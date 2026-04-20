user icon
icon

Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

Jos Verstappen is wederom losgegaan op X. Afgelopen week legde McLaren-teambaas Andrea Stella uit waarom Gianpiero Lambiase de knoop heeft doorgehakt om Red Bull Racing te verlaten voor het team uit Woking. Maar volgens de vader van Max Verstappen heeft de race-engineer om andere redenen besloten om de Oostenrijkse renstal te verlaten. 

Deze maand barstte de bom in de Formule 1-wereld. Na meerdere kopstukken bij Red Bull gaat ook de rechterhand van Verstappen het team uit Milton Keynes verlaten en sluit hij in 2028 aan bij McLaren, de constructeurskampioen van de afgelopen twee jaar. Volgens Stella heeft met name dat succes ervoor gezorgd dat Lambiase zich bij hen wil aansluiten, maar Verstappen senior diende daarvoor de Italiaan van repliek. 

Meer over Jos Verstappen Jos Verstappen haalt genadeloos uit naar Jack Plooij

Jos Verstappen haalt genadeloos uit naar Jack Plooij

16 apr
 Plooij stelt: "Verstappen heeft al getekend bij Mercedes"

Plooij stelt: "Verstappen heeft al getekend bij Mercedes"

14 apr

'Het gaat puur om geld' 

Max gaf eerder al aan dat Lambiase een astronomisch bod had ontvangen van McLaren. De Nederlander beweerde in het theater in Amsterdam dat hij gek was dat hij die uitdaging niet aan zou gaan en Jos lijkt deze woorden alleen maar te bevestigen. "Omdat ze hem heel veel geld bieden", aldus de voormalig F1-coureur op X. Hiermee drukte hij de beweringen van Stella eigenhandig de kop in. 

Lambiase goud waard voor Verstappen

Lambiase en Verstappen konden het afgelopen decennium lezen en schrijven in de koningsklasse van de autosport. Bij alle vier de wereldtitels, 71 Grand Prix-overwinningen, 127 podiumplekken en 48 pole positions was de Britse Italiaan het luisterende oor van de 28-jarige rijder. Afgelopen jaar was hij een enkele keer niet aanwezig vanwege privé-omstandigheden. 

Verstappen heeft in de afgelopen jaren meerdere sleutelfiguren zien vertrekken bij Red Bull. Na onder andere Rob Marshall, Will Courtenay, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Christian Horner, Helmut Marko en nu ook Lambiase, is er weinig meer over van de organisatie waarmee de Nederlander zo succesvol was. Door het vertrek van zijn engineer en een auto waarmee hij nauwelijks in de buurt komt van het podium, wordt er ook gespeculeerd over de toekomst van de Nederlander in de Formule 1. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Jos Verstappen Gianpiero Lambiase McLaren Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.435

    Nou is het nog wachten op de sneer naar Stella van Max zijn schoonmoeder...

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 10:29

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Jos Verstappen -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Nederland
  • Geb. datum 4 maa 1972 (54)
  • Geb. plaats Montfort, Netherlands, Nederland
  • Gewicht 73 kg
  • Lengte 1,75 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar