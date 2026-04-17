Marko onthult reden van vertrek Newey bij Red Bull

Marko onthult reden van vertrek Newey bij Red Bull

Red Bull Racing staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk, maar de dominantie van weleer lijkt voorlopig ver weg. Na een chaotisch 2025 is het team teruggevallen in de middenmoot, terwijl de interne machtswissels en het vertrek van sleutelfiguren hun sporen nalaten.

Met de komst van Laurent Mekies als nieuwe sterke man in Milton Keynes begint Red Bull aan een heropbouw, maar zonder de vertrouwde gezichten die jarenlang aan de basis stonden van het succes. De vraag is of de Fransman het tij kan keren.

Leegloop en machtsverschuivingen bij Red Bull

De lijst met vertrekkers is indrukwekkend: van Rob Marshall en Jonathan Wheatley tot Adrian Newey, en later ook Christian Horner en Helmut Marko. Daarmee verloor Red Bull in korte tijd de ruggengraat van zijn succesperiode. De dood van oprichter Dietrich Mateschitz bleek een kantelpunt.

“Dietrich was de enige echte leider binnen het geheel. Hij nam snel beslissingen en durfde risico’s te nemen”, blikte Marko terug bij ORF. “Zo iemand kan je niet zomaar vervangen door één persoon. Dat heeft onvermijdelijk impact gehad op hoe het team vandaag functioneert.”

Volgens Marko speelde die verandering ook een rol in het vertrek van Newey. “De structuur binnen het bedrijf is anders geworden en dat heeft mensen aan het denken gezet. Voor sommigen was dat het moment om een nieuwe uitdaging te zoeken”, gaf hij aan.

Nieuwe koers onder Mekies, maar druk blijft hoog

Met Mekies aan het roer probeert Red Bull de rust te laten terugkeren, al is de situatie fundamenteel anders dan in het tijdperk-Horner. Waar de Brit jarenlang volledige autonomie genoot, opereert Mekies onder een strakkere controle van het moederbedrijf.

De Fransman zelf blijft nuchter onder de eerste tekenen van herstel. “De vooruitgang die we hebben geboekt, is vooral te danken aan de mensen binnen het team”, liet hij optekenen. “Er zit enorm veel kwaliteit in deze organisatie en dat begint zich opnieuw te vertalen naar prestaties op de baan.”

Toch wacht Red Bull een zware opdracht richting 2026, waarin een compleet nieuw reglement van kracht wordt. De fundamenten van het succes uit het verleden zijn weggevallen en de concurrentie ligt op de loer. In Milton Keynes is het duidelijk: het nieuwe hoofdstuk is begonnen, maar garanties op succes zijn er allerminst.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Helmut Marko Adrian Newey Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.195

    Het is hier Red Bull today. Als Max stopt verliest de site 3/4 van de artikelen hier.

    Er is niet meer nieuws anders dan Max en zijn aanhang(ers)?

    Laatst ook weer een gesprek over F1 gehad met zo'n Max fan. Ging nergens anders over. Mercedes was nu alleen goed door dat batterij gezeur...

    Weet niet hoor, maar volgens mij waren ze ook behoorlijk succesvol van 2014 / 2021. Dat ik baalde voor Alonso dat zijn mogelijk laatste jaar zo eindigt, kijkt me aan, alsof die geen idee heeft wat ik bedoel. Laat staan over andere coureurs, teams en gebeurtenissen 'van vroeger' want dat was allemaal te lang geleden....

    Scheelt dat de F1 geen sport meer is, ze zakken er maar in met hun show en spektakel. De F1, de schrijvende media die het hele circus volgen, zijn zwaar ziek.
    Ouderwetse F1 auto's graag weer terug. Met handgeschakelde versnellingsbakken. Racen op locaties die racen mogelijk maken. 24 races? Dan 12 motoren toestaan gedurende het seizoen. Ach en zo kan ik nog wel dingen opnoemen die toch nooit terugkomen. Het waren mooie jaren.

    Tijd voor wat anders.

    • + 9
    • 17 apr 2026 - 13:13
    • Bertrand Gachot

      Posts: 485

      @Sjonno, je haalt veel relevante herkenbare elementen aan, maar als mede "pre-max-subscriber" weet je dat een stukje opschoning van alle succes-supporters hier en in het algemeen voor de sport ook voordelen heeft, laat de sport gewoon weer een "niche-gebeuren" worden, veel relaxter. De regelgeving die komt echt wel weer "naar ons toe"!

      • + 2
      • 17 apr 2026 - 13:46
    • hupholland

      Posts: 9.837

      Wacht maar, zometeen komen er nog 300 artikelen over Max die toch doorgaat gevolgd door nog duizenden berichten over Max en zn boot en zn vliegtuig en zn vader en zn vriendin en zn schoonmoeder in de komende jaren.. en klagende, ouder wordende mensen, ja dat blijft ook gewoon natuurlijk...

      • + 3
      • 17 apr 2026 - 13:56
  • Need5Speed

    Posts: 3.699

    Behoorlijk verhullende onthulling weer.
    “De structuur binnen het bedrijf is anders geworden en dat heeft mensen aan het denken gezet. Voor sommigen was dat het moment om een nieuwe uitdaging te zoeken”
    En nu "is de situatie fundamenteel anders dan in het tijdperk-Horner. Waar de Brit jarenlang volledige autonomie genoot, opereert Mekies onder een strakkere controle van het moederbedrijf."...

    Leuk en aardig, maar Newey ging al weg in het tijdperk-Horner.
    Was het dan toch die volledige autonomie van Horner die Newey aan het denken heeft gezet? En was dat werkelijk de oorzaak dat hij zijn moment pakte?

    • + 1
    • 17 apr 2026 - 14:16
    • HarryLam

      Posts: 5.388

      Dus wat was nou de reden ???

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 14:18
  • monzaron

    Posts: 903

    Prachtige reacties hier, een aantal users lopen helemaal leeg 🤣

    • + 0
    • 17 apr 2026 - 14:22
  • Joeppp

    Posts: 8.514

    Ik snap niet waarom Marko steeds genoemd wordt bij de leegloop. Volgens mij moest hij gewoon weg ondanks dat zijn contract nog een jaar doorliep.

    • + 0
    • 17 apr 2026 - 15:02
  • Larry Perkins

    Posts: 64.409

    Deze schrijvert heeft weer(!) eens niet door dat 2026 allang begonnen is gezien het plaatsen van een stuk tekst over Mekies uit 2025 (laatste drie alinea's) zonder de tekst aan te passen...

    • + 1
    • 17 apr 2026 - 17:14

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

