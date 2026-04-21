De toekomst van Max Verstappen blijft hét gespreksonderwerp in de Formule 1-paddock. De viervoudig wereldkampioen kent een moeizame start van 2026 en lijkt zich steeds minder te kunnen vinden in de huidige reglementen. Volgens Jan Lammers is een tijdelijke exit dan ook geen ondenkbaar scenario voor de Nederlander.

Verstappen staat momenteel slechts negende in het wereldkampioenschap en uitte al meermaals zijn frustraties over de richting waarin de sport zich ontwikkelt. In combinatie met de onduidelijkheid rond zijn contractsituatie bij Red Bull Racing groeit de speculatie over een mogelijke sabbatical na dit seizoen.

Lammers ziet sabbatical als realistische optie

Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, benadrukt dat een eventuele pauze allesbehalve het einde hoeft te betekenen. “Wat we niet moeten vergeten, is dat Max nog altijd ontzettend jong is”, stelt hij in het Race Café van Ziggo Sport.

De voormalig F1-coureur schetst zelfs een concreet scenario. “Hij kan er net zo goed voor kiezen om er een paar jaar tussenuit te gaan en later terug te keren als hij er weer plezier in heeft.” Volgens Lammers zijn daar genoeg precedenten voor. “We hebben dat eerder gezien bij Lauda, Schumacher, Alonso en Räikkönen, die allemaal succesvol terugkwamen.”

Verschoor begrijpt uitgesproken Verstappen

Dat Verstappen zich steeds nadrukkelijker uitspreekt in de media, komt voor velen niet als een verrassing. Richard Verschoor, tegenwoordig actief in de European Le Mans Series en verbonden aan het opleidingsprogramma van McLaren, kan zich goed vinden in die houding.

“Max is iemand die gewoon zegt wat hij denkt, en dat zie je ook telkens terug”, aldus Verschoor. Volgens hem werkt dat zelfs door in de rest van het veld. “Ik vind het juist goed dat hij dat doet. Je merkt ook dat andere coureurs sneller volgen als hij zich uitspreekt, dat maakt het soms ook wel grappig om te zien.”

Verschoor wijst daarnaast op de menselijke kant van het verhaal. “Als je na een race of training echt niet tevreden uit de auto stapt, dan kun je dat niet blijven verbergen. Op een gegeven moment ben je er gewoon klaar mee en dan komt dat er vanzelf uit.”