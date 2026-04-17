Red Bull Racing staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk, maar de dominantie van weleer lijkt voorlopig ver weg. Na een chaotisch 2025 is het team teruggevallen in de middenmoot, terwijl de interne machtswissels en het vertrek van sleutelfiguren hun sporen nalaten.

Met de komst van Laurent Mekies als nieuwe sterke man in Milton Keynes begint Red Bull aan een heropbouw, maar zonder de vertrouwde gezichten die jarenlang aan de basis stonden van het succes. De vraag is of de Fransman het tij kan keren.

Leegloop en machtsverschuivingen bij Red Bull

De lijst met vertrekkers is indrukwekkend: van Rob Marshall en Jonathan Wheatley tot Adrian Newey, en later ook Christian Horner en Helmut Marko. Daarmee verloor Red Bull in korte tijd de ruggengraat van zijn succesperiode. De dood van oprichter Dietrich Mateschitz bleek een kantelpunt.

“Dietrich was de enige echte leider binnen het geheel. Hij nam snel beslissingen en durfde risico’s te nemen”, blikte Marko terug bij ORF. “Zo iemand kan je niet zomaar vervangen door één persoon. Dat heeft onvermijdelijk impact gehad op hoe het team vandaag functioneert.”

Volgens Marko speelde die verandering ook een rol in het vertrek van Newey. “De structuur binnen het bedrijf is anders geworden en dat heeft mensen aan het denken gezet. Voor sommigen was dat het moment om een nieuwe uitdaging te zoeken”, gaf hij aan.

Nieuwe koers onder Mekies, maar druk blijft hoog

Met Mekies aan het roer probeert Red Bull de rust te laten terugkeren, al is de situatie fundamenteel anders dan in het tijdperk-Horner. Waar de Brit jarenlang volledige autonomie genoot, opereert Mekies onder een strakkere controle van het moederbedrijf.

De Fransman zelf blijft nuchter onder de eerste tekenen van herstel. “De vooruitgang die we hebben geboekt, is vooral te danken aan de mensen binnen het team”, liet hij optekenen. “Er zit enorm veel kwaliteit in deze organisatie en dat begint zich opnieuw te vertalen naar prestaties op de baan.”

Toch wacht Red Bull een zware opdracht richting 2026, waarin een compleet nieuw reglement van kracht wordt. De fundamenten van het succes uit het verleden zijn weggevallen en de concurrentie ligt op de loer. In Milton Keynes is het duidelijk: het nieuwe hoofdstuk is begonnen, maar garanties op succes zijn er allerminst.