekken en 48 pole positions was de Britse Italiaan het luisterende oor van de 28-jarige rijder. Afgelopen jaar was hij een enkele keer niet aanwezig vanwege privé-omstandigheden.

Verstappen heeft in de afgelopen jaren meerdere sleutelfiguren zien vertrekken bij Red Bull. Na onder andere Rob Marshall, Will Courtenay, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Christian Horner, Helmut Marko en nu ook Lambiase, is er weinig meer over van de organisatie waarmee de Nederlander zo succesvol was. Door het vertrek van zijn engineer en een auto waarmee hij nauwelijks in de buurt komt van het podium, wordt er ook gespeculeerd over de toekomst van de Nederlander in de Formule 1.