De toekomst van Max Verstappen is hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De Nederlander wordt in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en zijn naam viel bij McLaren. Volgens Zak Brown klopt daar niets van, en hebben ze geen interesse in Verstappen.
De prestaties van Red Bull vallen momenteel tegen, en dat zorgt voor veel geruchten over zijn toekomst. Twee weken geleden kwam naar buiten dat zijn race-engineer Gianpiero Lambiase na volgend jaar gaat overstappen naar McLaren. Dit zorgde er dan weer voor dat McLaren werd gezien als een kanshebber voor de handtekening van Verstappen, mocht hij Red Bull na dit jaar gaan verlaten.
Hoe zit McLaren in de wedstrijd?
Bij McLaren lijken ze doof te zijn voor deze verhalen. Als CEO Zak Brown door Sky Sports News wordt gevraagd of ze door de komst van Lambiase de favoriet zijn voor het aantrekken van Verstappen, haalt hij zijn schouders op: "Vanuit het oogpunt van McLaren kan ik niet blijer zijn met Lando en Oscar."
Brown kan zich geen beter rijdersduo voorstellen dan Norris en Piastri, en hij verwijst de Verstappen-verhalen naar het rijk der fabelen: "We hebben overeenkomsten voor de lange termijn met hen, en ik denk dat we het beste rijdersduo in de sport hebben, dus we hebben niet de intentie om één van onze supersterren te gaan vervangen. Natuurlijk, als één van hen weg zou gaan, dan is Max een enorm talent. Maar daar ga ik nu niet op anticiperen."
Waar gaat Verstappen heen?
Brown wil echter niet uitsluiten dat Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull. Als de Amerikaan wordt gevraagd naar welk team Verstappen gaat overstappen, antwoordt hij met een lach: "Waar hij misschien heengaat? Als ik zou moeten wedden, dan zou ik voor Mercedes gaan!"
Wat zijn de contractsituaties?
Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing. Door clausules in zijn contract zou hij echter eerder kunnen vertrekken. Bij McLaren staat Norris waarschijnlijk tot en met 2027 onder contract, terwijl Piastri over een deal tot en met 2028 zou beschikken.
Reacties (5)
Ouw-sjagerijn
"Volgens Buil de Bruin klopt daar niets van, en hebben ze geen interesse in Verstappen."
Oei oei, Oscar moet voor z'n toekomst vrezen omdat Max binnenkort naar McLaren komt....naast GP.
shakedown
Tuurlijk, heeft McLaren intresse. Zodra Ferrari achter Piastri aangaat en hij deze overstap gaat maken, zullen ze alles op alles zetten om Verstappen te halen.
Ik denk alleen niet dat Verstappen oren heeft om naar een klantenteam te gaan. Ik verwacht niet dat Verstappen naar McLaren gaat.
AUDI_F1
Elk team wil Verstappen hebben, en desnoods ruilen ze Piastri.
van lotje,g
Max gaat niet naar McLaren,hij vindt er geen zak aan.
vosje1991
Ben ik de enige die het raar vind dat journalisten het nodig vinden om aan andere teambazen te vragen waar een coureur van een heel ander team mogelijk misschien ooit heen gaan?