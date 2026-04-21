user icon
icon

"Het is zeker realistisch dat Verstappen er een paar jaar mee stopt"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De toekomst van Max Verstappen blijft hét gespreksonderwerp in de Formule 1-paddock. De viervoudig wereldkampioen kent een moeizame start van 2026 en lijkt zich steeds minder te kunnen vinden in de huidige reglementen. Volgens Jan Lammers is een tijdelijke exit dan ook geen ondenkbaar scenario voor de Nederlander.

Verstappen staat momenteel slechts negende in het wereldkampioenschap en uitte al meermaals zijn frustraties over de richting waarin de sport zich ontwikkelt. In combinatie met de onduidelijkheid rond zijn contractsituatie bij Red Bull Racing groeit de speculatie over een mogelijke sabbatical na dit seizoen.

Lammers ziet sabbatical als realistische optie

Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, benadrukt dat een eventuele pauze allesbehalve het einde hoeft te betekenen. “Wat we niet moeten vergeten, is dat Max nog altijd ontzettend jong is”, stelt hij in het Race Café van Ziggo Sport.

De voormalig F1-coureur schetst zelfs een concreet scenario. “Hij kan er net zo goed voor kiezen om er een paar jaar tussenuit te gaan en later terug te keren als hij er weer plezier in heeft.” Volgens Lammers zijn daar genoeg precedenten voor. “We hebben dat eerder gezien bij Lauda, Schumacher, Alonso en Räikkönen, die allemaal succesvol terugkwamen.”

Verschoor begrijpt uitgesproken Verstappen

Dat Verstappen zich steeds nadrukkelijker uitspreekt in de media, komt voor velen niet als een verrassing. Richard Verschoor, tegenwoordig actief in de European Le Mans Series en verbonden aan het opleidingsprogramma van McLaren, kan zich goed vinden in die houding.

“Max is iemand die gewoon zegt wat hij denkt, en dat zie je ook telkens terug”, aldus Verschoor. Volgens hem werkt dat zelfs door in de rest van het veld. “Ik vind het juist goed dat hij dat doet. Je merkt ook dat andere coureurs sneller volgen als hij zich uitspreekt, dat maakt het soms ook wel grappig om te zien.”

Verschoor wijst daarnaast op de menselijke kant van het verhaal. “Als je na een race of training echt niet tevreden uit de auto stapt, dan kun je dat niet blijven verbergen. Op een gegeven moment ben je er gewoon klaar mee en dan komt dat er vanzelf uit.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Richard Verschoor Jan Lammers Red Bull Racing

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Harfiej

    Posts: 37

    Ja? Is dit 'm? Is dit de mijlpaal van 700 artikelen over de toekomst van Verstappen?

    We blijven maar schrijven en gissen en ondertussen rijd meneer in kwestie z'n rondjes.

    Op naar de 800....deze maand nog waarschijnlijk.

    • + 4
    • 21 apr 2026 - 08:49
    • ILMOP

      Posts: 1.257

      Inderdaad! Blijkbaar bestaat de F1 tegenwoordig alleen nog uit Verstappen en zijn gemoedstoestand. De rest van het veld doet er kennelijk niet meer toe.

      • + 4
      • 21 apr 2026 - 09:30
    • F1jos

      Posts: 5.163

      Dit is nog maar het begin, er zullen meer volgen.

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 09:40
    • The Wolf

      Posts: 653

      ILMOP
      Ik weet onderhand dat Verstappen een gemoedstoestand heeft, want daar lees ik hier voortdurend over. Maar de rest van het veld? Ben onderhand vergeten wie dat zijn. En hebben die uberhaupt een gemoedstoestand. Vragen....

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 09:49
    • Housmans

      Posts: 469

      Ja? Is dit 'm? Is dit de mijlpaal van 36 reacties over de toekomst van Verstappen?
      Op naar de 100 berichten...deze maand nog niet waarschijnlijk.

      Je hoeft hier niet te komen of te reageren natuurlijk, als je het allemaal niet leuk vindt...

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 11:14
    • Harfiej

      Posts: 37

      @Housmans, ik kom hier graag, vind het alleen jammer dat vele artikelen hetzelfde willen vertellen, omdat iedereen er iets van wil vinden.

      Het is jammer dat er straks een andere rijder dan Max wereldkampioen gaat worden, en het nieuws van de dag dan nog steeds is "of Max stopt of niet."

      Ik ben een "Max-fan", maar kijk vooral graag Formule 1 met al die andere rijders.

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 11:44
    • snailer

      Posts: 32.482

      Ben verstapken fan. Maar van mij hoeft het ook niet. Het is ook nog eens de basis van de polarisatie hier. En dit soort reacties, dus ook de,e van mij, dragen er aan bij.

      Het motiveert on vooral nog wat meer niet relevante pundit reacties hier te plaatsen zodat wij trulken er lustig op los kunnen nen gaan.

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 11:58
    • gridiron

      Posts: 3.361

      Je vergist, dat komt maar als het management van Max een persbericht stuurt dat hij effecitief stopt.

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 12:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.060

    "Het is zeker realistisch dat Verstappen er een paar jaar mee stopt".

    Tuurlijk, hij rijd nu in het middenveld....wie wil hem nu over 'n paar jaar nog hebben haha.
    Jan heeft teveel benzinedampen gesnoven denk.

    • + 1
    • 21 apr 2026 - 10:30
    • The Wolf

      Posts: 653

      uitgerangeerd noemen we dat in vaktermen. Max Verstappen is te lang doorgegaan. Hij is het kwijt. Als dit zo doorgaat is Max einde jaar net zo 'gewild' als Jantje Lammers zelf.

      • + 1
      • 21 apr 2026 - 10:49
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.060

      Hetzelfde traject als Fernando.... allebei toppers geweest, maar nu met hangen en wurgen tobbend in het midden of achterveld.

      • + 1
      • 21 apr 2026 - 11:39

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar